Quang Minh tiết lộ tích cực làm điều này sau khoảng thời gian ly hôn Hồng Đào?

Quang Minh - Hồng Đào tuyên bố đường ai nấy đi, để lại cho khán giả nhiều tiếc nuối. Sau ly hôn, cuộc sống hiện tại của cả hai luôn được khán giả quan tâm.

Quang Minh - Hồng Đào từng là cặp vợ chồng nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng nhận được sự yêu mến của khán giả. Cặp đôi kết hôn ở Mỹ vào năm 1995, sau khi nam nghệ sĩ ly hôn lần đầu. Từ đó, cả hai kết hợp thành đôi bạn diễn ăn ý tại sân khấu hải ngoại và có hai con gái chung. Gia đình Quang Minh - Hồng Đào - Ảnh: Internet Thế nhưng vào năm 2019, cả hai đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi tuyên bố đường ai nấy đi, để lại cho dân tình nhiều tiếc nuối. Trên trang cá nhân, Hồng Đào xác nhận chuyện đổ vỡ hôn nhân bằng dòng chia sẻ: "Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác".

Năm 2019, cả hai đã khiến nhiều người tiếc nuối khi tuyên bố đường ai nấy đi - Ảnh: Internet Thời điểm khi ly hôn, trong khi Hồng Đào đã lập trang facebook riêng thì Quang Minh vẫn giữ tên trang Facebook mang tên của hai vợ chồng, ảnh đại diện của cả hai. Trước đây, cặp đôi nghệ sĩ dùng chung một tài khoản mạng xã hội. Bên cạnh đó, những ảnh vợ chồng bên nhau tình cảm đã đăng trước đây vẫn được Quang Minh giữ lại. Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân bên đồng nghiệp, trong các chương trình mình tham gia. Nhưng sau đó vì tôn trọng cuộc sống riêng của cả hai, Quang Minh đã đổi ảnh đại diện và tên facebook khác. Quang Minh và hai con gái - Ảnh: Internet Trong một chương trình, Quang Minh tiết lộ anh và vợ cũ hay trao đổi tin nhắn, hỏi thăm nhau mỗi lúc ốm đau, điều anh cảm động là giữa lúc đại dịch bùng phát ở Mỹ đã nhận tin nhắn từ Hồng Đào "Anh ở một mình, sao không cho người thuê lại phòng để ở nhà có thêm người, lúc anh ốm đau có người hỗ trợ". Tuy nhiên đến khi anh hỏi thăm lại thì vợ cũ không hồi đáp “Thỉnh thoảng, Hồng Đào bệnh, tôi nhắn hỏi thăm nhưng cô ấy lại không trả lời. Tuy nhiên, tôi thông cảm chuyện đó".

Quang Minh tiết lộ anh và vợ cũ hay trao đổi tin nhắn, hỏi thăm nhau mỗi lúc ốm đau - Ảnh: Internet Quang Minh từng kể về sự cố gọi tên vợ cũ khi diễn chung cùng đồng nghiệp "Hôm đó, tôi diễn với người khác nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi nói: ''Kính thưa quý vị khán giả phần trình diễn của Quang Minh và Hồng Đào đến đây kết thúc, xin chào quý vị’. Cả rạp im lặng rồi vỗ tay. Tôi thấy ngộ và giật mình, nhưng tôi không nói lại mà chào khán giả đi vào”. Trở lại với cuộc sống độc thân, Quang Minh tập tành nấu nướng, mì gói và một số món. Trước giờ, anh hiếm khi động tay động chân việc bếp núc vì một tay Hồng Đào quản thúc, anh chỉ nhận lau chùi, dọn dẹp nhà cửa. Phải mất một năm để Quang Minh gác lại chuyện cũ, sẵn sàng cho cuộc sống mới, chơi thể thao, tập gym vì sợ già sợ xấu "Đến một lúc, tôi nghĩ mình vẫn phải sống, phải vực dậy để tiếp tục diễn. Tôi sợ mình bệ rạc, già và xấu, sẽ không ai mời mình đi diễn. Tôi phải vực lại tinh thần để tiếp tục sống. Tôi phải lo cho mình trước. Nếu ngã bệnh, tôi biết nhờ ai lo? Trở lại với sân khấu, tôi liên tục đi diễn, quay phim và quảng cáo. Nhờ vậy, nỗi buồn dần vơi bớt”. Quang Minh gác lại chuyện cũ, sẵn sàng cho cuộc sống mới, tích cực chơi thể thao vì sợ già, sợ xấu - Ảnh: Internet Quang Minh từng trải lòng về cuộc hôn nhân đã qua: “Chính vì tôi còn thương Hồng Đào nên mới chia tay. Hai vợ chồng khác nhau về quan điểm. Nếu ráng vì con cái mà tiếp tục thì lại khổ cho hai. Vì vậy giải thoát cho nhau, mai sau làm bạn vẫn tốt hơn”. Quang Minh chia sẻ bản thân còn thương Hồng Đào nên mới chia tay - Ảnh: Internet Hết tình còn nghĩa, Quang Minh và Hồng Đào giờ đây không còn chung lối song vẫn đối xử với nhau như tri kỉ lâu năm. Đây cũng có thể xem là hành động văn minh mà cặp đôi dành cho nhau.

Cuộc sống của nghệ sĩ Quang Minh sau 3 năm trở về thời độc thân ra sao? Sau 3 năm trở về với cuộc sống độc thân, nghệ sĩ Quang Minh đã lấy lại được tinh thần và sống tích cực hơn.

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