Cuộc hôn nhân kín tiếng của BTV Quang Minh: Ông bố quyền lực của 4 chàng 'quý tử'

Nhìn cuộc sống của BTV Quang Minh hiện tại, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và trầm trồ.

Ngoài sự nghiệp vẻ vang, MC Trần Minh Quang còn có cuộc sống đáng mơ ước. Anh đã lập gia đình và có 4 cậu con trai. Mới đây, trên trang cá nhân, BTV Quang Minh gây chú khi cập nhật loạt hình mới. Theo đó, anh và bà xã đã tổ chức sinh nhật cho cậu con trai út tên Voi. "Voi con lên 4 tuổi. Bố chúc Voi luôn mạnh khoẻ, để còn chiến đấu với 3 anh. Cuộc sống trong nhà cũng như trong rừng, có Heo có Sóc và có Gấu. Mỗi anh hùng cứ một phương, đều sẵn sàng bắt nạt và ăn chặn Voi trong mọi hoàn cảnh. Sẽ có nhiều trải nghiệm sinh tồn đang chờ con ở phía trước. Con chuẩn bị tinh thần nhé. Yêu con", lời nhắn nhủ siêu đáng yêu của ông bố trẻ gửi đến quý tử.

BTV Quang Minh và bà xã đã tổ chức sinh nhật cho cậu con trai út tên Voi - Ảnh: FBNV Quang Minh và bà xã Nguyễn Bích Ngọc kết hôn vào năm 2007. Nói về vợ, anh từng dành nhiều lời khen, cho biết bà xã là người có tính cách hiền lành, hiểu chuyện và khéo vun vén gia đình. Anh chia sẻ: "Vợ tôi là người chịu đựng, hết lòng vì chồng con. Đôi khi tôi thử hình dung, nếu đổi vai trò với vợ, nghĩ đến những công việc mà vợ phải làm, chính tôi cũng toát mồ hôi. Bà xã là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm công việc ở cơ quan". Cuộc sống viên mãn của BTV Quang Minh - Ảnh: FBNV Các con trai của anh đặt tên lần lượt ở nhà là Heo, Sóc, Gấu và Voi - Ảnh: FBNV Hiện tại, Quang Minh được coi là ông bố đông con nhất VTV. Các con trai của anh đặt tên lần lượt ở nhà là Heo, Sóc, Gấu và Voi. Nhắc về cảnh nhà nhiều con, BTV Quang Minh từng thú nhận vui nhưng vất vả. "Người ta có 1-2 đứa đã căng thẳng. Tôi có 4 đứa con nên tất nhiên là mệt mỏi gấp đôi rồi. Bận rộn với cả đàn con, mắt tôi nhiều khi thâm quầng vì thiếu ngủ".

Trong nhà, vợ chồng anh thường phải đóng vai thiện - ác để dạy con, trong đó người đóng vai ác là anh. Tuy vậy, anh cũng rất gần gũi và trở thành những người bạn bên các quý tử.

2 con gái của NS Hồng Đào - Quang Minh: Tốt nghiệp đại học danh giá ở Mỹ, sống cực kín tiếng Có bố mẹ là người nổi tiếng nhưng 2 cô con gái của Quang Minh và Hồng Đào lại rất kín tiếng và có lối sống giản dị.

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