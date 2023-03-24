Hé lộ danh tính chồng đại gia kín tiếng và khối tài sản kếch xù của ca sĩ Vy Oanh?

Hậu trường 24/03/2023 13:24

Theo một số nguồn tin, được biết, chồng Vy Oanh tên L.T sinh năm 1970, là một doanh nhân thành công.

Vy Oanh là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến bởi chất giọng cao vút, ngọt ngào qua các loạt hit đình đám như: Đồng xanh, Để cho em khóc,... Sau khi lên xe hoa cùng chồng đại gia, nữ ca sĩ cũng hạn chế hoạt động nghệ thuật và lui về chăm lo cho tổ ấm nhỏ. 

Những thông tin về cuộc sống hiện tại Vy Oanh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Được biết, năm 2017, Vy Oanh mới chính thức công khai ông xã nhưng trước đó cặp đôi đã chính thức thành vợ chồng hợp pháp từ năm 2015. Bởi nữ ca sĩ từng tiết lộ ông xã cô là người khá kín đáo, thích sự yên bình, trầm lặng nên anh không thường xuyên xuất hiện hay phát ngôn nhiều trên mạng xã hội.

Hé lộ danh tính chồng đại gia kín tiếng và khối tài sản kếch xù của ca sĩ Vy Oanh? - Ảnh 1
Năm 2017, Vy Oanh mới chính thức công khai ông xã nhưng trước đó cặp đôi đã chính thức thành vợ chồng hợp pháp từ năm 2015 - Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nguồn tin, được biết, chồng Vy Oanh tên L.T sinh năm 1970, là một doanh nhân thành công. Trước đây, anh từng là một kỹ sư xây dựng, sau đó hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Chồng Vy Oanh còn biết đến như là một đại gia sở hữu nhiều tài sản giá trị, cơ ngơi hoành tráng cả trong lẫn ngoài nước.

Trên trang cá nhân, ông xã của Vy Oanh rất ít chia sẻ về cuộc sống của mình. Duy nhất một lần nam doanh nhân này gây chú ý nhất là khi bênh vực bà xã Vy Oanh trước tin đồn đẻ thuê, giật chồng cách đây 6 năm. Đồng thời, chồng Vy Oanh cũng khẳng định con trai đầu lòng chính là con của mình, bênh vực và phản bác lại những nguồn tin thất thiệt bị tung lên mạng nhằm bôi xấu vợ mình.

Hé lộ danh tính chồng đại gia kín tiếng và khối tài sản kếch xù của ca sĩ Vy Oanh? - Ảnh 2
 Ông xã của Vy Oanh rất ít chia sẻ về cuộc sống của mình. Duy nhất một lần nam doanh nhân này gây chú ý nhất là khi bênh vực bà xã Vy Oanh trước tin đồn đẻ thuê, giật chồng cách đây 6 năm - Ảnh: Internet

Nói về sự giàu có của chồng, Vy Oanh phân trần: "Oanh cũng chưa bao giờ nói ông xã tôi là đại gia cả. Vì với Oanh từ đó nhảm lắm. Đại gia là cái gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Mấy anh ở quê mới trúng được miếng đất hay sắm được chiếc xe họ cũng gọi là đại gia mà. Oanh cũng chưa khi nào nói doanh nghiệp chồng Oanh là cỡ lớn hay cỡ trung gì cả, lớn nhỏ gì tự biết với nhau".

Hiện tại sau nhiều năm nỗ lực trong nghề, Vy Oanh đã sở hữu khối tài sản lớn ít ai có được. Một trong những minh chứng cho khối tài sản kếch xù chính là căn biệt thự rộng hơn 1.400m2. Cuộc sống của Vy Oanh không thiếu xế hộp, túi hiệu, quần áo hiệu và các MV sau được cô đầu tư hàng tỷ đồng là điều không khó thấy.

Hé lộ danh tính chồng đại gia kín tiếng và khối tài sản kếch xù của ca sĩ Vy Oanh? - Ảnh 3
Hé lộ danh tính chồng đại gia kín tiếng và khối tài sản kếch xù của ca sĩ Vy Oanh? - Ảnh 4
Hé lộ danh tính chồng đại gia kín tiếng và khối tài sản kếch xù của ca sĩ Vy Oanh? - Ảnh 5
Hiện tại sau nhiều năm nỗ lực trong nghề, Vy Oanh đã sở hữu khối tài sản lớn ít ai có được. Một trong những minh chứng cho khối tài sản kếch xù chính là căn biệt thự rộng hơn 1.400m2 - Ảnh: báo Thanh Niên

Ngoài vật chất, cô còn có cuộc sống tinh thần viên mãn với chồng giỏi giang và 3 nhóc tỳ xinh xắn. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn cuộc sống hôn nhân giữa một nghệ sĩ và một doanh nhân, Vy Oanh cho biết, đó là sự minh bạch, thẳng thắn của hai vợ chồng.

Hé lộ danh tính chồng đại gia kín tiếng và khối tài sản kếch xù của ca sĩ Vy Oanh? - Ảnh 6
Cuộc sống của Vy Oanh không thiếu xế hộp, túi hiệu, quần áo hiệu và các MV sau được cô đầu tư hàng tỷ đồng là điều không khó thấy - Ảnh: Internet

Về việc vướng vào nhiều ồn ào không đáng có suốt nhiều năm qua, Vy Oanh cho biết cô không muốn dùng chuyện vật chất để PR cho bản thân. Nữ ca sĩ chỉ mong khán giả thấu hiểu và chia sẻ về các dự án nghệ thuật của mình.

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