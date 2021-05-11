Bị bạn gái cũ tố không chu cấp, thách thức 'có giỏi thì ném tiền, chứ đừng văng tục', La Thành xót xa lên tiếng 'mong tất cả dừng lại tốt đẹp'

Mới đây, sau khi bị bạn gái cũ tố bội bạc, thiếu tiền nhà và không chu cấp tiền cho con gái, nam diễn viên La Thành đã có một bài đăng khá dài để chia sẻ về toàn bộ câu chuyện.
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Được biết đến là một diễn viên với lối diễn hài hước, duyên dáng, La Thành nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Anh còn khiến khán giả cảm mến vì những khoảnh khắc vui vẻ, nhí nhố bên con gái. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh về bé Mĩ (con gái của anh với bạn gái cũ) và thể hiện tình cảm dành cho con.
Tuy nhiên, mới đây, một tài khoản Facebook được cho là bạn gái cũ của nam diễn viên đã có một bài đăng dài dằng dặc trên trang cá nhân, tố La Thành là người đàn ông bội bạc, nợ mấy tháng tiền nhà và đặc biệt, cô cho là nam diễn viên không hề chu cấp tiền cho con gái.
Bằng những lời lẽ rất gay gắt, nặng nề, người phụ nữ viết: "Nhà tao đang ở chính mày là người không đóng tiền nên người ta đuổi mẹ con tao đuổi lên đuổi xuống, mày chậm 2 tuần tiền nhà. Mày không có tiền mà mày hứa với người ta cọc tiền nhà gì tùm lum để người ta đòi tao hoài mày nhục không? Mày đi đóng phim mày có tiền trả nợ 50 triệu người này người kia chứ mày dám cầm 20 triệu cho mẹ con tao 1 lần chưa mày". Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn tiết lộ trong quá khứ La Thành từng bắt cô đi phá thai nhưng do em bé đã có tim thai nên cô không làm được và quyết định sinh bé: "Mày là người xúi tao phá thai mà tao thấy bé Mĩ có tim thai có phôi rồi tao không làm được điều đó. Mày lên báo nói mày sống có trách nhiệm với con không làm điều ác được. Mày nghe có xạo không La Thành".
Mặc dù đã xóa bài ngay sau khi đăng tải được ít phút, nhưng cộng đồng mạng đã vô cùng phẫn nộ và liên tục "réo" tên nam diễn viên yêu cầu lời giải thích cụ thể. Trước làn sóng gay gắt của dư luận, nam diễn viên đã lên tiếng tường tận về vấn đề này.
Anh cho biết giữa mình và bạn gái cũ có nhiều hiểu lầm. La Thành khẳng định: "Anh biết là em hiểu lầm và mong em nếu được thì nói chuyện hai người để hiểu nhau, vì trước đó mọi người đã thống nhất với nhau rồi".
Trước đó, quản lý của La Thành cũng tiết lộ bạn gái cũ và nam diễn viên đã ngồi lại với nhau để bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng, thống nhất chu cấp cho con gái 15 triệu mỗi tháng.
Khi đã giải quyết "êm đẹp" những hiểu lầm giữa mình và bạn gái cũ, La Thành cũng đã xóa bài đăng để tránh những thị phi và ồn ào không đáng có.
Nguyên văn bài đăng của nam diễn viên La Thành:
"Đầu tiên, La Thành xin lỗi mọi người vì chuyện gia đình cá nhân để gây ảnh hưởng nhiều như thế này. Sáng nay, gia đình Tiên, mẹ Tiên, anh Tiên đã qua nhà nói chuyện với mẹ Thành, quản lí của Thành và đã trao đổi rất rõ ràng mọi chuyện rồi. Và đã có nói chuyện để giải quyết những điều muốn nói ra và cũng đã mở lời xin lỗi nhau rồi. Trong câu chuyện này, Thành nghĩ người ở trong cuộc hiểu rõ nhất, đã xong mọi chuyện rồi nên Thành nghĩ mọi người đừng dành những lời lẽ, bình luận ác cảm cho cả hai phía nữa.
Vì hơn ai hết người trong cuộc mới hiểu vấn đề nằm ở đâu. Rất mong mọi người đừng để tâm nữa vì chuyện cá nhân Thành đã giải quyết rồi. Cả hai đã hứa không đụng gì về nhau thì mong mọi người lượng thứ cho cả hai ạ. Vì ngoài mình và Tiên còn bé Mĩ nữa. Sau này nó lớn lên thì tội bé Mĩ. Mình xin cảm ơn. Và mong mọi người dừng lại những câu bình luận nặng lời. Xin chân thành cảm ơn.
Có thể sáng em đi quay, em không biết mọi người đã nói chuyện rõ ràng rồi. Nên anh muốn em xóa hết giúp anh. Anh biết là em hiểu lầm và mong em nếu được thì nói chuyện hai người để hiểu nhau, vì trước đó mọi người đã thống nhất với nhau rồi. Còn với Tiên và bé Mĩ. Anh cũng gửi 1 lời xin lỗi ở đây, vì anh cũng chưa hẳn lo được đầy đủ như anh mong muốn. Cũng như sáng nay em xin lỗi mẹ anh, cũng như anh nói lời xin lỗi mẹ em. Anh mong tất cả mọi chuyện dừng lại một cách tốt đẹp".