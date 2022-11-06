Thảm đỏ 'bất ổn': Hoa hậu Thiên Ân 'nghiến răng', bất lực nhìn fan mang hẳn ảnh dìm đến sự kiện

Mới đây xuất hiện tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2022 ngày 4/11, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân đã có mặt trong bộ váy quyến rũ. Nhan sắc cùng thần thái cuốn hút của người đẹp Long An liên tục khiến các fan phải trầm trồ. Đây là một trong những sự kiện đầu tiên mà nàng hậu tham gia sau khi trở về từ cuộc thi Miss Grand International.

Trở về từ đấu trường quốc tế Miss Grand International 2022, Thiên Ân tuy không giành được ngôi vị cao nhất nhưng đã hoàn toàn chinh phục được trái tim người hâm mộ. Sau cuộc thi, cô là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Với lần xuất hiện này của Thiên Ân, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho ngoại hình, song vẫn "khó cảm" chiếc vương miện của cô. Thậm chí, không ít bình luận cho rằng nhan sắc Miss Grand Vietnam 2022 "cứu" cả chiếc vương miện lẫn bộ đồ.

Thiên Ân diện chiếc váy có màu vàng và xanh lá cùng tông với chiếc vương miện danh giá. Với thiết kế xẻ sâu giúp nàng Hậu tôn lên được đường cong gợi cảm. Cô chọn cho mình kiểu tóc xoăn bồng bềnh giúp gương mặt thêm thon gọn. Tuy nhiên, nhiều netizen bày tỏ sự khó hiểu với biểu cảm của người đẹp sinh năm 2000 khi cùng các đàn chị chụp ảnh.

Khi chụp ảnh cùng các đàn chị thì biểu cảm của người đẹp sinh năm 2000 lại hơi khác lạ - Ảnh: Internet

Cụ thể khi đứng trên thảm đỏ, Thiên Ân liên tục... nghiến răng và để lộ gương mặt bất lực, cười trừ. Lý do vì ở phía dưới sân khấu, người hâm mộ đang giơ lên những bức ảnh dìm của Thiên Ân khiến cô không thể nhịn cười. Thậm chí, nàng hậu phải ôm mặt bất lực vì sự quậy của fanclub.

Nhiều người hâm mộ giơ lên những bức ảnh dìm của Thiên Ân khiến cô không thể nhịn cười - Ảnh: Internet

Những ngày vừa qua, netizen đã đào được hàng loạt clip và status để đời của Thiên Ân trong quá khứ - Ảnh: Internet

Trong những ngày vừa qua, netizen đã đào được hàng loạt clip và status để đời của Thiên Ân trong quá khứ. Có lẽ Thiên Ân không ngờ rằng có một ngày sẽ đăng quang và được hàng triệu người biết đến. Chính vì thế mà cô nàng đã vô tư quay những clip Tiktok tinh nghịch, nhép theo lời bài hát với biểu cảm hài hước. Vào thời điểm đó, nàng hậu vẫn khá mũm mĩm chứ chưa sở hữu gương mặt thon gọn như hiện tại. Tuy nhiên, cô vẫn nổi bật với đôi mắt cuốn hút, sống mũi thẳng và đôi môi dày quyến rũ.