Kon Tum: Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong bao tải sau vườn nhà dân

Xã hội 10/03/2023 16:37

Một cháu bé 11 tuổi nhìn thấy một bao tải màu đỏ ở sau vườn nhà ông L.V.N (38 tuổi, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọc). Khi mở ra kiểm tra thì phát hiện có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 10/3, UBND xã Đăk Ngọk (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một một cháu bé sơ sinh đã tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 16h45 phút ngày 9/3, một cháu bé 11 tuổi nhìn thấy một bao tải màu đỏ ở sau vườn nhà ông L.V.N (38 tuổi, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọc). Khi mở ra kiểm tra thì phát hiện có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể bé trai cho UBND xã Đăk Ngọk chôn cất vào khoảng 21h cùng ngày.

Công an huyện Đăk Hà sau đó đã ra thông báo tìm người làm chứng, người biết việc, người có liên quan đến vụ việc nêu trên đến làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Kon Tum: Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong bao tải sau vườn nhà dân - Ảnh 1
Khi mở ra kiểm tra bao tải đỏ thì phát hiện có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, cũng tại huyện Đăk Hà, vào khoảng 6h20 phút ngày 24/2, anh Nguyễn Hữu Phúc (trú tại thôn 3, xã Đăk Mar) nghe tiếng khóc của trẻ con trước cửa nhà nên chạy ra xem. Lúc này, anh phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc áo khoác màu đỏ đặt trước cửa nên đã báo chính quyền địa phương.

Thời điểm phát hiện, bé trai chưa được cắt dây rốn, sức khỏe bình thường và có cân nặng 3,4 kg. Sau đó, chính quyền địa phương đưa đến Trung tâm Y tế huyện chăm sóc.

Kon Tum: Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong bao tải sau vườn nhà dân - Ảnh 2
Tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum thời gian qua liên tục phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngay sau đó, UBND xã Đăk Mar đã ra thông báo để người thân cháu đến làm thủ tục nhận về. Nếu trong bảy ngày, không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục chuyển cháu bé đến cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định.

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