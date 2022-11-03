Diễn Viên Bình An gia nhập hội 'sợ vợ', tiết lộ cuộc sống sau hôn nhân: 'Tiền thì tiêu không cần phải nghĩ, ngày 500 nghìn đồng'

Gần nửa tháng sau đám cưới cổ tích, diễn viên Bình An vừa hé lộ cuộc sống hôn nhân "trong mơ" với Á hậu Phương Nga khiến fan dở khóc dở cười.
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Thời gian qua, thông tin Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã tổ chức lễ cưới vô cùng long trọng sau 4 năm yêu nhau khiến mạng xã hội dậy sóng. Sau hôn lễ tại Hà Nội vào ngày 21/10 thì cặp đôi tiếp tục tổ chức đám cưới tại Phú Thọ - quê nhà của chú rể Bình An vào ngày 30/10. So với ở Hà Nội thì tiệc báo hỷ ở quê nhà Bình An được tổ chức ấm cúng bao gồm bạn bè, người thân và không có dàn Hoa hậu, Á hậu góp mặt.
Sau khi rước nàng về dinh, mới đây Bình An đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ: “Kể từ ngày đeo nhẫn trên tay kể ra cuộc sống cũng nhàn, ngoài đi làm cả ngày ra thì chẳng phải làm gì cả chỉ phải làm hết việc nhà thôi. Tiền thì tiêu không cần phải nghĩ, ngày 500 nghìn đồng. Mình to mồm thế thôi chứ thực ra lấy vợ và có vợ cũng vui, vui cực kỳ các bạn ạ. Hãy như mình, lấy vợ sớm vào các bạn nhé”. Qua đây có thể thấy “nóc nhà” Phương Nga cực chắc chắn.
Dòng chia sẻ hài hước của Bình An đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến khán giả thích thú. Phía dưới bài viết, khán giả để lại những bình luận hài hước không kém như:
Được biết, sau khi tổ chức đám cưới, Bình An và Phương Nga sẽ dọn về ngôi nhà mới mà cả 2 lên kế hoạch xây dựng khoảng 1 năm trước. Điều đặc biệt hơn là chính nàng Á hậu là người lên ý tưởng thiết kế cho tổ ấm đẹp tựa cổ tích này.
Trước đó, Phương Nga đã nhận lời cầu hôn đầy ngọt ngào từ Bình An. Bình An nghẹn ngào gửi tới Phương Nga những câu nói chất chứa đầy tình cảm, hạnh phúc: “Cảm ơn em suốt 4 năm qua đã ở bên anh, và anh hơi tham lam 1 xíu. Anh muốn em sẽ đồng hành cùng anh cả đời này. Em làm vợ anh nhé”. Phương Nga gật đầu nói “say yes” và tạo nên một đám cưới đẹp như cổ tích. Khán giả mong rằng trong tương lai gần Bình An - Phương Nga sớm thông báo tin vui đến người hâm mộ.