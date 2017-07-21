Tuy nhiên, đến năm 2014, cô bất ngờ bị khởi tố về hành vi lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ và bị bắt tạm giam vào tháng 3/2015. Sau 2 năm bị tạm giam, ngày 29/6 vừa qua Phương Nga đã được tòa cho phép tại ngoại để điều tra lại sự việc.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi) được mọi người ngưỡng mộ bởi nhan sắc và tài năng của mình.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 tuần rời khỏi trại giam, Phương Nga bị bệnh nặng, tinh thần ngày càng sa sút. Ngày 21/7, trao đổi với phóng viên báo Trí thức trẻ, bà Hồ Mai Phương cho biết: "Từ khi được tại ngoại, sức khỏe con gái tôi kém lắm, chứng bệnh cũ viêm phổi tái phát. Một phần do thời tiết thay đổi, phần khác do ở trong trại giam một thời gian dài, sức khỏe có phần bị giảm sút. Tôi vẫn đang giúp con gái mình điều trị bệnh bằng thuốc nam, vì từ trước đến nay gia đình tôi thường sử dụng thuốc nam để chữa bệnh".

Theo các bác sĩ, căn bệnh này của Hoa hậu Phương Nga vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Nếu đúng như lời bà Hồ Mai Phương đã nói, con bà đã bị viêm nhiễm lâu ngày mà không được chữa trị dứt điểm, có thể dẫn đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm như tràn mủ màng phổi hay tràn khí màn phổi. Ngoài ra, bệnh này còn có thể khiến người bệnh tử vong nếu vi khuẩn từ phổi xâm nhập vào hệ tuần hoàn gây ra nhiễm trùng máu.

Sau khi Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại không lâu, luật sư của ông Cao Toàn Mỹ chia sẻ trên trang cá nhân về việc thân chủ sẽ mời thêm luật sư để tham gia vụ án. Điều này chứng minh đại gia Cao Toàn Mỹ quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Đến ngày 16/7, luật sư của Hoa hậu Phương Nga cũng đã gửi đơn kiến nghị dài gần 60 trang về việc đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra 2 bị can là Trương Hồ Phương Nga và Vũ Đức Thùy Dung bởi đã có một loạt chứng cứ chứng minh hai bị can bị oan.

Hiện vụ án vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.