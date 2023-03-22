Mối quan hệ giữa Phương Oanh với gia đình Shark Bình sau hàng loạt ồn ào xoay quanh chuyện tình "cá mập - búp bê"

Sao Việt 22/03/2023 10:35

Mặc dù chưa giải quyết dứt điểm thủ tục ly hôn, thế nhưng nam doanh nhân đã thoải mái hơn trong việc khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái.

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh chuyện tình "cá mập - búp bê" của Shark Bình - Phương Oanh và mâu thuẫn với doanh nhân Đào Lan Hương tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Mối quan hệ giữa Phương Oanh với gia đình Shark Bình sau hàng loạt ồn ào xoay quanh chuyện tình 'cá mập - búp bê' - Ảnh 1
Từ đó đến nay, mối quan hệ yêu đương của Phương Oanh - Shark Bình khá ồn ào.

 Shark Bình từng gây chú ý khi đăng ảnh Phương Oanh bên hai con. Shark Bình khẳng định gia đình mình hạnh phúc, cũng như anh được hai con đồng ý khi đăng hình ảnh. "Trước không muốn đăng ảnh để bảo vệ quyền riêng tư. Nhưng giờ không ngại đăng sự hạnh phúc của chúng, tất nhiên là được sự cho phép của các con", anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Mối quan hệ giữa Phương Oanh với gia đình Shark Bình sau hàng loạt ồn ào xoay quanh chuyện tình 'cá mập - búp bê' - Ảnh 2
Mâm cơm ấm cúng của 2 con Shark Bình và bạn gái của bố.

Mặc dù chưa giải quyết dứt điểm thủ tục ly hôn, thế nhưng nam doanh nhân đã thoải mái hơn trong việc khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái. Mới đây, Shark Bình còn tiết lộ rằng Phương Oanh đã về ra mắt gia đình mình.

Cụ thể, Shark Bình chia sẻ: "Tôi cũng giới thiệu Oanh với cha mẹ lâu rồi. Ông bà nội đều quý và thích Phương Oanh". Đây là lần hiếm hoi nam doanh nhân nhắc tới bố mẹ mình. Trước đó, theo lời Shark Bình, anh ít khi đề cập chuyện cá nhân vì muốn bảo vệ hình ảnh của người thân. Thế nhưng giờ đây, có vẻ nam doanh nhân đã thoải mái hơn.

Thời gian gần đây, Shark Bình - Phương Oanh nhiệt tình bình luận qua lại trên mạng xã hội. Nam doanh nhân còn không ngại trêu người yêu là "béo". Màn tương tác tình tứ của "búp bê" và "cá mập" được dân tình quan tâm.

Về phía Phương Oanh, dịp Tết 2023, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh được cho là Phương Oanh đưa Shark Bình về quê ăn Tết, ra mắt gia đình.

Mối quan hệ giữa Phương Oanh với gia đình Shark Bình sau hàng loạt ồn ào xoay quanh chuyện tình 'cá mập - búp bê' - Ảnh 3
Đầu năm 2023, Shark Bình cũng có mặt ở nhà Phương Oanh để chúc Tết.

Loạt ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, các hội nhóm kín và nhận được hàng loạt bình luận trái chiều. Trước phản ứng của cư dân mạng, Shark Bình đăng tải hình ảnh đi trượt tuyết cùng chia sẻ: "Cú đêm thích trượt tuyết đêm. Âm mười cái độ, gió rít ghê răng. Thơ vần phết".

Trong ảnh, Shark Bình thể hiện rõ sự vui vẻ, thân thiết với gia đình của diễn viên Phương Oanh. Cư dân mạng nhận định mối quan hệ của Shark Bình và "Quỳnh Búp bê" Phương Oanh đang rất tốt đẹp, thậm chí cả hai sẽ về chung nhà trong nay mai.

Mối quan hệ giữa Phương Oanh với gia đình Shark Bình sau hàng loạt ồn ào xoay quanh chuyện tình 'cá mập - búp bê' - Ảnh 4
Mối quan hệ giữa Phương Oanh với gia đình Shark Bình sau hàng loạt ồn ào xoay quanh chuyện tình 'cá mập - búp bê' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra loạt ảnh trượt tuyết này cũng chính là những hình ảnh trong chuyến du lịch của Shark Bình và nữ diễn viên "Quỳnh Búp Bê". Bởi lẽ cách đây không lâu, Phương Oanh cũng đăng clip đi dạo dưới tuyết rơi lãng mạn.

Trước đó, cả 2 cũng để lộ "tín vật" tình yêu là 2 chiếc khăn giống nhau, thường dùng cho các cặp đôi. Nếu như Shark Bình chọn khăn có màu trắng đen thì diễn viên Phương Oanh dùng khăn màu tím.

Tới tận hiện tại, Phương Oanh bị một bộ phận cư dân mạng công kích, cho rằng cô là "người thứ 3". Gần nhất là vào tối 20/3, một người dùng mạng đã có lời lẽ khó nghe trên trang cá nhân của Phương Oanh, nói cô "giật chồng". Phản ứng lại bình luận trên, Phương Oanh thẳng thắn: "Oki, mình block ngay đây ạ! Yêu". Cùng lúc này, Shark Bình cũng tức giận lên tiếng: "Nhìn là biết vừa ảo vừa man trá rồi, quét ngay ra khỏi nhà".

Mối quan hệ giữa Phương Oanh với gia đình Shark Bình sau hàng loạt ồn ào xoay quanh chuyện tình 'cá mập - búp bê' - Ảnh 6
Từ khi công khai yêu Shark Bình, Phương Oanh thường xuyên bị dân mạng công kích, gọi là "người thứ 3".

Hiện tại, vụ ly hôn giữa Shark Bình và vợ là doanh nhân Đào Lan Hương vẫn đang được xử lý. Bắt đầu nộp đơn ly hôn từ năm 2018, thế nhưng vì tranh chấp tài sản nên nhiều năm liền sự việc này vẫn chưa kết thúc. Theo lời Đào Lan Hương, Shark Bình không đồng ý với thỏa thuận về tài chính mà mình đưa ra.

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Bên dưới bài đăng xuất hiện không ít bình luận mỉa mai Phương Oanh sau lùm xùm chuyện tình cảm. Tưởng rằng nữ diễn viên sẽ chọn cách ngó lơ tới những bình luận như vậy nhưng cô không ngại đáp trả.

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Từ khóa:   Phương Oanh Phương Oanh - Shark Bình Đào Lan Phương

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