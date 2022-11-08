Lấn sân sang 'nghề tay trái' cuộc sống TiTi (HKT) thay đổi 180 độ: Đi xế sang bạc tỷ, du lịch như 'ăn cơm bữa'

Ngay sau đó phía nam ca sĩ đã lên tiếng đính chính thông tin, tuy nhiên cái tên TiTi vẫn trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán xôn xao. Cụ thể, quản lý của anh xác nhận hình ảnh đang lan truyền trên mạng chính là giọng ca sinh năm 1990. khoảnh khắc được ghi vào tháng 7 khi ca sĩ sang Campuchia thăm một người bạn.

Mới đây, các hội nhóm chuyên về showbiz chia sẻ hình ảnh một người đàn ông ngồi trước chồng tiền mặt trong sòng bạc tại Campuchia. Theo đặc điểm và hình xăm trên cánh tay phải, khán giả cho rằng người đàn ông tại sòng bạc chính là ca sĩ TiTi .

“TiTi được người bạn đưa đến nơi đây mà không biết đó là sòng bạc. Khi đến nơi, TiTi mới biết bạn của mình đang chơi bài và nhờ anh giữ tiền giúp trong thời gian đi vệ sinh. Chúng tôi không biết vì sao ai đó có hình ảnh này và tung ra trong lúc này”, quản lý ca sĩ TiTi chia sẻ.

Quản lý của anh xác nhận hình ảnh đang lan truyền trên mạng chính là giọng ca sinh năm 1990 - Ảnh: Internet

Sau khi bước ra khỏi nhóm nhạc HKT, TiTi chọn con đường âm nhạc solo. Anh tạo được ít nhiều ấn tượng với những ca khúc, sản phẩm âm nhạc mang đậm màu sắc cá tính riêng. Ngoài ra, anh còn khá "đắt show" khi biểu diễn tại quán bar, vũ trường,... ở trong và ngoài nước. Đặc biệt là từ thời điểm nam ca sĩ lấn sân sang "nghề tay trái" - kinh doanh.

Từ ngày tách ra hoạt động solo, TiTi đã có những sự thay đổi ngoạn mục - Ảnh: Internet

Theo đó kể từ khi tham gia hoạt động kinh doanh, TiTi đã thay đổi hình ảnh, từ một ca sĩ gây tranh cãi về phong cách ăn mặc cho đến hình ảnh doanh nhân, trưởng thành và quý ông hơn nhiều. Theo dõi trang cá nhân, cựu thành viên HKT thường xuyên khoe những hình ảnh bên xe sang đắt tiền, check in ở những địa điểm sang chảnh cũng như đi du lịch ở những địa điểm trong và ngoài nước. Anh cũng là một tín đồ của hàng hiệu khi diện những món đồ đắt tiền đến từ những thương hiệu uy tín.

TiTi đã thay đổi hình ảnh thành doanh nhân, trưởng thành và quý ông hơn - Ảnh: FBNV

Cựu thành viên HKT thường xuyên khoe những hình ảnh bên xe sang đắt tiền, check in ở những địa điểm sang chảnh cũng như đi du lịch - Ảnh: FBNV

TiTi trải lòng với khán giả: "Trong hai con đường giữa nghệ thuật và kinh doanh phải bổ trợ nhau, thời điểm đầu khi mới bước chân ra kinh doanh thì vô cùng khó khăn, phải tìm con đường đi và xây dựng tốt hướng kinh doanh, để làm sao hai con đường này không bị xáo trộn".

"Đi hát và kinh doanh là hai thứ tồn tại song song, nghệ thuật là đam mê từ nhỏ, kinh doanh thì mình chỉ muốn thông qua đó có được nguồn kinh tế ổn định hơn", nam ca sĩ chia sẻ khi được hỏi về sự quan trọng của việc đi hát và kinh doanh.

TiTi tên thật là Phạm Linh Phương, từng là trưởng nhóm nhạc HKT. Anh sinh năm 1990. Sau khi nhóm nhạc tan rã, TiTi hoạt động với tư cách ca sĩ solo. Hiện tại, TiTi chủ yếu được nhắc tới với vai trò ca sĩ, kinh doanh. Anh cũng tham gia vài dự án nghệ thuật nhỏ. TiTi từng vướng nghi vấn tình cảm với nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh cho hay cô chỉ coi TiTi là người em thân thiết.