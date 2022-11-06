'Bà trùm Hoa hậu' kể lại câu chuyện người đẹp Nam Em bị lừa 'mua giải': Quá nhiều góc khuất của ngành 'công nghiệp hoa hậu'

Trong buổi trò chuyện Hoa hậu Thuỳ Tiên đã tiết lộ nhiều khía cạnh khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, nàng hậu sinh năm 1998 cho biết nhiều cô gái đã phải vướng vào nhiều khoản nợ, vì bị một nhóm đối tượng tự nhận là "người trung gian, bầu show" lừa gạt. Những người này thường nhắm đến các mỹ nhân đang tham gia cuộc thi nhan sắc nhỏ lẻ có mong muốn được đổi đời nhờ vào danh hiệu.

Trưa ngày 5/11, tại trụ sở của công ty quản lý, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để làm rõ loạt vấn đề xoay quanh vụ kiện với bà Đặng Thuỳ Trang. Bên cạnh cô còn có sự xuất hiện của bà Phạm Kim Dung - đại diện quản lý của người đẹp.

Bên cạnh đó, vụ việc Nam Em từng bị kẻ lừa gạt đòi tiền sau khi đăng quang cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long cũng được “bà trùm Hoa hậu” kể lại. Cụ thể, bà Dung chia sẻ: "Năm 2015, sau đêm Nam Em đăng quang xong, sáng hôm sau cô ấy đã nhắn tin xin được gặp tôi vì Nam Em cần làm rõ một việc quan trọng. Cô ấy chia sẻ với tôi, có một người nói rằng họ là người mua giải cho Nam Em cho nên họ yêu cầu Nam Em phải trả tiền cho họ.

Bản thân cô và gia đình bị người lừa đảo làm phiền rất nhiều lần - Ảnh: Internet

Tôi mới nói với bạn ấy rằng hãy mời người đó đến đây gặp tôi, rồi tôi sẽ mời người đó đến Công an Thành phố Cần Thơ để giải quyết câu chuyện lừa đảo. Nam Em đã có liên lạc nhưng người đó không dám đến".

Bà Phạm Kim Dung cũng khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền “mua giải” nào và giải quyết vụ việc bằng cách muốn người đó đến gặp trực tiếp để đối chất hoặc thậm chí làm việc với cơ quan công an nếu cần. Cuối cùng khi chiêu trò lừa đảo bị lật tẩy, người lạ này đòi Nam Em thanh toán vài triệu tiền phí gọi điện thoại và khép lại mọi chuyện.

“Bà trùm hoa hậu” cho biết những câu chuyện như Nam Em hay Thùy Tiên hiện tại là bài học cảnh tỉnh cho những cô gái đang ấp ủ ước mơ thi sắc đẹp. Cả hai đều không may vướng câu chuyện này ở tuổi 18, 19 – độ tuổi còn quá trẻ và dễ “sa lưới” nếu không đủ tỉnh táo và có sự tư vấn từ gia đình hay công ty.

Về phía Thùy Tiên, nàng hậu vẫn khẳng định mình “bị lừa”, chưa từng nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ bà Đặng Thùy Trang. Thùy Tiên thừa nhận việc kiện tụng này là một rủi ro trong sự nghiệp của mình nhưng người đẹp chấp nhận đối diện dù kết quả thắng hay thua. Điều quan trọng nhất là Thùy Tiên mong muốn sự thật được phơi bày và câu chuyện của mình là một bài học để không cô gái nào phải rơi vào trường hợp tương tự.