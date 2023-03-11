Người đàn ông ở Hà Nội mất 800 triệu đồng sau khi nghe cuộc gọi 'nợ cước điện thoại'

Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ một người đàn ông ở Hà Nội đã mất khoảng 800 triệu đồng sau khi nhận được cuộc gọi của “nhân viên Viettel” thông báo ông đang nợ cước điện thoại.

Theo thông tin từ VTV News, Công an Hà Nội vừa thông tin, phương thức lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh nhân viên của các nhà mạng, gọi điện thoại tới khách hàng thông báo nợ cước nhằm chiếm đoạt tài sản không còn mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người đã sập bẫy của các đối tượng.

Mới đây, tại quận Cầu Giấy, một cụ ông trình báo việc bị chiếm đoạt hơn 800 triệu vì mắc bẫy thủ đoạn lừa đảo trên. Cụ thể, vào ngày 3/3, ông T (77 tuổi) đến Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy trình báo bản thân là nạn nhân của kẻ lừa đảo.

Ông T cho hay, có nhận cuộc gọi điện thoại của một đối tượng giới thiệu là nhân viên Viettel thông báo ông đang nợ cước điện thoại. Sau đó, đối tượng kết nối điện thoại cho ông gặp một người tự xưng là Công an. Người này cho ông xem ảnh lệnh bắt khẩn cấp và phong tỏa tài sản. Ông T đã cung cấp cho đối tượng thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng và mã OTP. Sau đó, ông phát hiện tài khoản bị mất hơn 800 triệu đồng nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Với các vấn đề liên quan đến thanh toán cước điện thoại hoặc nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, người dân cần liên hệ đường dây nóng của nhà mạng hoặc tới các phòng giao dịch để được tư vấn giải quyết kịp thời.

Đối với cơ quan Công an, để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

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