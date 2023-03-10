Bà cụ bán bắp 70 tuổi bị hành hung giữa chợ: 'Có người chắp tay lạy chị ta đừng đánh tôi nữa'

Xã hội 10/03/2023 14:11

Một lãnh đạo Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã giao cho lực lượng chức năng làm việc với người phụ nữ bán đậu hũ liên tục đánh vào mặt cụ bà 70 tuổi bán bắp tại chợ Ngọc Hà (P.Phú Mỹ).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bà N.T.Đ. (SN 1954, ngụ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nạn nhân trong vụ hành hung ở chợ Ngọc Hà (phường Phú Mỹ) cho hay, kể từ hôm bị đánh, bà phải nghỉ việc ở nhà vì cơ thể đau nhức. Lý do bà cũng ngại ra đường vì sợ người ngoài nhòm ngó.

Sau khoảng 3 ngày kể từ sự việc xảy ra, bà phải mua thuốc giảm đau uống. Bà Đ. quê ở Thanh Hóa, vào Bà Rịa - Vũng Tàu và làm nghề bán bắp được 10 năm. Mỗi ngày, bà kiếm được khoảng 200.000 đồng. Hàng ngày bà phải đạp xe đi bán hàng từ 5h đến 20h mới về.

Con trai và con dâu đang thất nghiệp nên gánh bắp là thứ nuôi sống bà, 2 đứa con và 2 đứa cháu. Nhớ lại khoảnh khắc bị người phụ nữ ở chợ đánh, chửi bới, bà Đ. không khỏi tổn thương về thể xác lẫn tinh lần.

"Lúc bị đánh có nhiều người tới can ngăn lắm. Có người chắp tay lạy chị ta đừng đánh tôi nữa. Bị đánh thì tôi cũng một tay đỡ, một tay ôm gánh bắp để không bị đổ, vì đó là gia tài của gia đình. Tôi bán bắp nuôi cả gia đình, sao lại đánh tôi như vậy", bà Đ. nghẹn ngào.

Bà cụ bán bắp 70 tuổi bị hành hung giữa chợ: 'Có người chắp tay lạy chị ta đừng đánh tôi nữa' - Ảnh 1
Vùng miệng cụ Đ. bị sưng do người phụ nữ bán đậu hũ đánh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bên cạnh đó, hôm xảy ra sự việc, bà Đ. cũng không trình báo công an ngay mà đi bán đến tối muộn mới về nhà. Con trai bà là anh N.H.A. (SN 1989) chỉ hay tin khi nghe hàng xóm kể lại. 

Theo anh A, tại buổi làm việc, cơ quan chức năng cũng không yêu cầu mẹ anh làm giám định thương tích, chỉ yêu cầu người phụ nữ xin lỗi. Anh A. bức xúc: "Về nhà thấy mẹ bị thương, tôi giận lắm, định tìm người phụ nữ đó giải quyết nhưng mẹ tôi ngăn cản. Hôm làm việc tại cơ quan công an, người này cũng chỉ xin lỗi cho có, không có bất kỳ động thái bồi thường gì. Chúng tôi cũng không ăn vạ hay đòi tiền, nhưng ít nhất cũng có lời xin lỗi thật lòng đến mẹ tôi".

Bà N.T.Đ. chia sẻ, gia đình bà không định kiện người phụ nữ trên vì không có nhiều tiền lo giấy tờ, lại không am hiểu về pháp luật nên chỉ có thể đợi quyết định từ cơ quan chức năng.

Bà cụ bán bắp 70 tuổi bị hành hung giữa chợ: 'Có người chắp tay lạy chị ta đừng đánh tôi nữa' - Ảnh 2
Chị L. đã thừa nhận hành vi đánh bà lão là vi phạm pháp luật - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào khoảng 15h ngày 6/3, bà Đ. đi xe đạp chở bắp ngô đến đường Nguyễn Cư Trinh, (khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ) để bán bắp ngô. Tại con đường dẫn vào chợ, bà dừng bên xe đậu hũ của người phụ nữ để nghỉ ngơi. "Tôi đứng một lúc thì cô ấy cáu gắt, yêu cầu đi nơi khác. Cô ấy xưng mày tao khi nói chuyện, nên khi dẫn xe đi tôi có nói 'mày quá láo'", bà Đ. kể.

Trong video phát tán trên mạng, bà Đ. bị người bán đậu hũ chửi bới, chặn lại đánh. Người này lấy trái bắp trước giỏ xe đánh liên tục vào người, vào đầu bà cụ. Một số người can ngăn nhưng bà này vẫn đánh, xô đẩy khiến thau bắp luộc sau yên xe bà Đ. rơi xuống đường. Sự việc diễn ra trong hơn 2 phút, được người buôn bán ở chợ ghi hình.

Đến 22h cùng ngày, vì bức xúc việc mình bị đánh nên bà Đ. đã đến Công an phường Phú Mỹ trình báo vụ việc. Ngày 8/3, Công an phường Phú Mỹ đã mời chị P. T. L. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, chị L. đã thừa nhận hành vi đánh bà lão là vi phạm pháp luật. Xét thấy việc chị L. có hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Công an phường Phú Mỹ đã lập biên bản vi phạm hành chính (có mức phạt từ 5 triệu đến 8 triệu).

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