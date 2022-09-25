Dù đã ly hôn, nhưng đều đặn hàng năm Quang Minh vẫn làm điều đặc biệt dành cho Hồng Đào

Hậu trường 25/09/2022 20:25

Hơn 20 năm sống chung như thành thói quen, Quang Minh chưa bao giờ quên ngày đặc biệt của Hồng Đào.

Quang Minh - Hồng Đào từng nổi tiếng là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ gắn bó lâu nhất trong làng giải trí hải ngoại. Họ phải lòng nhau khi hợp tác trên sân khấu và sau khi nên duyên vợ chồng, Quang Minh theo bà xã diễn hài, tạo nên bộ đôi hài kịch đắt show từ trong nước đến hải ngoại. Họ có với nhau 2 con gái là Sophia Minh Châu và Vicky Phương Vân.

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Quang Minh - Hồng Đào từng là biểu tượng hôn nhân hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Năm 2019, Hồng Đào xác nhận đã ly hôn với Quang Minh sau 24 năm chung sống. Thông tin này khiến công chúng bất ngờ và xen lẫn sự tiếc nuối. Bởi họ từng được xem là hình mẫu hôn nhân trong showbiz, nhận được sự ngưỡng mộ. Mặc dù không còn đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Hiện tại, Hồng Đào ở Mỹ nên thường xuyên gần gũi, tâm sự với các con. Quang Minh thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mĩ với các hoạt động nghệ thuật, nhưng vẫn luôn sát sao, coi các con là những người bạn để quan tâm, chia sẻ.

Điều đặc biệt là Quang Minh chưa năm nào quên sinh nhật của Hồng Đào và đều đặn gửi lời chúc đến người từng "đầu ấp tay gối".

Dù đã ly hôn, nhưng đều đặn hàng năm Quang Minh vẫn làm điều đặc biệt dành cho Hồng Đào - Ảnh 2
Gia đình hạnh phúc của Quang Minh - Hồng Đào trước khi đổ vỡ. Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Hoài Tâm đã đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật Hồng Đào. Đính kèm với đó, anh viết: "Happy Birthday chị Hồng Đào yêu dấu! Nhớ cho em là 60 chỉ là tuổi mới đi vào đời chị nhé!".

Bên dưới bình luận, nhiều sao Việt đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng tuổi mới đến Hồng Đào. Trong số đó cũng có Quang Minh. Theo đó, anh không chúc mừng trực tiếp đến Hồng Đào mà bình luận dưới bài viết của Hoài Tâm, nhờ đàn em nhắn nhủ đến Hồng Đào giúp anh: "Em cho Anh gửi lời thương chúc chị Hồng Đào luôn khỏe mạnh và bình an happy birthday Em".

Dù đã ly hôn, nhưng đều đặn hàng năm Quang Minh vẫn làm điều đặc biệt dành cho Hồng Đào - Ảnh 3
Đều đặn hàng năm, Quang Minh đều gửi lời chúc sinh nhật đến Hồng Đào. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đây cũng không phải là lần đầu tiên sau khi ly hôn Quang Minh mừng sinh nhật Hồng Đào. Trước kia, vào năm 2019, 2020 và năm 2021, Quang Minh đều đăng tải bài viết trên mạng xã hội mừng sinh nhật vợ cũ của mình. Điều này có thể thấy, cả hai văn minh như thế nào hậu đường ai nấy đi.

Quang Minh tên đầy đủ là Võ Quang Minh, sinh năm 1959 tại Gò Công (Tiền Giang). Anh từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Anh kết hôn Hồng Đào năm 1995. Anh theo vợ diễn hài kịch và cũng nhanh chóng nổi tiếng. Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh năm 1962. Chị được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP HCM thập niên 90 bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân... 

Con gái lớn của Hồng Đào - Quang Minh tên Vicky Võ, tên tiếng Việt là Võ Phương Vân, sinh năm 1996. Con gái thứ hai tên Sophia Minh Châu, tên thân mật là Tí Tẹo, sinh năm 2002.

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