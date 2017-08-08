Cao Toàn Mỹ phủ nhận thông tin sẽ dừng vụ kiện nếu Hoa hậu Phương Nga nhận sai.

Trả lời Zing, Cao Toàn Mỹ phủ nhận thông tin được đăng trong một số bài báo rằng ông sẽ rút đơn kiện vụ Hoa hậu Phương Nga. Cao Toàn Mỹ khẳng định mình chưa từng có bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với báo chí trong thời gian vừa qua.

Đặc biệt, ông cũng bác bỏ mọi thông tin được đề cập trong những bài báo trước đó.

Cao Toàn Mỹ nói: “Tôi không phát biểu gì hết. Tôi bác bỏ hoàn toàn thông tin buổi phỏng vấn với phía bên kia, thông tin đó là sai hết. Tôi không hề nói tôi sẽ dừng vụ kiện nếu Phương Nga nhận sai”.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Dũ, người bào chữa cho Phương Nga khẳng định ông chưa nắm được thông tin gì về phát ngôn của Cao Toàn Mỹ trên báo chí. Song, ông cũng cho biết thêm, dù có muốn thì Cao Toàn Mỹ cũng không thể dừng vụ kiện.

“Trên góc độ pháp lý, tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản không khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Việc khởi tố điều tra không phụ thuộc vào ý chí của người bị hại muốn hay không muốn, dù có thể nguồn cơn ban đầu xuất phát từ đơn tố cáo của họ”, luật sư Nguyễn Văn Dũ khẳng định.

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