Xót xa gia cảnh của 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Ngệ An: 'Rồi bố con nó biết sống sao đây…'

Xã hội 10/03/2023 17:18

Ngày đưa tang mẹ và 2 anh chị, em út Hoàng Văn T. vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Theo thông tin từ VietNamNet, anh Nguyễn Quỳnh Đạo (SN 1982, trú xã Nghĩa Trung), người thân nạn nhân cho biết, bà Đặng Thị Phương (SN 1967, mẹ anh Tâm) mù hẳn mắt trái từ năm trước, mắt phải nay cũng kém dần. “Ông Hoàng Văn Thành (SN 1966, bố anh Tâm) không may lên cơn đột quỵ cách đây khoảng 20 ngày, Tâm ở nhà chăm sóc bố. Gần đây, khi sức khoẻ ông Thành đỡ hơn nên Tâm mới ra Hải Dương làm việc”, anh Đạo tâm sự.

Ngày đưa tang mẹ và 2 anh chị, em út Hoàng Văn T. vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Em đã được tiến hành phẫu thuật cấp cứu xử trí làm sạch vết thương, cắt lọc, lấy bỏ phần dập nát hoại tử và khâu vết thương.

Chăm sóc cháu tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hoa xót xa: “Từ hôm qua đến giờ cháu không hề quấy khóc hay đòi bố mẹ. Đêm hôm qua, do đau quá nên cháu thức giấc nhiều lần và phải dùng thuốc 2 lần mới đỡ đau. Rồi bố con nó biết sống sao đây…”

Xót xa gia cảnh của 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Ngệ An: 'Rồi bố con nó biết sống sao đây…' - Ảnh 1
Em T. vừa trải qua cuộc phẫu thuật, hiện vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, vợ chồng anh Tâm là người cùng quê. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, chăn nuôi nên cuộc sống khá chật vật. Để có thêm thu nhập, anh Tâm đi khắp nơi tìm việc.

Sau bao năm tích cóp, cộng với khoản vay mượn hơn 100 triệu đồng từ người thân, anh chị cũng xây được ngôi nhà mới như hằng mong ước để cả gia đình an toàn hơn trong những ngày mưa gió.

Xót xa gia cảnh của 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Ngệ An: 'Rồi bố con nó biết sống sao đây…' - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền phong, vào chiều ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Tài xế Quân là người đã điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) vào sáng 6/3 khiến 3 người tử vong.

 

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 6h55 ngày 6/3, tài xế Nguyễn Duy Quân điều khiển ô tô tải mang BKS: 14C-201.03 chở vật liệu xây dựng đi về TP Vinh (Nghệ An). Khi đi qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra tai nạn.

Kon Tum: Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong bao tải sau vườn nhà dân

Kon Tum: Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong bao tải sau vườn nhà dân

Một cháu bé 11 tuổi nhìn thấy một bao tải màu đỏ ở sau vườn nhà ông L.V.N (38 tuổi, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọc). Khi mở ra kiểm tra thì phát hiện có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Nghệ An 3 mẹ con tử vong tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 26 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 48 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 52 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?