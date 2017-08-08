Duy Khánh khoe 'có tướng phu thê' với Trấn Thành: Hari Won làm một việc khiến dân mạng hả hê

Hậu trường 08/08/2017 15:45

Sau khi tự nhận mình 'có tướng phu thê' với Trấn Thành, Duy Khánh bị Hari Won công khai ‘dằn mặt’.

Mới đây, trên một trang mạng, Duy Khánh vô tình bình luận rằng mình “có tướng phu thê với Trấn Thành”.  Ngay lập tức, Hari Won - bà xã Trấn Thành - đã công khai đáp trả.

Duy Khánh khoe 'có tướng phu thê' với Trấn Thành: Hari Won làm một việc khiến dân mạng hả hê - Ảnh 1
Duy Khánh nhận mình "có tướng phu thê" với Trấn Thành - Ảnh: Internet

Động thái đầu tiên để "dằn mặt" của nữ ca sĩ là hành động nhấn theo dõi facebook của Duy Khánh khiến rất đông cư dân mạng xôn xao, trong đó có rất nhiều fan hâm mộ nói chung cũng như những người quan tâm tới chuyện tình cảm của cặp đôi này nói riêng.

Đây không phải là lần đầu tiên Duy Khánh có những hành động đầy ẩn ý về chuyện của mình và Trấn Thành. Trước đó, Duy Khánh và Trấn Thành cũng từng vướng nghi án giới tính khi liên tục công khai những hình ảnh thân mật cùng nhau. 

Chuyện tưởng chừng đã kết thúc khi Trấn Thành kết hôn với Hari Won, tuy nhiên Duy Khánh vẫn thường xuyên nhắc đến ông xã của Hari. Không chỉ khoe có giày đôi với Trấn Thành, anh chàng còn thừa nhận mê Trấn Thành nhất.

Duy Khánh khoe 'có tướng phu thê' với Trấn Thành: Hari Won làm một việc khiến dân mạng hả hê - Ảnh 2
Hình ảnh thân thiết của Trấn Thành và Duy Khánh từng gây xôn xao - Ảnh: Internet

Về phía bà xã Trấn Thành, cô cũng nhiều lần dằn mặt Duy Khánh về mối quan hệ thân thiết với chồng mình, không chỉ là hành động công khai theo dõi facebook Duy Khánh lần này.

Duy Khánh khoe 'có tướng phu thê' với Trấn Thành: Hari Won làm một việc khiến dân mạng hả hê - Ảnh 3
Hari Won công khai theo dõi Duy Khánh - Ảnh: Internet

Trước đó, quản lý của Hari Won cũng từng lên tiếng về mối quan hệ của Duy Khánh và Trấn Thành.

Cô cập nhật trạng thái đầy ẩn ý: “Người nổi tiếng rồi, ăn nói để ý một chút, tôn trọng gia đình người khác một chút. Nhắc nhẹ thôi, đừng để mọi thứ đi quá xa rồi lúc đó tại bị thì là… Lời nhắn từ 1 nơi rất xa”.

Duy Khánh khoe 'có tướng phu thê' với Trấn Thành: Hari Won làm một việc khiến dân mạng hả hê - Ảnh 4
Quản lý Hari từng đăng status đầy ẩn ý - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Trấn Thành trấn thành duy khánh Hari Won Duy Khánh

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