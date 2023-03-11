Diễn biến MỚI trong vụ người mẹ dìm chết 2 con nhỏ dưới sông ở Nam Định: Kết luận nguyên nhân tử vong

Xã hội 11/03/2023 06:53

Vào chiều ngày 10/3, đại diện VKSND tỉnh Nam Định thông tin về đối tượng Vũ Thị Loan (SN 1991), trú tại xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định - người mẹ dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật bảo vệ, vào chiều ngày 10/3, đại diện VKSND tỉnh Nam Định cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Loan (SN 1991, trú tại xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội “Giết người”.

Cụ thể, dựa vào tài liệu điều tra, vào ngày 8/3, Công an xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng, Nam Định) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người phụ nữ cùng 2 con nhỏ tự tử tại sông Ninh Cơ, thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng y tế cấp cứu các nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Vũ Thị Loan là giáo viên tiểu học ở xã Trực Cường, huyện Trực Ninh. Tháng 9/2022, Loan có biểu hiện trầm cảm, không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh; tháng 12/2022, Loan có đơn và được trường giải quyết cho nghỉ việc.

Sau đó, Loan được chồng đưa đến Bệnh viện Bạch Mai khám. Bệnh viện xác định Loan mắc bệnh “Rối loạn thần cấp và nhất thời”, yêu cầu nhập viện để theo dõi, điều trị nhưng Loan không đồng ý.

Diễn biến MỚI trong vụ người mẹ dìm chết 2 con nhỏ dưới sông ở Nam Định: Kết luận nguyên nhân tử vong - Ảnh 1
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật bảo vệ

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh viện kê đơn thuốc điều trị tại nhà, hẹn sau 10 ngày đến khám lại. Sau 10 ngày điều trị, Loan thấy biểu hiện bệnh giảm dần nên không đi khám lại.

Đến ngày 6/3/2023, Loan nảy sinh ý định tự tử nhưng lo sợ sau khi mình chết không có ai chăm sóc 2 con gái là cháu T.Th.T. (SN 2018) và T.Th.M. (SN 2021)

Đến sáng ngày 8/3/2023, Loan điều khiển xe máy chở theo 2 con đi từ nhà đến khu vực bờ đê sông Ninh Cơ. Chờ lúc không có người qua lại, Loan bế 2 cháu đi xuống sông cách bờ khoảng 3-4m thì nước ngập đầu cả 3 mẹ con. Do bị sóng đẩy vào trong, Loan bế 2 cháu đi lên bờ, tuy nhiên lúc này 2 cháu đã tử vong.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Loan; phối hợp với VKSND tỉnh Nam Định tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân tử vong của 2 cháu là do ngạt nước.

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