Tại ngoại chưa lâu, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga mắc bệnh nặng, sức khỏe ngày càng yếu

Xã hội 21/07/2017 14:05

"Từ khi được tại ngoại, sức khỏe con gái tôi kém lắm, chứng bệnh viêm phổi tái phát. Một phần do thời tiết thay đổi, phần khác do ở trại giam trong một thời gian dài, sức khỏe có phần bị giảm sút" là chia sẻ mới nhất của mẹ hoa hậu Phương Nga về tình trạng của con gái.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi) được mọi người ngưỡng mộ bởi nhan sắc và tài năng của mình. 

Tuy nhiên, đến năm 2014, cô bất ngờ bị khởi tố về hành vi lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ và bị bắt tạm giam vào tháng 3/2015. Sau 2 năm bị tạm giam, ngày 29/6 vừa qua Phương Nga đã được tòa cho phép tại ngoại để điều tra lại sự việc.

Trương Hồ Phương Nga
Gương mặt tiều tụy của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga trong một phiên xét xử tại tòa - Ảnh: Trí thức trẻ

Tuy nhiên, chỉ sau 3 tuần rời khỏi trại giam, Phương Nga bị bệnh nặng, tinh thần ngày càng sa sút. Ngày 21/7, trao đổi với phóng viên báo Trí thức trẻ, bà Hồ Mai Phương cho biết: "Từ khi được tại ngoại, sức khỏe con gái tôi kém lắm, chứng bệnh cũ viêm phổi tái phát. Một phần do thời tiết thay đổi, phần khác do ở trong trại giam một thời gian dài, sức khỏe có phần bị giảm sút. Tôi vẫn đang giúp con gái mình điều trị bệnh bằng thuốc nam, vì từ trước đến nay gia đình tôi thường sử dụng thuốc nam để chữa bệnh".

Trương Hồ Phương Nga
Kể từ khi con gái được tại ngoại, bà Hồ Mai Phương vẫn ở lại TP. HCM để chăm sóc con - Ảnh: Trí thức trẻ

Theo các bác sĩ, căn bệnh này của Hoa hậu Phương Nga vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Nếu đúng như lời bà Hồ Mai Phương đã nói, con bà đã bị viêm nhiễm lâu ngày mà không được chữa trị dứt điểm, có thể dẫn đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm như tràn mủ màng phổi hay tràn khí màn phổi. Ngoài ra, bệnh này còn có thể khiến người bệnh tử vong nếu vi khuẩn từ phổi xâm nhập vào hệ tuần hoàn gây ra nhiễm trùng máu.

cao toàn mỹ
Ông Cao Toàn Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục kiện Hoa hậu Phương Nga để đòi lại số tiền 16,5 tỷ - Ảnh: Trí thức trẻ

Sau khi Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại không lâu, luật sư của ông Cao Toàn Mỹ chia sẻ trên trang cá nhân về việc thân chủ sẽ mời thêm luật sư để tham gia vụ án. Điều này chứng minh đại gia Cao Toàn Mỹ quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Đến ngày 16/7, luật sư của Hoa hậu Phương Nga cũng đã gửi đơn kiến nghị dài gần 60 trang về việc đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra 2 bị can là Trương Hồ Phương Nga và Vũ Đức Thùy Dung bởi đã có một loạt chứng cứ chứng minh hai bị can bị oan. 

Hiện vụ án vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Từ khóa:   hoa hậu Phương Nga cao toàn mỹ hoa hậu phương nga bệnh nặng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 8 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 8 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày