Cuộc sống viên mãn của diễn viên Hà Tăng và Louis Nguyễn sau 10 năm 'thề ước'

Vợ chồng Tăng Thanh Hà tổ chức bữa tiệc ấm cúng bên người thân, bạn bè để kỷ niệm 10 năm ngày về chung một nhà.

Tối 5/11, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà riêng ở TP.HCM để đánh dấu hành trình 10 năm ngày cưới. Trải qua 13 năm yêu và 10 năm kết hôn, cặp đôi vẫn dành cho nhau sự quan tâm và những lời nói, cử chỉ ngọt ngào như ngày đầu. Hà Tăng và Louis Nguyễn kỷ niệm 10 năm yêu nhau - Ảnh: Internet

Buổi tiệc được tổ chức ở với không gian ngoài trời cùng nhiều cây xanh, hoa tươi và nến thơm. Hai tông màu chủ đạo là xanh và trắng. Ở lối cổng vào là bức vẽ đáng yêu về các thành viên trong gia đình Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn cùng ba con. Năm 2009, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với vị trí của một ngôi sao hạng A và được mệnh danh là "ngọc nữ" điện ảnh, được nhiều nhà làm phim săn đón, Tăng Thanh Hà chính thức công khai tình cảm với doanh nhân Louis Nguyễn và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2009 - Ảnh: Internet Ngày 4/11/2012, cả hai trao nhau lời thề ước tại thánh đường ở Manila (Philippines) - quê hương của chú rể. Kể từ đó, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi giới giải trí. Người đẹp tập trung cho việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô đã gây dựng được chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại TP.HCM. Cả 2 chính thức về chung nhà vào năm 2012 - Ảnh: Internet Tháng 4/2015, Tăng Thanh Hà sinh con trai đầu lòng. Đến năm 2017, cặp đôi có thêm 1 bé gái. Vợ chồng cô rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh về các bé trên MXH. Do đó, những bức hình hạnh phúc đầy đủ các thành viên của gia đình mỗi khi được đăng tải luôn gây bão. Giữa tháng 12/2021, Tăng Thanh Hà bất ngờ thông báo đã sinh con thứ ba. Bức ảnh gia đình quây quần bên thiên thần nhỏ vừa chào đời tại bệnh viện cũng nhanh chóng gây sốt. Gia đình nhỏ của Hà Tăng - Ảnh: Internet Louis Nguyễn - Hà Tăng luôn có cách riêng để gìn giữ và hâm nóng hạnh phúc của mình - Ảnh: Internet Ở tuổi 36, dù không còn hoạt động showbiz, Tăng Thanh Hà vẫn giữ nguyên sức hút với công chúng. Bà mẹ ba con duy trì vóc dáng thon gọn, nhan sắc mặn mà, tự nhiên. Mỗi dịp lễ, gia đình của cô luôn tổ chức những bữa tiệc ấm cúng để kỉ niệm. Nàng ngọc nữ cũng chẳng ngại chi tiền để có thể có những bữa tiệc sang trọng, ấn tượng.

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