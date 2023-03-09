Vụ 2 vợ chồng ở Quảng Trị mất tích trên sông: Đã tìm thấy thi thể của người vợ

Xã hội 09/03/2023 20:25

Chiếc thuyền đánh cá của cặp vợ chồng ông Nguyễn V.M. (SN 1971) và bà La T.D. (SN 1976), trú tại xã Gio Mai, được phát hiện chìm trên sông.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 9/3, thông tin từ UBND xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm vợ chồng ông Nguyễn V.M. (SN 1971) và bà La T.D. (SN 1976), trú tại xã Gio Mai.

Trước đó, vào ngày 8/3, vợ chồng ông M. đi đánh cá trên sông Hiếu nhưng không thấy về nên người thân đã trình báo với chính quyền địa phương. Thời điểm xảy ra sự việc ít thuyền đánh bắt trên sông. Người dân địa phương sau đó cũng đã phát hiện chiếc thuyền của vợ chồng ông M. bị chìm trên sông cùng nhiều ngư lưới cụ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng và người dân địa phương triển khai tìm kiếm. Do việc khoanh vùng, xác định vị trí trong phạm vi rộng nên việc triển khai tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Vụ 2 vợ chồng ở Quảng Trị mất tích trên sông: Đã tìm thấy thi thể của người vợ - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích vào ngày 8/3 - Ảnh: Báo Dân Trí

Tuy nhiên, theo thông tin từ VietNamNet, đến chiều ngày 9/3, ông Hoàng Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Gio Mai (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của bà La Thị D.(SN 1976).

“Thi thể của nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện, chính quyền địa phương và người dân cùng phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm người chồng", ông Lương cho biết.

Vụ 2 vợ chồng ở Quảng Trị mất tích trên sông: Đã tìm thấy thi thể của người vợ - Ảnh 2
Sau 1 ngày tích cực tìm kiếm, thi thể chị D. đã được tìm thấy -  Ảnh: VietNamNet
Vụ 2 vợ chồng ở Quảng Trị mất tích trên sông: Đã tìm thấy thi thể của người vợ - Ảnh 3
Hoàn cảnh anh M., chị D. rất khó khăn, hiện chính quyền đang kêu gọi hỗ trợ để lo hậu sự cho nạn nhâ - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, lực lượng chức năng thông tin thêm, 2 vợ chồng ông M. đi chài lưới trên sông từ 4h sáng, đến 8h, họ ghé vào chợ trên địa bàn để bán cá, sau đó không thấy tung tích. Dù hành nghề chài lưới nhưng bà D. không biết bơi. Vợ chồng ông M. có 4 người con, gia cảnh rất khó khăn. 

Hiện tại, chính quyền địa phương đang vận động các tổ chức, kêu gọi hỗ trợ để lo hậu sự cho gia đình bị nạn.

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