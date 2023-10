Diễn viên Bình An tiết lộ cuộc sống hôn nhân với Phương Nga: 'Quen xin tiền vợ mỗi ngày nhưng chưa quen với cuộc sống của vợ chồng son'

Sau khi tổ chức đám cưới linh đình hôm 21/10 vừa qua tại Hà Nội, Bình An và Phương Nga mới đây cũng đã hoàn thành hôn lễ tại quê nhà Phú Thọ của chú rể hôm 30/10. Đám cưới cặp đôi diễn ra viên mãn, ấm áp và trọn vẹn như mong muốn. Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Bình An vừa hé lộ cuộc sống hôn nhân "trong mơ" với bà xã Phương Nga sau gần nửa tháng nên duyên vợ chồng: “Vẫn chưa quen việc mọi người gọi hai đứa là vợ chồng son. Nhưng đã dần quen với việc xin tiền tiêu mỗi ngày”.

Sau khi về chung một nhà, cuộc sống của 2 vợ chồng son này luôn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Dù đã quen với việc xin tiền vợ mỗi ngày nhưng Bình An tiết lộ anh vẫn chưa quen với cuộc sống của vợ chồng son. Chỉ với câu nói này biết rằng trong gia đình Phương Nga là người nắm tài chính và nóc nhà của Bình An vững chắc đến cỡ nào.

"Kể từ ngày đeo nhẫn trên tay kể ra cuộc sống cũng nhàn, ngoài đi làm cả ngày ra thì chẳng phải làm gì cả, chỉ phải làm hết việc nhà thôi. Tiền thì tiêu không cần phải nghĩ, ngày 500 nghìn đồng.

Mình to mồm thế thôi, chứ thực ra lấy vợ và có vợ cũng vui, vui cực kỳ các bạn ạ. Hãy như mình, lấy vợ sớm vào các bạn nhé", Bình An tếu táo.

Cặp đôi muốn san sẻ chuyện bếp núc nhà cửa cho nhau, Phương Nga vẫn chưa có kế hoạch sinh em bé trong tương lai gần - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi tổ chức đám cưới, Bình An và Phương Nga sẽ dọn về ngôi nhà mới mà cả 2 lên kế hoạch xây dựng khoảng 1 năm trước. Tổ ấm đẹp tựa cổ tích này do chính nàng Á hậu lên ý tưởng thiết kế. Phương Nga cũng từng chia sẻ khi làm vợ cô sẽ không thể làm nội trợ đảm đang như nhiều bà vợ khác vì bận học và công việc. Cô nàng muốn 2 vợ chồng san sẻ mọi thứ cho nhau, được biết, Bình An là người thích nấu nướng nên Phương Nga quyết định "bàn giao" cho chồng khoản bếp núc. Nàng hậu sẽ là người dọn dẹp, chu toàn những thứ lặt vặt trong nhà.