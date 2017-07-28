Giật mình với hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phương Nga sau thông tin bị bệnh nặng

Hậu trường 28/07/2017 20:51

Gần 1 tháng sau khi được tại ngoại, nhiều tin đồn cho rằng Hoa hậu Phương Nga bị bệnh. Thực hư thông tin này ra sao?

Theo một số manh mối thông tin vừa được tiết lộ, sự thật thì người đẹp vẫn đang sống vui vẻ bên mẹ của mình.

Sau tin đồn, gần đây hình ảnh của Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dương đã được luật sư bào chữa đăng tải trên trang cá nhân của mình. Qua đây có thể thấy, sau khi được tại ngoại, Phương Nga đã thay đổi khá nhiều. Thần sắc của người đẹp khá tươi tắn, tâm trạng cũng rất thoải mái, đặc biệt làn da của cô trắng mịn hơn trước rất nhiều.

Tuy nhiên, luật sư của cô lại tiết lộ, sau khi tại ngoại sức khỏe của Phương Nga và Thùy Dung không được tốt, liên tục lâm bệnh và ốm yếu. Bên cạnh đó, thời gian điều tra bổ sung vẫn còn và chưa biết khi nào sẽ kết thúc nên mọi chuyện vẫn chưa êm xuôi.

Giật mình với hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phương Nga sau thông tin bị bệnh nặng - Ảnh 1
Hình ảnh của Phương Nga và Thùy Dung được chia sẻ trên trang cá nhân của luật sư - Ảnh: Internet

Giật mình với hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phương Nga sau thông tin bị bệnh nặng - Ảnh 2
Cô đã thay đổi khá nhiều sau gần 1 tháng tại ngoại - Ảnh: Internet

Giật mình với hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phương Nga sau thông tin bị bệnh nặng - Ảnh 3
Phương Nga khá tươi tắn sau khi tại ngoại - Ảnh: Internet

Giật mình với hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phương Nga sau thông tin bị bệnh nặng - Ảnh 4
Làn da trắng và mịn màng hơn trước rất nhiều - Ảnh: Internet

Giật mình với hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phương Nga sau thông tin bị bệnh nặng - Ảnh 5
Hình ảnh Phương Nga tại phiên tòa - Ảnh: Internet

Giật mình với hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phương Nga sau thông tin bị bệnh nặng - Ảnh 6
Gương mặt hốc hác của Phương Nga tại tòa - Ảnh: Internet

 

Tại ngoại chưa lâu, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga mắc bệnh nặng, sức khỏe ngày càng yếu

Tại ngoại chưa lâu, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga mắc bệnh nặng, sức khỏe ngày càng yếu

"Từ khi được tại ngoại, sức khỏe con gái tôi kém lắm, chứng bệnh viêm phổi tái phát. Một phần do thời tiết thay đổi, phần khác do ở trại giam trong một thời gian dài, sức khỏe có phần bị giảm sút" là chia sẻ mới nhất của mẹ hoa hậu Phương Nga về tình trạng của con gái.

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