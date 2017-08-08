Lộ bằng chứng cho thấy nam diễn viên hài La Thành đang trốn nợ hàng chục tỷ đồng

Hậu trường 08/08/2017 20:25

Hình ảnh tờ giấy nợ được cho là chính tay diễn viên La Thành viết đang được lan truyền rất nhanh trên khắp các trang mạng xã hội khiến dư luận xôn xao chú ý trong nhiều ngày qua.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số fanpage, blog… tố cáo nam diễn viên La Thành vì nợ nần quá nhiều nên đã bỏ trốn. Đặc biệt, trong số đó có một bài đăng kèm giấy vay nợ viết tay được cho là do chính nam diễn viên này viết.

Lộ bằng chứng cho thấy nam diễn viên hài La Thành đang trốn nợ hàng chục tỷ đồng - Ảnh 1
Giấy vay nợ được cho là của chính diễn viên La Thành viết - Ảnh: Internet

Lộ bằng chứng cho thấy nam diễn viên hài La Thành đang trốn nợ hàng chục tỷ đồng - Ảnh 2
Theo thông tin trong giấy vay nợ, khoản tiền nợ này đã tồn tại từ năm 2015 - Ảnh: Internet

Dựa vào nội dung giấy vay nợ, người vay đồng ý trả với mức lãi suất là 5% mỗi tháng. Đặc biệt, giấy vay nợ này đã tồn tại từ tháng 6/2015. Theo thông tin được chia sẻ, nhân vật này đã cho diễn viên La Thành vay 70 triệu đồng từ hai năm trước, nhưng anh chỉ trả được vài tháng sau đó "biệt tăm" và không liên lạc được.

Chủ nợ đang cố gắng liên lạc với nam diễn viên La Thành để giải quyết số tiền anh đã thiếu nhưng không thể.

Lộ bằng chứng cho thấy nam diễn viên hài La Thành đang trốn nợ hàng chục tỷ đồng - Ảnh 3
Nhiều người cũng khẳng định La Thành đang trốn nợ - Ảnh: Internet

La Thành là một cái tên khá quen thuộc với khán giả. Anh là một trong những diễn viên cùng thời với Trấn Thành, Trường Giang, Anh Đức. Đặc biệt, La Thành từng là bạn trai của "Ngọc nữ màn ảnh rộng" - Ninh Dương Lan Ngọc.

Lộ bằng chứng cho thấy nam diễn viên hài La Thành đang trốn nợ hàng chục tỷ đồng - Ảnh 4
Gần đây, La Thành có tham gia trong dự án phim Sắc đẹp ngàn cân, tuy nhiên nam diễn viên đã không xuất hiện khi quảng bá phim, lý do được đưa ra là vì anh bận việc gia đình - Ảnh: Internet

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