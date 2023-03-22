NSND Việt Anh bênh vực Trấn Thành giữa tâm bão chỉ trích vì rơi nước mắt giữa sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng

Hậu trường 22/03/2023 21:16

Theo NSND Việt Anh, việc Trấn Thành khóc khi tham dự sự kiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một "hành động đẹp".

Diễn viên Trấn Thành là khách mời trong buổi công bố thông tin phim điện ảnh về cuộc đời, sự nghiệp Đàm Vĩnh Hưng, chiều 21/3. Trấn Thành cho biết nể phục đàn anh với sự nhiệt huyết, hết mình làm nghề, duy trì tên tuổi hơn 20 năm qua. Diễn viên thắc mắc liệu trong phim, Đàm Vĩnh Hưng có dám đề cập khuyết điểm của bản thân bên cạnh những gì đạt được.

NSND Việt Anh bênh vực Trấn Thành giữa tâm bão chỉ trích vì rơi nước mắt giữa sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 1

Ca sĩ cho biết: "Tôi nhiều khuyết điểm như xấu tính, cộc cằn nhưng tôi che giấu tất cả sau lớp áo nghệ sĩ. Trong phim này, khán giả sẽ thấy góc khuất của Đàm Vĩnh Hưng". Nghe trả lời của đàn anh, Trấn Thành bật khóc, nói: "Nhiều khi đời nghệ sĩ khó nuốt lắm. Người nào nếm trải bốn chữ 'hào quang rực rỡ' thì mới biết là cái gì".

Ngay sau hình ảnh cũng như video nam nghệ sĩ nức nở tại họp báo được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên bên cạnh những chia sẻ, cảm thông thì loạt ý kiến tiêu cực dành cho Trấn Thành.

NSND Việt Anh bênh vực Trấn Thành giữa tâm bão chỉ trích vì rơi nước mắt giữa sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 2

“Anh có thể khóc trong sự riêng tư được không?”, “Anh phát biểu mà không khóc một lần được không?”; “Thái độ của anh mà ở Hàn hay Trung thì cho bay màu rồi ở đó mà hào quang sân khấu”… là một số bình luận của khán giả.

Mới đây trên mạng xã hội, NSND Việt Anh đã có động thái bênh vực Trấn Thành khi chứng kiến hậu bối trong nghề đang nhận về luồng ý kiến trái chiều từ khán giả. Cụ thể ông cho biết: "Khóc. Có nhiều lý do để khóc, nhưng cách khóc này chứa đựng sự đồng cảm, chia sẻ, cảm thông cho người khác và cho mình trong một cảm xúc nhất định, một hoàn cảnh nhất định.

Khi ta khóc trong cảm xúc này, ta đang giải tỏa cho ta và những người đồng cảnh ngộ chung quanh ta, nó tạo ra một hóc môn giải tỏa, một năng lực yêu thương tích cực cho người và cho mình, thế thì cái khóc này cần thiết không? Nó đẹp không? Theo tôi, nó đẹp!".

NSND Việt Anh bênh vực Trấn Thành giữa tâm bão chỉ trích vì rơi nước mắt giữa sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 3

Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của NSND Việt Anh: "Chắc áp lực kinh lắm mới khiến người ta như vậy. Đồng cảm với bác!", "Cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, đôi khi cũng cần đến sự thấu hiểu, khóc để giãi bày, khóc để giải tỏa!", "Ai rồi cũng phải khóc thôi chứ"...

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Từ khóa:   Trấn Thành Đàm Vĩnh Hưng NSND Việt Anh

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