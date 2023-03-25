Tình trường lận đận, lắm scandal: Nữ ca sĩ ly hôn trai Hàn liên tục đổi xe và tậu nhà 6 tỷ

Trong bức tâm thư, Pha Lê nói về những kỷ niệm ngọt ngào khiến nhiều người phải ghen tị mà họ từng trải qua cùng nhau, về chuyện cô bị sốc vì sự thay lòng đổi dạ của nam cầu thủ đào hoa. Pha Lê cho biết, cô mất một thời gian khá dài để tìm lại bình yên sau khi đau đớn chứng kiến Công Vinh kết duyên với nữ đồng nghiệp của mình.

Trước khi đến với chồng người Hàn Quốc, Pha Lê từng trải qua nhiều lận đận trong tình duyên. Năm 2008, nữ ca sĩ từng thừa nhận hẹn hò Công Vinh khiến dư luận xôn xao. Rồi trong lúc Công Vinh đang ngập tràn hạnh phúc cùng Thủy Tiên, Pha Lê bất ngờ đăng tải một bức tâm thư khá dài kể lại kỷ niệm tình yêu giữa cô và nam cầu hồi anh chưa quen nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng. Dù Pha Lê từng nhiều lần úp mở về mối quan hệ, Công Vinh chưa từng khẳng định chuyện cả hai quen nhau.

Một cầu thủ khác cũng từng là người yêu tin đồn của Pha Lê, đó là Lee Nguyễn. Tin đồn hẹn hò xuất hiện khi nữ ca sĩ dành lời có cánh cho anh. “Ấn tượng ban đầu là đẹp trai, sau đó thì buồn cười vì khả năng tiếng Việt bập bẹ của anh chàng. Có lẽ nói tiếng Việt không tốt nên Lee Nguyễn hay ngượng, ngại giao tiếp, chỉ cười thôi. Đó là những đánh giá cho lần đầu gặp mặt, chúng tôi chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau”, cô nói.

Sau những chia sẻ gây xôn xao này, Pha Lê cay đắng ngậm ngùi vì Công Vinh phủ nhận chuyện tình cảm với cô, thậm chí còn tuyên bố không biết Pha Lê là ai. Cô cũng đối mặt với những lời thị phi, cho rằng nữ ca sĩ muốn "dựa hơi" cầu thủ nổi tiếng.

Một cầu thủ khác cũng từng là người yêu tin đồn của Pha Lê, đó là Lee Nguyễn

Tuy nhiên sau đó, Lee Nguyễn lên tiếng và “dội một gáo nước lạnh” xuống Pha Lê khi nói anh không hề biết cô là ai và cũng không liên quan gì đến cô "bạn gái cũ của Công Vinh". Sự phủ nhận thẳng tuột của Lee Nguyễn một lần nữa khiến cho hình ảnh “cô nàng lắm chiêu” Pha Lê sa sút trong mắt công chúng. Nữ ca sĩ tỏ ra giận dữ, cho biết cô không thể tha thứ cho sự vô tình của Lee dù cả hai đã nói chuyện lại bình thường.

Ca sĩ Pha Lê từng bị người mẫu Dương Yến Ngọc tố là có gian tình với chồng mình.

Năm 2014, Pha Lê bị Dương Yến Ngọc chỉ đích danh là người thứ ba xen vào hôn nhân của mình với ông xã Trần Thông: "Gửi người được tôi gọi là chồng và cô ca sĩ Pha Lê. Tôi được biết cô đang tiến hành các thủ tục cũng như thủ đoạn để đưa tôi ra tòa, cô cứ làm. Và tôi sẽ theo hầu cô, người đàn bà không có lòng tự trọng. Và cả anh, người đàn ông không có lòng tự trọng. Hãy buông tha cho mẹ con tôi".

Đầu năm 2020, Pha Lê và bạn trai - doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Emmanuel Shin - công khai chuyện tình cảm. Manny kém Pha Lê 1 tuổi và là một anh chàng vui tính. Sau đó, hai người đăng ký kết hôn nhưng do dịch COVID-19 nên chưa tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Tháng 10/2020, vợ chồng Pha Lê chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là Thiên Ý, tên tiếng Anh là Honora Shin. Cô bé có ngoại hình đáng yêu, bụ bẫm.

Pha Lê và ông xã ngoại quốc ly hôn sau gần 2 năm đăng ký kết hôn.

Pha Lê và chồng cũ Hàn Quốc có với nhau 1 con gái.

Năm 2017, thông tin Pha Lê bị bạn trai cũ hành hung khiến nhiều người bất ngờ. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô đã yêu mù quáng đến mức níu kéo, tin tưởng người yêu dù phát hiện chuyện ngoại tình. Chỉ đến khi bị bạn trai đánh, cô mới kiên quyết chia tay.

Nữ ca sĩ Pha Lê làm mẹ đơn thân sau cuộc ly hôn với ông xã người Hàn. Hiện, giọng ca gốc Hải Phòng cùng cô con gái Ốc sống trong căn nhà 6 tỷ tại TP.HCM được cô mua từ tháng 9/2022. Gần đây, người đẹp sinh năm 1987 vừa xế hộp lần thứ 5. Khối tài sản sau quá trình làm việc chăm chỉ của bà mẹ một con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau ly hôn, Pha Lê liên tục đổi xe, tậu nhà. Không khó khăn về kinh tế hậu chia tay chồng Hàn, ngược lại nữ ca sĩ còn nỗ lực làm việc và có thêm tài sản.

Thi thoảng, nữ ca sĩ hé lộ những góc nhà cho thấy trong căn nhà cô bày biện nhiều hoa và cây xanh. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ: "Nhà toàn hoa mà vẫn thấy nóng. Cây mai của tui tính chơi Tết mà giờ nó cứ vậy có khi chơi qua tới năm sau".

Về vấn đề tài sản, vợ chồng cô độc lập tài chính nên khi chia tay cũng không có gì phải bàn bạc. Gia đình đổ vỡ nhưng Pha Lê và ông xã ngoại quốc vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi dạy con gái chung.

Bé Ốc khá xinh xắn.

Phe Lê từng mời bạn bè đến tân gia, trong đó có Tú Vi

Tại đây, Pha Lê và các nhân viên của mình có thể thoải mái bày biện để làm đồ ăn số lượng lớn bán hàng.

Chúng mình thật sự là người thân, là gia đình, cái tình yêu bây giờ nó lớn lắm, hơn tình cảm trai gái rất nhiều, đến nỗi mình tự tin nói rằng nếu xảy ra chuyện gì không tốt thì chắc chắn người kia sẽ có mặt đầu tiên để giúp đỡ", cô nói thêm về mối quan hệ với chồng cũ.

Trong căn nhà 6 tỷ, Pha Lê thường xuyên trưng cây cảnh, hoa cũng là cách để làm không gian trông bớt nóng, giúp hạ nhiệt cho ngôi nhà. Tuy nhiên với thời tiết Sài Gòn không tránh khỏi việc ngồi nhà vẫn oi bức. Dù vậy, nhìn khung cảnh xanh mát cũng làm chủ nhân ngôi nhà thêm phần "relax".

Những hình ảnh trong nhà Pha Lê cho thấy cuộc sống hiện tại của mẹ con Pha Lê trong căn nhà 6 tỷ vẫn ngập tràn hạnh phúc sau những biến cố