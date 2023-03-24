Trấn Thành khóc lóc 'kể khổ' về sự nổi tiếng, Duy Mạnh mỉa mai đầy sâu cay: 'Đặc tính của cá sấu thường hay khóc...'

Hậu trường 24/03/2023 10:18

Giữa làn sóng trái chiều, mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện pha đáp trả cực sốc của "thợ hát" Duy Mạnh khi được hỏi về việc Trấn Thành khóc lóc "kể khổ".

Những ngày qua, trên mạng xã hội tràn ngập đoạn video về những lời tâm sự "kể khổ" của Trấn Thành về sự nổi tiếng của nghệ sĩ trong sự kiện ra mắt dự án phim điện ảnh mới của Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, nam danh hài bộc bạch: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ "hào quang rực rỡ" đi để biết nó là cái gì".

Phát ngôn của Trấn Thành ngay sau đó nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi bị cho là "làm quá" và hay "lấy nước mắt" để tâm sự. Giữa làn sóng trái chiều, mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện pha đáp trả cực sốc của "thợ hát" Duy Mạnh khi được hỏi về việc Trấn Thành khóc lóc "kể khổ".

Trấn Thành khóc lóc 'kể khổ' về sự nổi tiếng, Duy Mạnh mỉa mai đầy sâu cay: 'Đặc tính của cá sấu thường hay khóc...' - Ảnh 1
Giữa làn sóng trái chiều, mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện pha đáp trả cực sốc của "thợ hát" Duy Mạnh khi được hỏi về việc Trấn Thành khóc lóc "kể khổ" - Ảnh: Internet

Cụ thể, dưới bài đăng của Duy Mạnh, một tài khoản để lại lời thắc mắc rằng: "Idol nghĩ Trấn Thành khóc thật hay giả vờ khóc?". Ngay lập tức, giọng ca Kiếp Đỏ Đen liền đáp lại đầy mỉa mai: "Đặc tính của cá sấu thường hay khóc thật".

Không chỉ vậy, Duy Mạnh còn để lại bình luận khá dài bày tỏ sự bức xúc của bản thân. Anh viết: "Nhiều bà già bán vé số, trẻ em ăn xin, chiến sĩ cứu hộ, phòng cháy chữa cháy,... lao động hi sinh vất vả đầy xã hội. Họ âm thầm vui vẻ vượt qua khó khăn, chả ai kêu than. Mà thế đ** nào mấy cái thằng showbiz làm từ thiện thì hô hào lấy tiền của người khác làm từ thiện. Thành công kiếm được tiền thì xây nhà sắm xe, quần áo đồ hiệu, đi ăn chơi, du lịch. Mà thế đ** nào lên truyền hình nó lại khóc và gào to thế nhỉ? Khóc vì cảm thấy mình thiếu may mắn hả?".

Trấn Thành khóc lóc 'kể khổ' về sự nổi tiếng, Duy Mạnh mỉa mai đầy sâu cay: 'Đặc tính của cá sấu thường hay khóc...' - Ảnh 2
Cụ thể, dưới bài đăng của Duy Mạnh, một tài khoản để lại lời thắc mắc rằng: "Idol nghĩ Trấn Thành khóc thật hay giả vờ khóc?". Ngay lập tức, giọng ca Kiếp Đỏ Đen liền đáp lại đầy mỉa mai - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, không chỉ bộ phận đông khán giả cảm thấy khó chịu trước việc Trấn Thành khóc lóc than thở chuyện làm nghề vất vả mà ngay cả đồng nghiệp cũng đồng quan điểm. Trước đó, trong một chương trình, MC Trác Thúy Miêu từng chia sẻ quan điểm về việc nổi tiếng của nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý: "Giữa một xã hội ai cũng như ai, bạn chọn leo lên cái bục cao hơn người khác. Đó là nơi mọi ánh sáng dồn vào, bạn được ăn mặc đẹp hơn, có cuộc sống tốt, tài hoa hơn người khác, thù lao bằng người ta đi làm 1 năm mới có được. Vậy việc đòi được đối xử như một người bình thường thì đâu có được. Bạn đòi hỏi tôi là nghệ sĩ nên tôi nhạy cảm và dễ sa ngã. Không có chuyện đòi hỏi được sống bình thường khi nổi tiếng bởi cái gì cũng có mặt trái của nó. Nếu muốn trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thì phải chấp nhận cái giá của cuộc chơi".

Trấn Thành khóc lóc 'kể khổ' về sự nổi tiếng, Duy Mạnh mỉa mai đầy sâu cay: 'Đặc tính của cá sấu thường hay khóc...' - Ảnh 3
Không chỉ vậy, Duy Mạnh còn để lại bình luận khá dài bày tỏ sự bức xúc của bản thân - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, NSƯT Thành Lộc cũng từng nói: "Bởi vì đã chấp nhận đã xem đó là cái nghề, làm có tiền mà, anh đâu có làm không công? Ký hợp đồng mấy trăm triệu chứ bộ? Hy sinh là chuyện bắt buộc, và đừng kể khổ với khán giả. Điều đó chỉ làm cho mọi thứ mắc cười thôi".

NSƯT Thành Lộc, Mỹ Tâm lên tiếng về việc Trấn Thành khóc kể khổ về 'đời nghệ sĩ khó nuốt': 'Đã chấp nhận xem đó là cái nghề thì hy sinh là chuyện bắt buộc'

NSƯT Thành Lộc, Mỹ Tâm lên tiếng về việc Trấn Thành khóc kể khổ về 'đời nghệ sĩ khó nuốt': 'Đã chấp nhận xem đó là cái nghề thì hy sinh là chuyện bắt buộc'

Những phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' của Trấn Thành đã trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Theo đó, đa phần mọi người đều cho rằng việc nghệ sĩ kể khổ với khán giả là không nên, nổi bật trong số đó là Mỹ Tâm và NSƯT Thành Lộc.

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