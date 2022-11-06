Thảm đỏ 'bất ổn': Hoa hậu Thiên Ân 'nghiến răng', bất lực nhìn fan mang hẳn ảnh dìm đến sự kiện

Hậu trường 06/11/2022 09:39

Tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Thiên Ân đã ôm mặt bất lực khi nhìn thấy những bức ảnh dìm của mình.

Trở về từ đấu trường quốc tế Miss Grand International 2022, Thiên Ân tuy không giành được ngôi vị cao nhất nhưng đã hoàn toàn chinh phục được trái tim người hâm mộ. Sau cuộc thi, cô là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. 

Thảm đỏ 'bất ổn': Hoa hậu Thiên Ân 'nghiến răng', bất lực nhìn fan mang hẳn ảnh dìm đến sự kiện - Ảnh 1
Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Mới đây xuất hiện tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2022 ngày 4/11, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân đã có mặt trong bộ váy quyến rũ. Nhan sắc cùng thần thái cuốn hút của người đẹp Long An liên tục khiến các fan phải trầm trồ. Đây là một trong những sự kiện đầu tiên mà nàng hậu tham gia sau khi trở về từ cuộc thi Miss Grand International.

Thảm đỏ 'bất ổn': Hoa hậu Thiên Ân 'nghiến răng', bất lực nhìn fan mang hẳn ảnh dìm đến sự kiện - Ảnh 2
Đoàn Thiên Ân đã có mặt trong bộ váy quyến rũ. Nhan sắc cùng thần thái cuốn hút của người đẹp Long An liên tục khiến các fan phải trầm trồ - Ảnh: Internet

Với lần xuất hiện này của Thiên Ân, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho ngoại hình, song vẫn "khó cảm" chiếc vương miện của cô. Thậm chí, không ít bình luận cho rằng nhan sắc Miss Grand Vietnam 2022 "cứu" cả chiếc vương miện lẫn bộ đồ.

Thảm đỏ 'bất ổn': Hoa hậu Thiên Ân 'nghiến răng', bất lực nhìn fan mang hẳn ảnh dìm đến sự kiện - Ảnh 3

Thiên Ân diện chiếc váy có màu vàng và xanh lá cùng tông với chiếc vương miện danh giá. Với thiết kế xẻ sâu giúp nàng Hậu tôn lên được đường cong gợi cảm. Cô chọn cho mình kiểu tóc xoăn bồng bềnh giúp gương mặt thêm thon gọn. Tuy nhiên, nhiều netizen bày tỏ sự khó hiểu với biểu cảm của người đẹp sinh năm 2000 khi cùng các đàn chị chụp ảnh.

Thảm đỏ 'bất ổn': Hoa hậu Thiên Ân 'nghiến răng', bất lực nhìn fan mang hẳn ảnh dìm đến sự kiện - Ảnh 4
Khi chụp ảnh cùng các đàn chị thì biểu cảm của người đẹp sinh năm 2000 lại hơi khác lạ - Ảnh: Internet

Thảm đỏ 'bất ổn': Hoa hậu Thiên Ân 'nghiến răng', bất lực nhìn fan mang hẳn ảnh dìm đến sự kiện - Ảnh 5

 

Cụ thể khi đứng trên thảm đỏ, Thiên Ân liên tục... nghiến răng và để lộ gương mặt bất lực, cười trừ. Lý do vì ở phía dưới sân khấu, người hâm mộ đang giơ lên những bức ảnh dìm của Thiên Ân khiến cô không thể nhịn cười. Thậm chí, nàng hậu phải ôm mặt bất lực vì sự quậy của fanclub.

Thảm đỏ 'bất ổn': Hoa hậu Thiên Ân 'nghiến răng', bất lực nhìn fan mang hẳn ảnh dìm đến sự kiện - Ảnh 6
Nhiều người hâm mộ giơ lên những bức ảnh dìm của Thiên Ân khiến cô không thể nhịn cười - Ảnh: Internet

Thảm đỏ 'bất ổn': Hoa hậu Thiên Ân 'nghiến răng', bất lực nhìn fan mang hẳn ảnh dìm đến sự kiện - Ảnh 7

Thảm đỏ 'bất ổn': Hoa hậu Thiên Ân 'nghiến răng', bất lực nhìn fan mang hẳn ảnh dìm đến sự kiện - Ảnh 8
Những ngày vừa qua, netizen đã đào được hàng loạt clip và status để đời của Thiên Ân trong quá khứ - Ảnh: Internet

 

Trong những ngày vừa qua, netizen đã đào được hàng loạt clip và status để đời của Thiên Ân trong quá khứ. Có lẽ Thiên Ân không ngờ rằng có một ngày sẽ đăng quang và được hàng triệu người biết đến. Chính vì thế mà cô nàng đã vô tư quay những clip Tiktok tinh nghịch, nhép theo lời bài hát với biểu cảm hài hước. Vào thời điểm đó, nàng hậu vẫn khá mũm mĩm chứ chưa sở hữu gương mặt thon gọn như hiện tại. Tuy nhiên, cô vẫn nổi bật với đôi mắt cuốn hút, sống mũi thẳng và đôi môi dày quyến rũ.

Hot: Ca sĩ Mỹ Tâm quỳ trên sân khấu, cúi rạp người trước hàng ngàn người hâm mộ, chuyện gì đây?

Hot: Ca sĩ Mỹ Tâm quỳ trên sân khấu, cúi rạp người trước hàng ngàn người hâm mộ, chuyện gì đây?

Tình cảm của khán giả dành cho Mỹ Tâm là thứ khiến cô trở nên đầy cảm xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Hao hậu Đoàn Thiên Ân ảnh dìm Hoa hậu Đoàn Thiên Ân Miss Grand Việt Nam Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 57 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh