Ban đầu, An và Lành khai nhận, ngày 23/2/2023, bé Đ khóc lóc bám theo chân An đòi bế, An đã gạt chân làm bé ngã ra nhà đập đầu xuống đất. Sau đó, Lành đã bế bé lên thì bé quấy khóc đạp chân vào bụng Lành rồi ngã xuống đất. Thế nhưng những lời khai của An và Lành hoàn toàn mâu thuẫn với kết quả nhận được từ bệnh viện. Bởi theo Đại tá Nguyễn Tiến Tần, nếu bé Đ bị ngã như lời khai của An và Lành thì phải tím bầm, xuất huyết phía sau đầu, nhưng ở đây bé lại tím và phù nề hai bên má, bên tai, xuất huyết vùng não trái. Với đầy đủ chứng cứ đấu tranh nhưng An, Lành vẫn một mực "đổ bê tông". Đến chiều tối ngày 2/3, các điều tra viên đưa An và Lành trên hai xe ô tô khác nhau xuống hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong, ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Thị Lành khai 31 tuổi. Từng học Trung cấp Dược, trước có đi làm công ty sau xin nghỉ, không có việc nên mở lớp mầm non.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại cơ quan công an khi tiếp xúc cả An và Lành đều khóc lóc và tỏ vẻ hoảng loạn. Hai người này đều đã có gia đình và hai con nhỏ. Đoạn đối thoại khiến ai cũng phải rợn người khi các đối tượng tỏ ra ăn năn nhưng trước đó đã có hành động dã man.

“- Em làm ở đấy bao lâu rồi?

Em làm từ 2019. Bọn em (cùng với An) mở cơ sở chung.

-Trước khi làm công việc này, em có học nghiệp vụ hoặc trang bị những kĩ năng của một cô giáo mầm non không?

Không ạ!

- Em có gia đình riêng chưa, có mấy con rồi?

Dạ hai. Một đứa sinh năm 2019. Một đứa sinh năm 2021.

-Bằng tuổi bé Đ luôn hả?

Lành khai, hàng ngày sáng đón các bạn (các em bé) rồi nấu ăn. Cho các bé ăn, trưa cho các bé ngủ. Chiều trả về. Lành cho rằng những công việc không khó khăn, trường hợp ví dụ có trẻ hóc dị vật, Lành cũng không biết cấp cứu.

“- Thế trong lớp thì bé Đ như thế nào, có nghịch không?

Dạ hôm thì ngoan, hôm thì bạn ấy khóc đòi về. Do mệt mỏi, bức xúc nên em mới hành động như vậy.

- So với các trẻ khác thì bé Đ có biểu hiện bất thường gì không?

Dạ, so với các bạn khác thì bé có chậm hơn. Chưa nói được, rồi cách đi lại, cách chơi cũng chậm hơn.

- Những lần bé quấy khóc thì em đều ném bé thế à?

Em không ném, em chỉ đẩy ngã. Chỉ có duy nhất lần ấy là em ném thôi.

- Lý do vìsao em lại ném bé?

Tại bạn ấy cứ chạy ra khỏi cửa, khóc, em gọi mãi không vào. Em cũng chỉ muốn cho bạn ấy vào trong lớp. Bây giờ thì em nhận thức được hành vi của mình rồi (Òa khóc)”, nguồn tin dẫn cuộc trò chuyện.

Nguyễn Thị Lành - Ảnh: Báo Công an nhân dân

So với Nguyễn Thị Lành thì Nguyễn Thị An có vẻ không giữ được bình tĩnh bằng. Nhưng những lúc cần rành rọt thì cô ta nói không sai nhịp nào. An đã từng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung ương và so về kĩ năng trông trẻ thì có vẻ nhỉnh hơn Lành tí chút, do trước đây đã được huấn luyện từ một người đi trước mở lớp. Cũng có hai đứa con như Lành, và cũng giống Lành ở một điểm chung là thiếu tình yêu thương con trẻ.

Nguyễn Thị An - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Khi được hỏi có muốn nói gì với gia đình nạn nhân không, Nguyễn Thị An đã nói rất tròn vành rõ chữ: "Em rất xin lỗi cháu Đ. Cháu không may đã mất, gia đình nạn nhân cũng thiệt hại nhiều, đau đớn... không thể nào tha thứ được cho bọn em. Em xin gia đình nạn nhân tha thứ cho em và gia đình em để em làm lại cuộc đời, có thể về nhà lo cho chồng và con em. Em rất xin lỗi gia đình nạn nhân vì đã gây ra vụ việc đau lòng này".