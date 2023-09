Người mẹ kế dùng nhánh tre đánh dã man con riêng của chồng gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Mộng Nghi (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Hà Mộng Nghi là người đã đánh bé L.M.T (học sinh lớp 1, Trường tiểu học 2 Lợi An, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) là con riêng của chồng, gây thương tật 4%.

Bé T. bị Nghi dùng nhánh tre đánh làm bầm tím cơ thể - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 23/2, huyện nhận được thông tin bé L.M.T bị mẹ kế Nghi đánh vào chiều 21/2. Qua kiểm tra sơ bộ, có khoảng trên 20 vết đánh để lại vết bầm trên cơ thể bé T.

Bị cảnh sát mời làm việc, bà Nghi khai đã dùng roi tre đánh vào tay, lưng, chân và mông con riêng của chồng khi biết bé lấy 20.000 đồng. Kết quả giám định cho thấy bé T. bị thương tật 4%.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng có văn bản yêu cầu UBND huyện Trần Văn Thời giải quyết dứt điểm, không để vụ việc phát sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý vụ việc; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Hiện, tinh thần bé T. đã ổn định, đi học trở lại. Lãnh đạo UBND xã Lợi An đã yêu cầu cha bé trau cam kết không để xảy ra sự việc tương tự; chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi để bé học tập.

