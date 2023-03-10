Ngày đưa tang mẹ và 2 anh chị, em út Hoàng Văn T. vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Theo thông tin từ VietNamNet, anh Nguyễn Quỳnh Đạo (SN 1982, trú xã Nghĩa Trung), người thân nạn nhân cho biết, bà Đặng Thị Phương (SN 1967, mẹ anh Tâm) mù hẳn mắt trái từ năm trước, mắt phải nay cũng kém dần. “Ông Hoàng Văn Thành (SN 1966, bố anh Tâm) không may lên cơn đột quỵ cách đây khoảng 20 ngày, Tâm ở nhà chăm sóc bố. Gần đây, khi sức khoẻ ông Thành đỡ hơn nên Tâm mới ra Hải Dương làm việc”, anh Đạo tâm sự. Ngày đưa tang mẹ và 2 anh chị, em út Hoàng Văn T. vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Em đã được tiến hành phẫu thuật cấp cứu xử trí làm sạch vết thương, cắt lọc, lấy bỏ phần dập nát hoại tử và khâu vết thương.

Chăm sóc cháu tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hoa xót xa: “Từ hôm qua đến giờ cháu không hề quấy khóc hay đòi bố mẹ. Đêm hôm qua, do đau quá nên cháu thức giấc nhiều lần và phải dùng thuốc 2 lần mới đỡ đau. Rồi bố con nó biết sống sao đây…” Em T. vừa trải qua cuộc phẫu thuật, hiện vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet Ngoài ra, vợ chồng anh Tâm là người cùng quê. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, chăn nuôi nên cuộc sống khá chật vật. Để có thêm thu nhập, anh Tâm đi khắp nơi tìm việc.

Sau bao năm tích cóp, cộng với khoản vay mượn hơn 100 triệu đồng từ người thân, anh chị cũng xây được ngôi nhà mới như hằng mong ước để cả gia đình an toàn hơn trong những ngày mưa gió. Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Tiền phong, vào chiều ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng". Tài xế Quân là người đã điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) vào sáng 6/3 khiến 3 người tử vong. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 6h55 ngày 6/3, tài xế Nguyễn Duy Quân điều khiển ô tô tải mang BKS: 14C-201.03 chở vật liệu xây dựng đi về TP Vinh (Nghệ An). Khi đi qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra tai nạn.

Kon Tum: Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong bao tải sau vườn nhà dân Một cháu bé 11 tuổi nhìn thấy một bao tải màu đỏ ở sau vườn nhà ông L.V.N (38 tuổi, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọc). Khi mở ra kiểm tra thì phát hiện có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong.

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