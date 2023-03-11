Duy Khương lên tiếng sau khi vướng nghi vấn 'đá đểu' Trấn Thành, khẳng định mối quan hệ 'thầy trò' hiện tại

Hậu trường 11/03/2023 13:56

Mới đây, diễn viên Duy Khương đã giải thích về những dòng trạng thái được cho là đang "cà khịa" Trần Thành giữa ồn ào bao rạp phim gây xôn xao trong những ngày vừa qua.

Trước đó, câu chuyện Trấn Thành ồn ào "bao rạp để riêng tư" lại được dịp xôn xao với động thái lạ của nam diễn viên hài Duy Khương, người từng được Trấn Thành nâng đỡ, chỉ dẫn trong chương trình Đấu trường tiếu lâm 2016, đưa anh lên ngôi vị quán quân.

Cụ thể, Duy Khương đã đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý, biểu hiện sự hả hê và sung sướng, sau đó là một hình ảnh, là bìa của cuốn sách “Nghệ thuật xin lỗi trong văn hoá người Nhật”, tất cả những hành động trên đều được nam diễn viên cho diễn ra cùng với thời điểm dân mạng đang thi nhau chỉ trích Trấn Thành. Hành động này của nam diễn viên khiến nhiều người tin rằng, Duy Khương đang cà khịa trực tiếp người thầy cũ của mình trong câu chuyện “Anh cần sự riêng tư”, bởi trước đó, theo phong phanh trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Duy Khương và Trấn Thành đã cạch mặt nhau, tình cảm thầy trò đã rạn nứt. 

Duy Khương lên tiếng sau khi vướng nghi vấn 'đá đểu' Trấn Thành, khẳng định mối quan hệ 'thầy trò' hiện tại - Ảnh 1
Duy Khương khẳng định rằng anh chỉ có duy nhất một người thầy khi học trường đại học Sân khấu Điện ảnh - Ảnh: Báo Thể Thảo và Văn hóa

Mới đây, theo thông tin từ báo Thể thao và Văn hóa, Duy Khương cuối cùng cũng lên tiếng sau khi vướng nghi vấn "đá xéo" drama rạp phim của Trấn Thành. Nam diễn viên khẳng định: "Có nhiều nguyên nhân để tôi làm điều đó và tôi không bao giờ thấy hối hận hay là lỡ dại. Bởi vì ở độ tuổi này, không phải là già nhưng không quá trẻ để nói là "em lỡ". Vậy nên tôi làm gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với điều đó. Và tất nhiên, tôi không bao giờ có thái độ "mặc kệ", cứ làm không quan tâm hậu quả nó như thế nào. Tôi nghĩ mọi người sau này sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao".

Khi nhắc đến chuyện Trấn Thành từng gọi là “cậu học trò” trong các bài viết trên Facebook, Duy Khương khẳng định rằng anh chỉ có duy nhất một người thầy trong con đường nghệ thuật. Nam diễn viên bộc bạch: "Trong cuộc đời của tôi, ngoài học phổ thông thì em học rất nhiều nghề trước khi học trường đại học Sân khấu - Điện ảnh. Riêng về môn kỹ thuật biểu diễn, tôi chỉ có đúng một người thầy. Tôi không muốn nhắc ở đây bởi vì thầy tôi đã mất cách đây một năm và cách đây vài ngày là đám giỗ đầu tiên của thầy tôi. Tôi chỉ có đúng một người thầy đó. Cách đây không lâu trước sự kiện đăng dòng trạng thái xảy ra là thời gian đám giỗ của thầy, tôi có nói với mọi người: Cuộc đời của em gặp được thầy, mới có một Duy Khương rực lửa và yêu nghề đến vậy".

Duy Khương lên tiếng sau khi vướng nghi vấn 'đá đểu' Trấn Thành, khẳng định mối quan hệ 'thầy trò' hiện tại - Ảnh 2
Khi tham gia cuộc thi, anh đi thi với một tâm thế là một thí sinh và không có sự chỉ dạy đặc biệt nào - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Duy Khương cho biết khi anh tham gia cuộc thi, anh đi thi với một tâm thế là một thí sinh. Nam diễn viên giải thích: "Mọi người có thể thấy, tất cả thí sinh chứ không riêng tôi đều phải tự thân vận động bốc đề thi, nhà sản xuất cũng không ưu ái cho ai hết. Các thí sinh trong cuộc thi đó vẫn còn làm nghề đến ngày hôm nay, và mọi người cũng biết chuyện khi đi thi phải tự nghĩ kịch bản, tự biên tự diễn, tự chuẩn bị đạo cụ, phục trang. Chương trình sẽ hỗ trợ các bạn kinh phí nhưng sẽ không bao giờ có chuyện "tôi muốn gì chương trình sẽ làm cho tôi. Không có chuyện là tôi là người được đặc biệt trong đội hay là gì đó để mà chỉ dạy"

Duy Khương cũng khẳng định rằng anh chỉ mới nhận tin nhắn từ mọi người kèm theo ảnh chụp màn hình trong đó ghi là "cậu học trò tốt tánh", chứ chưa bao giờ nghe ai gọi anh là "cậu học trò". Chính vì vậy, nam diễn viên "chỉ là học trò của ai đó mà thôi".

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