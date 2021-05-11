Bị bạn gái cũ tố không chu cấp, thách thức 'có giỏi thì ném tiền, chứ đừng văng tục', La Thành xót xa lên tiếng 'mong tất cả dừng lại tốt đẹp'

Tuy nhiên, mới đây, một tài khoản Facebook được cho là bạn gái cũ của nam diễn viên đã có một bài đăng dài dằng dặc trên trang cá nhân, tố La Thành là người đàn ông bội bạc, nợ mấy tháng tiền nhà và đặc biệt, cô cho là nam diễn viên không hề chu cấp tiền cho con gái.

Được biết đến là một diễn viên với lối diễn hài hước, duyên dáng, La Thành nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Anh còn khiến khán giả cảm mến vì những khoảnh khắc vui vẻ, nhí nhố bên con gái. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh về bé Mĩ (con gái của anh với bạn gái cũ) và thể hiện tình cảm dành cho con.

Mặc dù đã xóa bài ngay sau khi đăng tải được ít phút, nhưng cộng đồng mạng đã vô cùng phẫn nộ và liên tục "réo" tên nam diễn viên yêu cầu lời giải thích cụ thể. Trước làn sóng gay gắt của dư luận, nam diễn viên đã lên tiếng tường tận về vấn đề này.

Bằng những lời lẽ rất gay gắt, nặng nề, người phụ nữ viết: "Nhà tao đang ở chính mày là người không đóng tiền nên người ta đuổi mẹ con tao đuổi lên đuổi xuống, mày chậm 2 tuần tiền nhà. Mày không có tiền mà mày hứa với người ta cọc tiền nhà gì tùm lum để người ta đòi tao hoài mày nhục không? Mày đi đóng phim mày có tiền trả nợ 50 triệu người này người kia chứ mày dám cầm 20 triệu cho mẹ con tao 1 lần chưa mày". Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn tiết lộ trong quá khứ La Thành từng bắt cô đi phá thai nhưng do em bé đã có tim thai nên cô không làm được và quyết định sinh bé: "Mày là người xúi tao phá thai mà tao thấy bé Mĩ có tim thai có phôi rồi tao không làm được điều đó. Mày lên báo nói mày sống có trách nhiệm với con không làm điều ác được. Mày nghe có xạo không La Thành".

Anh cho biết giữa mình và bạn gái cũ có nhiều hiểu lầm. La Thành khẳng định: "Anh biết là em hiểu lầm và mong em nếu được thì nói chuyện hai người để hiểu nhau, vì trước đó mọi người đã thống nhất với nhau rồi".

La Thành hy vọng mọi chuyện dừng lại một cách tốt đẹp để không ảnh hưởng đến đôi bên và đặc biệt là bé Mĩ - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, quản lý của La Thành cũng tiết lộ bạn gái cũ và nam diễn viên đã ngồi lại với nhau để bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng, thống nhất chu cấp cho con gái 15 triệu mỗi tháng.

Quản lý tiết lộ La Thành sẽ chu cấp cho con gái trong vòng 1 năm tới, sau đó sẽ cùng với bạn gái cũ thỏa thuận lại để có phương án phù hợp hơn - Ảnh chụp màn hình

Khi đã giải quyết "êm đẹp" những hiểu lầm giữa mình và bạn gái cũ, La Thành cũng đã xóa bài đăng để tránh những thị phi và ồn ào không đáng có.