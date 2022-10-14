Quang Minh hiếm hoi tiết lộ điều hối hận nhất sau khi 'đường ai nấy đi' với Hồng Đào

Hậu trường 14/10/2022 11:58

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh bộc bạch những suy nghĩ của mình về cuộc sống sau khi ly hôn với Hồng Đào.

Xuất hiện trong một chương trình trò chuyện cùng MC Đinh Tiến Dũng, Quang Minh nhiều lần nghẹn lời khi nhắc lại chuyện cũ. Nam nghệ sĩ cho biết chuyện ly hôn với Hồng Đào giống như một vết thương khó lành. Trong suốt sự nghiệp, Hồng Đào không chỉ là vợ, còn là bạn diễn ăn ý và đồng hành cùng Quang Minh nhiều nhất. Do đó, sự gắn bó khăng khít đó khiến anh thấy chống chếnh lúc cả hai mới quyết định ly hôn và đồng thời cũng không còn đồng hành với nhau trên sân khấu nghệ thuật.

Quang Minh hiếm hoi bộc bạch: "Hai vợ chồng đi diễn hài với nhau thì có thể tập kịch bất cứ lúc nào, trao đổi ý tưởng bất kể ở đâu, thậm chí cả lúc đang nằm ngủ trên giườngTrong suy nghĩ của khán giả, có Quang Mình thì phải có Hồng Đào và ngược lại. Thế nên lúc tôi chỉ còn một mình, khán giả quan tâm rất nhiều. Tôi không muốn diễn cặp với người khác vì thấy chẳng ai có thể thay thế Hồng Đào lúc đó. Chưa kể nếu vừa ly dị, mỗi người lại có bạn diễn mới ngay thì 'kỳ' quá".

Quang Minh hiếm hoi tiết lộ điều hối hận nhất sau khi 'đường ai nấy đi' với Hồng Đào - Ảnh 1
Điều hối hận nhất của nghệ sĩ Quang Minh là khiến 2 con gái buồn - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Trong câu chuyện đổ vỡ với Hồng Đào, điều khiến Quang Minh hối hận nhất là làm cho hai con gái buồn. Tuy nhiên anh may mắn vì cả hai con đều hiểu chuyện, khi biết ba mẹ chung sống không còn vui vẻ thì chủ động khuyên cả hai nên trả tự do cho nhau. 

Bên cạnh đó, Quang Minh cho biết đến hiện tại khi nhớ về chuyện ly hôn, anh vẫn thấy "lạnh người". Anh từng nói với Hồng Đào "đàn ông có gia đình mà sống quá 50 tuổi thì rất khó đổ vỡ". Tuy nhiên, vẫn có những chuyện khiến nam diễn viên không thể lường trước được.

Quang Minh hiếm hoi tiết lộ điều hối hận nhất sau khi 'đường ai nấy đi' với Hồng Đào - Ảnh 2
Gia đình của Hồng Đào và Quang Minh trước khi ly hôn - Ảnh: FBNV

 

Tuy không còn sống chung nhưng Quang Minh và Hồng Đào vẫn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe đối phương. Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Có một lần, Hồng Đào khiến tôi cảm động, đó là khi dịch bệnh diễn ra mà tôi chỉ ở nhà một mình và nghệ sĩ ra đi nhiều quá, lúc đó, tôi thấy Hồng Đào nhắn tin cho mình. Cô ấy hỏi sao tôi không cho người ta mướn phòng để khi xảy ra chuyện gì sẽ có người lo lắng. Thỉnh thoảng, Hồng Đào bệnh thì tôi cũng nhắn hỏi thăm nhưng có lúc tôi nhắn cô ấy lại không trả lời. Tuy nhiên, tôi cũng thông cảm với chuyện đó".

Ngoài ra, Quang Minh còn cho biết cả hai vẫn dành cho nhau những lời hỏi thăm khi cùng tham gia cùng một chương trình. Thậm chí, nam nghệ sĩ cũng sẵn sàng diễn chung với vợ cũ nếu Hồng Đào đồng ý.

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Từ khóa:   Quang Minh Hồng Đào sao Việt

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