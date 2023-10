Diễn Viên Bình An gia nhập hội 'sợ vợ', tiết lộ cuộc sống sau hôn nhân: 'Tiền thì tiêu không cần phải nghĩ, ngày 500 nghìn đồng'

Thời gian qua, thông tin Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã tổ chức lễ cưới vô cùng long trọng sau 4 năm yêu nhau khiến mạng xã hội dậy sóng. Sau hôn lễ tại Hà Nội vào ngày 21/10 thì cặp đôi tiếp tục tổ chức đám cưới tại Phú Thọ - quê nhà của chú rể Bình An vào ngày 30/10. So với ở Hà Nội thì tiệc báo hỷ ở quê nhà Bình An được tổ chức ấm cúng bao gồm bạn bè, người thân và không có dàn Hoa hậu, Á hậu góp mặt.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã tổ chức lễ cưới vô cùng long trọng sau 4 năm yêu nhau - Ảnh: FBNV

Sau khi rước nàng về dinh, mới đây Bình An đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ: “Kể từ ngày đeo nhẫn trên tay kể ra cuộc sống cũng nhàn, ngoài đi làm cả ngày ra thì chẳng phải làm gì cả chỉ phải làm hết việc nhà thôi. Tiền thì tiêu không cần phải nghĩ, ngày 500 nghìn đồng. Mình to mồm thế thôi chứ thực ra lấy vợ và có vợ cũng vui, vui cực kỳ các bạn ạ. Hãy như mình, lấy vợ sớm vào các bạn nhé”. Qua đây có thể thấy “nóc nhà” Phương Nga cực chắc chắn.