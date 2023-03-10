Vụ việc người phụ nữ gây ra cái chết của 2 con gái ruột khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 8/3, chị V.T.N. (32 tuổi, trú tại xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) xin phép gia đình chở hai con gái (5 tuổi và 2 tuổi) đi chơi bằng xe máy. Đến khoảng 10h cùng ngày, sau khi đi qua cầu phao Ninh Cường đến huyện Nghĩa Hưng (tại khu vực sông Ninh Cơ, thuộc địa bàn giáp ranh giữa thị trấn Liễu Đề và xã Nghĩa Sơn) người mẹ này để xe trên đê sông, dẫn hai con xuống sông rồi dìm xuống nước. Thời điểm xảy ra sự việc có người dân đi qua phát hiện nên đã hô hoán mọi người chạy đến đưa hai cháu bé lên bờ, thực hiện các biện pháp sơ cứu và đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã Nghĩa Sơn để cấp cứu nhưng cả hai cháu bé đã chết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Dân Việt, liên quan đến vụ việc trên, qua điều tra, V.T.L. (32 tuổi, ngụ xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) là giáo viên một trường tiểu học. Tháng 9/2022, L. có biểu hiện trầm cảm, không muốn tiếp xúc mọi người xung quanh. Đến tháng 12/2022, L. có đơn và được trường giải quyết cho nghỉ việc. Sau đó, L. được chồng đưa đến Bệnh viện Bạch Mai khám, bệnh viện xác định L. mắc bệnh "Rối loạn thần cấp và nhất thời", yêu cầu nhập viện để theo dõi, điều trị nhưng L. không đồng ý. Phía bệnh viện kê đơn thuốc điều trị tại nhà, hẹn 10 ngày sau tái khám. Sau đó, L. thấy biểu hiện bệnh giảm dần nên không đến bệnh viện khám lại.

Đến ngày 6/3, L. nảy sinh ý định tự tử nhưng lo sợ sau khi mình chết, không ai chăm sóc 2 con gái là cháu T.T.T. (5 tuổi) và T.T.M. (2 tuổi). Đến sáng 8/3, L. lái xe máy chở 2 con từ nhà đến khu vực bờ đê sông Ninh Cơ. Sau đó ngồi chờ không người qua lại, L. bế 2 cháu xuống sông cách bờ khoảng 3-4m thì nước ngập đầu 3 mẹ con. Do bị sóng đẩy vào trong, L. bế 2 cháu đi lên bờ nhưng 2 cháu đã tử vong. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm giữ hình sự V.T.L., phối hợp VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết của 2 cháu do ngạt nước. Công an tỉnh Nam Định đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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