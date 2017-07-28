Gần 1 tháng sau khi được tại ngoại, nhiều tin đồn cho rằng Hoa hậu Phương Nga bị bệnh. Thực hư thông tin này ra sao?
Theo một số manh mối thông tin vừa được tiết lộ, sự thật thì người đẹp vẫn đang sống vui vẻ bên mẹ của mình.
Sau tin đồn, gần đây hình ảnh của Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dương đã được luật sư bào chữa đăng tải trên trang cá nhân của mình. Qua đây có thể thấy, sau khi được tại ngoại, Phương Nga đã thay đổi khá nhiều. Thần sắc của người đẹp khá tươi tắn, tâm trạng cũng rất thoải mái, đặc biệt làn da của cô trắng mịn hơn trước rất nhiều.
Tuy nhiên, luật sư của cô lại tiết lộ, sau khi tại ngoại sức khỏe của Phương Nga và Thùy Dung không được tốt, liên tục lâm bệnh và ốm yếu. Bên cạnh đó, thời gian điều tra bổ sung vẫn còn và chưa biết khi nào sẽ kết thúc nên mọi chuyện vẫn chưa êm xuôi.