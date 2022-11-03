Sau loạt biến cố, Diệp Lâm Anh một mình tổ chức sinh nhật cho con gái

Hậu trường 03/11/2022 09:29

Mỹ nhân họ Diệp gửi lời cảm ơn người thân, bạn bè đã ở bên cạnh 3 mẹ con trong ngày sinh nhật 2 bạn nhỏ.

Diệp Lâm Anh là người đẹp được biết đến với nhiều vai trò như vũ công, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình, doanh nhân. Thời gian gần đây, cô liên tiếp gặp phải những biến cố trong cuộc sống. Vừa qua, cựu người mẫu đã chia sẻ trên trang cá nhân chuyện cô bị kẻ gian theo dõi, thậm chí còn lắp thiết bị định vị trên xe ô tô riêng. Chỉ sau một ngày khi phát hiện sự thật, người đẹp ngay lập tức phải nhập viện truyền nước làm cho người hâm mộ vô cùng hoang mang.

Sau loạt biến cố, Diệp Lâm Anh một mình tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh chia sẻ loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc chúc mừng tuổi mới cho con gá - Ảnh: FBNV

Mới đây, Diệp Lâm Anh chia sẻ loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc chúc mừng tuổi mới cho con gái. Đây là sinh nhật đầu tiên của ái nữ sau khi gia đình đổ vỡ, chân dài họ Diệp một mình tổ chức cho con. Cô gửi lời cảm ơn người thân, bạn bè đã ở bên cạnh 3 mẹ con trong ngày sinh nhật 2 bạn nhỏ.

Sau loạt biến cố, Diệp Lâm Anh một mình tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh 2
Bài đăng của Diệp Lâm Anh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
Sau loạt biến cố, Diệp Lâm Anh một mình tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh xinh đẹp trong sinh nhật con - Ảnh: FBNV
Sau loạt biến cố, Diệp Lâm Anh một mình tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh 4
Sau loạt biến cố, Diệp Lâm Anh một mình tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh 5

Đăng tải hình ảnh, người đẹp còn gửi lời chúc tới nhóc tỳ Boorin: "Happy Birthday Boorin công chúa của mẹ tròn 4 tuổi rồi…Mẹ chúc em mau ăn chóng lớn, lúc nào cũng xinh xắn, đáng yêu và sẽ thật hạnh phúc bên mẹ và em B.boy nhé! 01/11/2018 - 01/11/2022 Cảm ơn gia đình và các anh chị, bạn thân của Cún đã ở bên cạnh ba mẹ con trong ngày sinh nhật của hai bạn nhỏ!".  

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những bình luận chúc mừng sinh nhật tới ba mẹ con Diệp Lâm Anh:

Sau loạt biến cố, Diệp Lâm Anh một mình tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh 6
Đông đảo người thân, bạn bè gửi lời chúc mừng đến Diệp Lâm Anh và các con - Ảnh: Chụp màn hình
Sau loạt biến cố, Diệp Lâm Anh một mình tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh 7
Mẹ ruột người đẹp cũng có mặt trong bữa tiệc mừng tuổi mới của cháu gái - Ảnh: FBNV

Từ loạt hình trên, cư dân mạng dễ dành nhận ra thần sắc của người đẹp trở nên tươi tỉnh và có sức sống hơn sau khi trải qua loạt biến cố trong cuộc sống.

Điều khiến cư dân mạng chú ý chính là việc thiếu gia Nghiêm Đức không có mặt trong một ngày quan trọng của con gái. Được biết, cô đang trong quá trình giải quyết các thủ tục ly hôn với thiếu gia Đức Phạm. Theo tiết lộ gần đây từ Diệp Lâm Anh, sau 3 lần hòa giải nhưng không đạt thỏa thuận, tòa quyết định đưa vụ án tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng cô ra xét xử sơ thẩm.

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