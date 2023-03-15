Trấn Thành bất ngờ đòi đổi tên thành 'Mr. Riêng Tư' giữa lúc ồn ào 'bao rạp' đã trở nên yên ắng

Hậu trường 15/03/2023 19:37

Động thái mới nhất của MC Trấn Thành khiến nhiều netizen cho rằng anh đang ẩn ý "dằn mặt" anti-fan hậu ồn ào tại một rạp chiếu phim cách đây không lâu.

Vướng phải nhiều ồn ào, Trấn Thành vẫn luôn điềm tĩnh và có cách xử lý. Sự việc bị tố chen hàng để giành vé, bao rạp vì muốn riêng tư của anh từng gây xôn xao dư luận. Câu chuyện tưởng chừng đã trôi qua nhưng nay sao nam Bố già lại tự mình nhắc lại.

Trấn Thành bất ngờ đòi đổi tên thành 'Mr. Riêng Tư' giữa lúc ồn ào 'bao rạp' đã trở nên yên ắng - Ảnh 1

Vào chiều ngày 15/3, trên trang Fanpage chính thức, Trấn Thành gây xôn xao khi có hành động nhắc về ồn ào "bao rạp" và "cần sự riêng tư" của mình. Theo đó, anh đã đăng tải khung ảnh chụp cùng một chú lạc đà trong chuyến du lịch mới nhất, kèm theo dòng caption: "Chào con, con ở đây có riêng tư không?".

Không chỉ vậy, bên dưới phần bình luận của bài viết, Trấn Thành mạnh dạn tuyên bố mình thích sự riêng tư. Đồng thời, nam MC còn tự đặt biệt danh cho bản thân để không bị "khịa": "Tui thích riêng tư. Nên cứ gọi là Mr. Riêng Tư hen. Tên này cũng cưng như cái tên Thành Cry á! Chịu! Nhận luôn. Khỏi khịa. Cho vừa lòng. I'm Mr. Riêng Tư".

Trấn Thành bất ngờ đòi đổi tên thành 'Mr. Riêng Tư' giữa lúc ồn ào 'bao rạp' đã trở nên yên ắng - Ảnh 2

Trấn Thành bất ngờ đòi đổi tên thành 'Mr. Riêng Tư' giữa lúc ồn ào 'bao rạp' đã trở nên yên ắng - Ảnh 3

Cụm từ "riêng tư" thời gian qua được sử dụng liên tục để nói đến ồn ào của Trấn Thành. Khi cùng bạn bè đi xem phim tại rạp, nam diễn viên bị một khán giả tố được ưu ái, chen hàng mua hết vé và không chịu nhường lại.

Sau đó, Trấn Thành đã lên tiếng nói rõ về ồn ào "bao rạp". Anh khẳng định bản thân có đặt mua hết vé trong rạp từ trước chứ không hề chen hàng: "Trấn Thành mong quý vị khán giả hãy hiểu đúng bản chất của sự việc trên và lắng nghe câu chuyện từ 2 phía để có góc nhìn công tâm và khách quan hơn. Giữa thời buổi mạng xã hội phát triển nhanh và tự do như hiện nay, việc kiểm chứng sự thật là vô cùng cần thiết.

Ai cũng có thể nói lên quan điểm và gây ảnh hưởng đến người khác bằng tài khoản cá nhân của mình. Đối với người của công chúng, những điều liên quan đến họ càng nên được bình tĩnh kiểm chứng từ nhiều chiều. Trấn Thành vô cùng xin lỗi vì tất cả những hiểu lầm không đáng có đã gây ảnh hưởng không tốt đến cảm xúc của quý vị! Trân trọng và mong quý vị thấu hiểu!".

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