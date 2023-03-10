Diễn biến MỚI trong vụ 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Nghệ An

Xã hội 10/03/2023 16:28

Vào chiều ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) đã có quyết định khởi mới liên quan đến

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Tài xế Quân là người đã điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) vào sáng 6/3 khiến 3 người tử vong.

 

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Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 6h55 ngày 6/3, tài xế Nguyễn Duy Quân điều khiển ô tô tải mang BKS: 14C-201.03 chở vật liệu xây dựng đi về TP Vinh (Nghệ An). Khi đi qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra tai nạn. Làm việc với công an, tài xế Quân khai nhận khi điều khiển xe tải đi trên tỉnh lộ 542E (đoạn qua địa bàn xóm 9B, xã Hưng Trung) thì phát hiện 1 chiếc xe ô tô tải đi hướng ngược lại và 1 chiếc xe máy chở 4 người đi cùng chiều.

 

Lúc này, tài xế Quân tập trung tránh xe ô tô tải ngược chiều, do không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy chở 4 người. Sau khi gây ra vụ việc, tài xế trên đã rời khỏi hiện trường.

Diễn biến MỚI trong vụ 3 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Nghệ An - Ảnh 2
Vụ tai nạn đã khiến 3 mẹ con chị Hồng tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vụ việc đã khiến chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1977, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) và 2 con nhỏ gồm: cháu Hoàng Kim O. (SN 2016), Hoàng Văn B. (SN 2014) tử vong tại chỗ. Riêng đứa con út Hoàng Văn Tr. (SN 2018) bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

 

Công an sau đó đã vận động tài xế Quân ra cơ quan công an đầu thú. Qua test nhanh ban đầu cho thấy, trong cơ thể tài xế Quân không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

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