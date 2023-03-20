Sau thời gian sống ẩn dật, La Thành bất ngờ trở lại sân khấu và chia sẻ về những chuyện đã qua. Anh thừa nhận bản thân vướng nợ suốt 2 năm nhưng đến đầu năm 2017, số nợ và lãi rất lớn. Anh tiết lộ mình nợ 3 tỷ đồng chứ không phải 10 tỷ như nhiều lời đồn trên mạng.

Diễn viên La Thành được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất. Đang lúc trên đỉnh cao sự nghiệp, La Thành bỗng mất hút khỏi showbiz vì vướng nợ nần cờ bạc và phải bỏ trốn. Thời điểm đó, các chủ nợ lập nhiều tài khoản, công khai thông tin cá nhân của nam diễn viên để truy lùng tung tích.

“Ban đầu tôi hùn vốn làm ăn với vài người. Vì quá cả tin nên sau này họ bỏ trốn, khiến tôi phải ôm nợ nần. Trong lúc túng quẫn, tôi không còn sáng suốt nên nghĩ hi vọng kiếm tiền nhanh trả nợ từ cờ bạc. Cứ thế, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của nợ nần, vay nặng lãi. Thu nhập tiền tỷ tôi dùng trả nợ” - anh kể.

Về việc vướng vào trò đỏ đen, La Thành cho biết, thông tin nói anh chơi bời, ham mê cờ bạc là không đúng. Nam diễn viên ý thức được cờ bạc là tệ nạn, sa vào sẽ mất tiền. Song anh thừa nhận mình thiếu suy nghĩ nên mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Sau “sóng gió”, La Thành được bạn bè động viên và giúp đỡ trở lại với nghề. Anh nhận vai diễn ở nhiều dự án phim, tích cực chạy show kiếm tiền để trả nợ. Trong bộ phim “Bố Già”, La Thành được Trấn Thành tạo điều kiện cho một vai diễn để lại nhiều dấn ấn.

Nhắc về Trấn Thành, La Thành từng chia sẻ: “Thật sự, tôi bị mất niềm tin với nhiều người lắm. Mình không thể đòi hỏi mọi người tin mình ngay. Tôi chỉ có thể thuyết phục mọi người bằng việc làm và thời gian. Riêng Trấn Thành, việc trao vai diễn là tôi biết bạn tin mình rồi.

Khi tôi rơi xuống bùn đen, thỉnh thoảng Trấn Thành cũng nhắn tin hỏi thăm. Xìn (biệt danh của Trấn Thành) hứa khi làm phim, có vai phù hợp sẽ gọi tôi. Tính Thành có mới không nới cũ, luôn sống biết trước biết sau với bạn bè. Tôi đâu có đóng góp, giúp đỡ được gì cho cuộc đời của Thành.

Có lẽ Thành thấy tôi va vấp và có khả năng phát triển nên đưa tay giúp đỡ. Thú thực, Trấn Thành cũng giúp đỡ tiền khi tôi khốn khó. Biết bạn dễ nhưng không có nghĩa tôi lạm dụng điều đó. Ngoài ra, có nhiều bạn bè, đồng nghiệp không bỏ rơi khi tôi sa ngã”.

Sau “sóng gió”, La Thành được bạn bè động viên và giúp đỡ trở lại với nghề. Anh nhận vai diễn ở nhiều dự án phim, tích cực chạy show kiếm tiền để trả nợ - Ảnh: Internet

Hiện La Thành đã trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên gia đình. Diễn viên cho biết con gái chính là nguồn động lực để anh thay đổi thành người đàn ông có trách nhiệm hơn.

Trước câu hỏi làm sao để lấy lại niềm tin với mọi người, La Thành bộc bạch: “Tôi rất sợ điều đó. Bản thân tôi là người tự tin nhưng sau thời gian trốn nợ, tôi trở lại mà tự ti vô cùng. Nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ mình không phải là người vô dụng. Là con trai thì phải đối diện với những gì mình gây ra, nếu không thì không nên sống”.

Diễn viên cho biết con gái chính là nguồn động lực để anh thay đổi thành người đàn ông có trách nhiệm hơn - Ảnh: Internet

La Thành hiếm khi chia sẻ thân thế gia đình với báo giới nhưng những đồng nghiệp của anh tiết lộ, nam diễn viên sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố mẹ làm kinh doanh. Gia đình từng không ủng hộ La Thành theo đuổi nghệ thuật.

Nam diễn viên từng chia sẻ: “Gia đình của tôi có truyền thống về kinh doanh nên đã muốn tôi phải nối nghiệp. Học đến lớp 12 thì ba mẹ của tôi đã phải làm sẵn giấy tờ để tôi sang Australia đi du học. Tuy nhiên, vì tôi rất đam mê diễn xuất, tôi đã không đi, ở nhà thi vào trường sân khấu điện ảnh”.