Bà Phương Hằng tiết lộ lý công kích, chửi bới nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh, ‘vén màn’ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên

Hậu trường 19/08/2022 10:57

Quá trình điều tra, bà Phương Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng đến ca sĩ Vy Oanh và nghệ sĩ Hoài Linh hé lộ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên.

Ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ tại quận 1) – tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam – về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Phương Hằng tiết lộ lý công kích, chửi bới nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh, ‘vén màn’ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Phương Hằng. (Ảnh: Báo Dân Trí)
Bà Phương Hằng tiết lộ lý công kích, chửi bới nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh, ‘vén màn’ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 2
Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, bà Phương Hằng đã khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh. Theo đó, lý do bà Hằng đưa ra là ca sĩ Vy Oanh đã bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bà Hằng.

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Về phía nghệ sĩ Hoài Linh, Bà Hằng khai nhận những phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự nam danh hài do danh hài Hoài Linh có mối quan hệ với Võ Hoàng Yên nhưng khi bị bà Hằng yêu cầu Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên, ông Hoài Linh lại im lặng, không lên tiếng.

Bà Phương Hằng tiết lộ lý công kích, chửi bới nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh, ‘vén màn’ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 4

Nữ doanh nhân công khai đấu tố NS Hoài Linh lý do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên (Ảnh: FC Phương Hằng)

Cũng theo báo Dân Trí, bà Nguyễn Phương Hằng khi tổ chức các buổi livestream có sự hỗ trợ, giúp sức nhân viên Đại Nam là: ông Huỳnh Công Tân (trưởng phòng truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam), bà Lê Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng Công ty cổ phần Đại Nam) và bà Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng tại Công ty cổ phần Đại Nam).

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Cụ thể, 3 nhân viên của bà Hằng đã luân phiên nhau thực hiện nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời gian, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream. Đồng thời, 3 người (Tân, Hà, Nhi) còn hỗ trợ dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp...

Nhân viên của bà Hằng còn in ấn các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Hằng trước các buổi livestream; chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bà Hằng.

Bà Phương Hằng tiết lộ lý công kích, chửi bới nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh, ‘vén màn’ mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 6
Hai luật sư xuất hiện trong livestream của nữ CEO Đại Nam.(Ảnh: Báo Lao Động)

Không những vậy, trong các buổi livestream của bà Hằng phát ngôn về Hoài Linh và ca sĩ Vy Oanh còn có luật sư Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học luật TP.HCM) và luật sư Nguyễn Đình Kim. Hiện tại, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án liên quan bà Hằng.

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