Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong, ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Ban đầu, An và Lành khai nhận, ngày 23/2/2023, bé Đ khóc lóc bám theo chân An đòi bế, An đã gạt chân làm bé ngã ra nhà đập đầu xuống đất. Sau đó, Lành đã bế bé lên thì bé quấy khóc đạp chân vào bụng Lành rồi ngã xuống đất. Thế nhưng những lời khai của An và Lành hoàn toàn mâu thuẫn với kết quả nhận được từ bệnh viện. Bởi theo Đại tá Nguyễn Tiến Tần, nếu bé Đ bị ngã như lời khai của An và Lành thì phải tím bầm, xuất huyết phía sau đầu, nhưng ở đây bé lại tím và phù nề hai bên má, bên tai, xuất huyết vùng não trái. Với đầy đủ chứng cứ đấu tranh nhưng An, Lành vẫn một mực "đổ bê tông". Đến chiều tối ngày 2/3, các điều tra viên đưa An và Lành trên hai xe ô tô khác nhau xuống hiện trường để thực nghiệm điều tra.