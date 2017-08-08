Hình ảnh tờ giấy nợ được cho là chính tay diễn viên La Thành viết đang được lan truyền rất nhanh trên khắp các trang mạng xã hội khiến dư luận xôn xao chú ý trong nhiều ngày qua.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số fanpage, blog… tố cáo nam diễn viên La Thành vì nợ nần quá nhiều nên đã bỏ trốn. Đặc biệt, trong số đó có một bài đăng kèm giấy vay nợ viết tay được cho là do chính nam diễn viên này viết.

Dựa vào nội dung giấy vay nợ, người vay đồng ý trả với mức lãi suất là 5% mỗi tháng. Đặc biệt, giấy vay nợ này đã tồn tại từ tháng 6/2015. Theo thông tin được chia sẻ, nhân vật này đã cho diễn viên La Thành vay 70 triệu đồng từ hai năm trước, nhưng anh chỉ trả được vài tháng sau đó "biệt tăm" và không liên lạc được.

Chủ nợ đang cố gắng liên lạc với nam diễn viên La Thành để giải quyết số tiền anh đã thiếu nhưng không thể.

La Thành là một cái tên khá quen thuộc với khán giả. Anh là một trong những diễn viên cùng thời với Trấn Thành, Trường Giang, Anh Đức. Đặc biệt, La Thành từng là bạn trai của "Ngọc nữ màn ảnh rộng" - Ninh Dương Lan Ngọc.

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