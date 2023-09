Giữa làn sóng trái chiều, mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện pha đáp trả cực sốc của "thợ hát" Duy Mạnh khi được hỏi về việc Trấn Thành khóc lóc "kể khổ" - Ảnh: Internet

Cụ thể, dưới bài đăng của Duy Mạnh, một tài khoản để lại lời thắc mắc rằng: "Idol nghĩ Trấn Thành khóc thật hay giả vờ khóc?". Ngay lập tức, giọng ca Kiếp Đỏ Đen liền đáp lại đầy mỉa mai: "Đặc tính của cá sấu thường hay khóc thật".

Không chỉ vậy, Duy Mạnh còn để lại bình luận khá dài bày tỏ sự bức xúc của bản thân. Anh viết: "Nhiều bà già bán vé số, trẻ em ăn xin, chiến sĩ cứu hộ, phòng cháy chữa cháy,... lao động hi sinh vất vả đầy xã hội. Họ âm thầm vui vẻ vượt qua khó khăn, chả ai kêu than. Mà thế đ** nào mấy cái thằng showbiz làm từ thiện thì hô hào lấy tiền của người khác làm từ thiện. Thành công kiếm được tiền thì xây nhà sắm xe, quần áo đồ hiệu, đi ăn chơi, du lịch. Mà thế đ** nào lên truyền hình nó lại khóc và gào to thế nhỉ? Khóc vì cảm thấy mình thiếu may mắn hả?".