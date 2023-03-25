Giọt nước mắt sau "hào quang nghệ sĩ" của Trấn Thành gây tranh cãi: Duy Mạnh mỉm mai mắng thẳng mặt, NSƯT Thành Lộc được đồng tình

Sao Việt 25/03/2023 09:01

Sau phát ngôn của Trấn Thành về đời nghệ sĩ, nhiều người nổi tiếng như NSƯT Thành Lộc, MC Trác Thúy Miêu, Mỹ Tâm,... đã bị "đào" lại phát ngôn liên quan.

 

Trấn Thành đang là tên tuổi gây nhiều tranh cãi sau khi xuất hiện tại buổi ra mắt dự án phim Hào quang rực rỡ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chiều 21/3. Khi được mời lên sân khấu chia sẻ cảm xúc, nam nghệ sĩ đã có những phát ngôn về áp lực của giới nghệ sĩ.

Giọt nước mắt sau 'hào quang nghệ sĩ' của Trấn Thành gây tranh cãi: Duy Mạnh mỉm mai mắng thẳng mặt, NSƯT Thành Lộc được đồng tình - Ảnh 1
Trấn Thành bật khóc tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng
Giọt nước mắt sau 'hào quang nghệ sĩ' của Trấn Thành gây tranh cãi: Duy Mạnh mỉm mai mắng thẳng mặt, NSƯT Thành Lộc được đồng tình - Ảnh 2
Khoảnh khắc Trấn Thành khóc nức nở tại buổi công bố phim của Đàm Vĩnh Hưng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận bản thân anh cũng có nhiều khuyết điểm như cộc cằn, xấu tính, chửi thề... Việc phải khoác "chiếc áo nghệ sĩ" đã khống chế anh nhiều năm qua nên khán giả không thấy được những "góc khuất" đó.

Sau chia sẻ của đàn anh, Trấn Thành bật khóc, nói về áp lực của giới nghệ sĩ: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ "hào quang rực rỡ" đi để biết nó là cái gì".

Ngay lập tức, câu nói trên đã trở thành chủ đề để cư dân mạng tranh nhau "mổ xẻ". Vụ việc càng được quan tâm hơn khi ca sĩ Duy Mạnh có động thái gây chú ý là để lại bình luận mỉa mai ngay dưới video chia sẻ đầy nước mắt của Trấn Thành.

Giọt nước mắt sau 'hào quang nghệ sĩ' của Trấn Thành gây tranh cãi: Duy Mạnh mỉm mai mắng thẳng mặt, NSƯT Thành Lộc được đồng tình - Ảnh 3
Vốn là người thẳng tính, Duy Mạnh không ngại đưa ra quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Thật bất ngờ, dân tình quay ra ủng hộ quan điểm của Duy Mạnh về vụ việc trên. 

 Duy Mạnh bày tỏ quan điểm: "Nhiều bà già bán vé số, trẻ em ăn xin, chiến sĩ cứu hộ, phòng cháy chữa cháy,... lao động hi sinh vất vả đầy xã hội. Họ âm thầm vui vẻ vượt qua khó khăn, chả ai kêu than. Mà thế nào mấy người showbiz làm từ thiện thì hô hào lấy tiền của người khác làm từ thiện. Thành công kiếm được tiền thì xây nhà sắm xe, quần áo đồ hiệu, đi ăn chơi, du lịch. Mà thế nào lên truyền hình nó lại khóc và gào to thế nhỉ? Khóc vì cảm thấy mình thiếu may mắn hả?".

Quan điểm trên của Duy Mạnh được công chúng hưởng ứng nhiệt tình với hơn 1.400 lượt thích. Kèm theo đó, nhiều người nổi tiếng khác cũng bị kéo vào vụ việc khi những phát ngôn liên quan tới đời tư nghệ sĩ và thái độ làm nghề của họ trong quá khứ được "đào" lại.

Cụ thể, trong một talkshow năm 2018, NSƯT Thành Lộc đã bày tỏ những quan điểm làm nghề của mình sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Anh bày tỏ sự thất vọng khi các thế hệ đàn em thích nói quá, phô trương về nghề nghiệp. NSƯT cho rằng nghệ sĩ hy sinh là điều hiển nhiên, nếu e dè, sợ hãi thì không nên nhận vai.

Giọt nước mắt sau 'hào quang nghệ sĩ' của Trấn Thành gây tranh cãi: Duy Mạnh mỉm mai mắng thẳng mặt, NSƯT Thành Lộc được đồng tình - Ảnh 4
"Với diễn viên chuyên nghiệp như tụi tôi, nghe mắc cười lắm. Có cái gì đâu, nhiều người cứ nói cái hy sinh gì lớn lao quá", nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ.
Giọt nước mắt sau 'hào quang nghệ sĩ' của Trấn Thành gây tranh cãi: Duy Mạnh mỉm mai mắng thẳng mặt, NSƯT Thành Lộc được đồng tình - Ảnh 5
Nam nghệ sĩ bất bình khi thế hệ trẻ khoa trương nghề nghiệp

Anh chia sẻ: "Tôi đọc báo, có nhiều cô người mẫu lần đầu tiên đóng phim. Báo chí viết bài bạn ấy phải hy sinh bỏ chân đất chạy trên đồng. Cái này có gì đâu mà hy sinh. Trời ơi, nhân vật nó vậy thì phải vậy chứ. Sợ đau thì trả vai đi đừng có đóng. Đã là diễn viên chuyên nghiệp phải hy sinh chuyện đó. Tôi đạp cây đinh tôi còn không nói là tôi đạp đinh mà. Thì việc gì mình phải kể cho khán giả biết là cứ chịu hy sinh quá lớn".

Đồng quan điểm với Thành Lộc, trong một talkshow năm 2021, MC Trác Thúy Miêu từng cho rằng nghệ sĩ không thể đòi hỏi được đối xử như người bình thường.

Theo đó MC Trác Thúy Miêu chia sẻ: "Giữa một xã hội ai cũng như ai, bạn chọn leo lên cái bục cao hơn người khác. Đó là nơi mọi ánh sáng dồn vào, bạn được ăn mặc đẹp hơn, có cuộc sống tốt, tài hoa hơn người khác, thù lao bằng người ta đi làm một năm mới có được. Vậy việc đòi được đối xử như một người bình thường thì đâu có được".

Giọt nước mắt sau 'hào quang nghệ sĩ' của Trấn Thành gây tranh cãi: Duy Mạnh mỉm mai mắng thẳng mặt, NSƯT Thành Lộc được đồng tình - Ảnh 6
MC Trác Thúy Miêu cũng cho rằng nghệ sĩ khi nổi tiếng thì không có chuyện đòi hỏi được sống bình thường. "

Hay như "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh, cô từng cho rằng đã là nghệ sĩ nổi tiếng thì phải chấp nhận tai tiếng: "Người nghệ sĩ phải chấp nhận sống trong thị phi. Nếu muốn mình tiếp tục nổi tiếng thì phải đi chung với sự tai tiếng đó. Khi mọi người còn nghĩ, còn viết đến mình dù là scandal tốt hay xấu thì chứng tỏ họ vẫn còn quan tâm đến mình thì vẫn còn nổi tiếng".

Giọt nước mắt sau 'hào quang nghệ sĩ' của Trấn Thành gây tranh cãi: Duy Mạnh mỉm mai mắng thẳng mặt, NSƯT Thành Lộc được đồng tình - Ảnh 7
Việt Trinh  từng cho rằng đã là nghệ sĩ nổi tiếng thì phải chấp nhận tai tiếng

Hay tháng 2/2023 vừa qua, ca sĩ Mỹ Tâm đã có buổi chia sẻ về cái khổ của đời nghệ sĩ sau hơn 20 năm làm nghề. "Họa mi tóc nâu" cho biết: "Cái chính là mình phải ý thức mình là người nổi tiếng, mình phải chấp nhận việc phán xét của người khác, chấp nhận một số thứ như mình không thể lê la hay như thế nào đó được. Vì mình là người của công chúng mà, mình phải tự biết cách làm sao cho phù hợp thôi.

Giọt nước mắt sau 'hào quang nghệ sĩ' của Trấn Thành gây tranh cãi: Duy Mạnh mỉm mai mắng thẳng mặt, NSƯT Thành Lộc được đồng tình - Ảnh 8
 Mỹ Tâm bộc bạch: "Cái chính là mình phải ý thức mình là 1 người nổi tiếng, mình phải chấp nhận việc phán xét của người khác."

Tương tự, Sơn Tùng M-TP từng có câu nói được xem là truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ: "Muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác mà không ai chịu được".

Giọt nước mắt sau 'hào quang nghệ sĩ' của Trấn Thành gây tranh cãi: Duy Mạnh mỉm mai mắng thẳng mặt, NSƯT Thành Lộc được đồng tình - Ảnh 9
Sơn Tùng M-TP từng nói: "Muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác mà không ai chịu được".

 

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Những ngày qua, Trấn Thành trở thành tâm điểm nhận về nhiều tranh cãi sau phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" tại một sự kiện.

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Từ khóa:   Trấn Thành Duy Mạnh Thành Lộc

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