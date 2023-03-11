Lừa đảo chuyển tiền 'con đang cấp cứu', gọi trúng ngay giáo viên của trường

Xã hội 11/03/2023 06:45

Thời gian gần đây, tình trạng mạo danh giáo viên gọi điện cho phụ huynh thông báo con em bị “tai nạn đang cấp cứu” và đề nghị chuyển tiền để đóng viện phí xuất hiện ngày một nhiều.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 10/3, thầy Cao Xuân Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu (TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, xuất hiện tình trạng mạo danh giáo viên gọi điện cho phụ huynh thông báo con em bị “tai nạn đang cấp cứu” và đề nghị chuyển tiền để đóng viện phí.

Cụ thể, vào ngày 9/3, cô Đỗ Thúy L., giáo viên tổ Ngữ Văn trường này, đồng thời là phụ huynh của em Trần Đỗ Anh T. (học sinh lớp 11 tại trường), nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ thông báo em T. bị ngã cầu thang, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Người này yêu cầu cô L. chuyển gấp 20 triệu đồng để đóng viện phí.

Có hai đối tượng thay phiên nhau nói chuyện nhằm “hướng dẫn” cô L. chuyển tiền cứu con. Trong đó, một đối tượng tự xưng tên Long, giáo viên dạy Thể dục trường THPT Phan Bội Châu, là người đưa em T. đi bệnh viện.

 

Do cô L. là giáo viên của trường, thấy nghi vấn nên đã hỏi lại: “Trường có giáo viên tên Long à”? Đối tượng nghe xong biết sơ hở, rồi chửi thề. Cô L. cúp máy, không nói chuyện vì đã đọc thông tin dạng lừa đảo này trước đó ở các tỉnh thành.

Tương tự, vào ngày 8/3, phụ huynh em Nguyễn Thanh Thảo N. (học sinh lớp 11, trường trên) nhận được điện thoại của một người xưng giáo viên của trường, thông báo em N. bị ngã cầu thang, đang cấp cứu tại bệnh viện Binh đoàn 15. Vì đã đọc thông tin lừa đảo này trên báo chí, phụ huynh em N. sớm biết bị lừa, đã báo cáo vụ việc cho ban giám hiệu nhà trường.

Lừa đảo chuyển tiền 'con đang cấp cứu', gọi trúng ngay giáo viên của trường - Ảnh 1
Phụ huynh Trường THPT Phan Bội Châu ở Gia Lai liên tiếp nhận cuộc gọi lừa đảo "con đang cấp cứu, cần chuyển tiền gấp" - Ảnh:  Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngoài hai vụ việc trên, Trường THPT Phan Bội Châu còn nhận được phản ánh của em Nguyễn Xuân P. (học sinh lớp 12) về việc bị một người gọi điện lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Nhờ được thông tin trước đó, P. đã không chuyển tiền và báo cáo sự việc cho giáo viên.

"Toàn trường xuất hiện 4 vụ việc lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu". May mắn các vụ lừa đảo trên đều bị nhà trường cảnh giác nên chưa ai bị thiệt hại", thầy Cao Xuân Hà nói. Hiện Trường THPT Phan Bội Châu đã báo cáo sự việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an phường.

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết sẽ khuyến cáo học sinh, phụ huynh cảnh giác để không bị các đối tượng lừa đảo trục lợi.

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