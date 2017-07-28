Theo một số manh mối thông tin vừa được tiết lộ, sự thật thì người đẹp vẫn đang sống vui vẻ bên mẹ của mình.

Sau tin đồn, gần đây hình ảnh của Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dương đã được luật sư bào chữa đăng tải trên trang cá nhân của mình. Qua đây có thể thấy, sau khi được tại ngoại, Phương Nga đã thay đổi khá nhiều. Thần sắc của người đẹp khá tươi tắn, tâm trạng cũng rất thoải mái, đặc biệt làn da của cô trắng mịn hơn trước rất nhiều.