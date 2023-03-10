13 học sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh bị ngộ độc do ăn quả cây ngô đồng

Xã hội 10/03/2023 16:13

Sau khi ăn quả ngô đồng, 13 học sinh Trường THCS Phổ Hải (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có dấu hiệu bị buồn nôn, đau bụng phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 10/3, cô giáo Hồ Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phổ Hải, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một nhóm học sinh lớp 6 của trường phải đến khám, theo dõi tình hình sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện sau khi ăn quả của cây ngô đồng.

13 học sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh bị ngộ độc do ăn quả cây ngô đồng - Ảnh 1
Các em học sinh được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân để xử lý sau khi ăn phải quả ngô đồn - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 10/3, trong lúc ra sân thể dục của trường để học bài học về bảo vệ môi trường, một nhóm khoảng 11 - 13 học sinh nam lớp 6C nhặt quả của cây ngô đồng lên ăn. Sau khi ăn xong, nhiều em trong nhóm học sinh trên có biểu hiện rát họng, buồn nôn.

Sau khi ăn xong, nhiều em trong nhóm học sinh trên có biểu hiện rát họng, buồn nôn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên nhà trường đã gọi điện báo với phụ huynh để đưa các em lên Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân thăm khám.

13 học sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh bị ngộ độc do ăn quả cây ngô đồng - Ảnh 2
Một trong số 13 học sinh bị ngộ độc phải nhập viện do ăn quả ngô đồng - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam
13 học sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh bị ngộ độc do ăn quả cây ngô đồng - Ảnh 3
Hiện tại sức khoẻ của các cháu đã ổn định - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, sáng 10/3, đơn vị tiếp nhận 13 học sinh của Trường Trung học Cơ sở Phổ Hải đến thăm, khám để điều trị ngộ độc sau khi ăn quả ngô đồng.

“Các em học sinh sau khi ăn quả ngô đồng xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Một số cháu bị rát họng, ngứa miệng, da nổi mẩn ngứa. Tiếp nhận các bệnh nhân, các lực lượng y tế đã cấp cứu xuyên suốt buổi trưa, xử lý dạ dày và kích nôn cho các cháu. Hiện tại sức khoẻ của các cháu đã ổn định”, bà Phạm Thị Hồng Lam – Phó GĐ Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cho biết.

Trong đó, có 4 em phải cho uống nước để súc rửa dạ dày, số còn lại do ăn ít nên bị ở thể nhẹ, chỉ cho uống nước để nôn ra chất độc ra ngoài.

Sau khi thăm khám, điều trị, hiện tình hình sức khỏe 13 học sinh đã ổn định nhưng các em vẫn được giữ lại Trung tâm để tiếp tục theo dõi trước khi xuất viện.

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