Người đàn ông ở Hà Tĩnh bị thanh sắt dài 30 cm đâm từ cổ xuyên vào phổi

Xã hội 09/03/2023 20:03

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa cứu thành công và tiếp tục điều trị phục hồi cho bệnh nhân bị thanh sắt dài 30 cm đâm xuyên cổ.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, vào chiều ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa cứu thành công và tiếp tục điều trị phục hồi cho bệnh nhân bị thanh sắt dài 30 cm đâm xuyên cổ.

Cụ thể, 10 ngày trước, ông V.C.Đ. (67 tuổi, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) trong lúc dắt bò ngoài đồng về nhà đã không may vấp ngã, bị thanh sắt đâm trúng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng trụy mạch, suy hô hấp do bị thanh sắt dài 30cm đâm thấu cổ, trung thất, phổi trái, huyết áp 70/40mmHg, SPO2 90%...

Chị Võ Thị Thắm con gái của bệnh nhân cho biết, trong lúc dẫn bò về nhà thì bò đột nhiên bỏ chạy kéo theo ông Đ. khi đang cầm dây thừng. Chạy được một đoạn thì ông bị vấp phải hòn đá nên ngã và cây sắt dùng để buộc dây thừng giữ bò không may đâm vào cổ ông. Ông Đ. sau đó được đưa vào Trạm Y tế xã Kỳ Tiến sơ cứu sau đó được chuyển thẳng đến BVĐK Hà Tĩnh.

Người đàn ông ở Hà Tĩnh bị thanh sắt dài 30 cm đâm từ cổ xuyên vào phổi - Ảnh 1
Hình ảnh chụp X-quang cho thấy cây sắt đâm xuyên từ cổ đến phổi - Ảnh: VietNamNet 

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả chụp CT-Scan cho thấy dị vật kim loại đường kính 0,8cm dài 30cm xuyên từ vùng cổ phải qua phổi phải và trung thất xuống vùng ngực bên trái. Tổn thương rách thùy trên phổi phải, tràn khí màng phổi trái, tràn khí dưới da thành ngực và vùng cổ; gãy cung sau xương sườn số 5, 6 bên trái, gãy xương bả vai trái… Xác định đây là ca tổn thương nặng, phức tạp bệnh viện đã thực hiện báo động đỏ để hội chẩn toàn viện và chuyển mổ cấp cứu.

 

Sau khi chuyển vào phòng mổ, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật mở ngực khâu phục hồi phổi trái, khâu cầm máu động mạch liên sườn, khâu vết thương trung thất trên, lấy dị vật sau 3 giờ phẫu thuật và hồi sức.

Người đàn ông ở Hà Tĩnh bị thanh sắt dài 30 cm đâm từ cổ xuyên vào phổi - Ảnh 2
Sức khoẻ của bệnh nhân Đ. đã ổn định, tự đi lại được - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Bác sĩ Trần Viết Công, Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, là người trực tiếp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân Đ. Ông Công cho biết, sau phẫu thuật, bệnh nhân phải chuyển xuống Khoa Hồi sức tích cực 10 ngày để theo dõi và điều trị do vết thương quá nặng.

Hiện tại, bệnh nhân Đ. đã ổn định, tự đi lại được, được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị. Dự kiến trong vài ngày tới, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

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