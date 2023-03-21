Hòa Minzy và Minh Hải có cuộc sống thế nào sau một năm đường ai nấy đi

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy viết: "Tôi cũng xác nhận mối quan hệ mới đó không xuất hiện khi 2 đứa còn yêu, không có người thứ 3 nào hết. Duy nhất giữa tôi và anh Hải vẫn còn đó là trách nhiệm cùng nhau chăm sóc Bo nên việc giữ mối quan hệ tốt sau chia tay là để con nhìn vào nữa. Nếu có nói chuyện cũng chỉ về con và nếu gặp cũng chỉ vì con thôi".

Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải công khai hẹn hò vào năm 2017. Trong thời gian yêu, cặp đôi thường xuyên xuất hiện tại sự kiện và có tương tác cực tình cảm trên mạng xã hội. 4 năm sau đó, Minh Hải công khai cặp đôi đã có nhóc tỳ đầu lòng tên thân mật là bé Bo. Bẵng đi một thời gian, đến tháng 2/2022, Hoà Minzy lên tiếng xác nhận đã tan vỡ với bạn trai, nhóc tỳ sẽ do nữ ca sĩ chăm sóc.

Độ giàu có của giọng ca "Không thể cùng nhau đi suốt kiếp" còn thể hiện ở việc, cô mạnh tay chi tiền thưởng Tết 400 triệu đồng cho quản lý khiến nhiều người bất ngờ. Nữ ca sĩ cũng là người chăm chỉ làm từ thiện trong nhiều năm qua. Cụ thể, Tháng 5/2021, Hòa Minzy đã ủng hộ 100 triệu đồng cho quê nhà Bắc Ninh chống dịch COVID-19. Đến tháng 7/2021, nữ ca sĩ tiếp tục đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống và mua vaccine phòng COVID-19 tại TP.HCM.

Ngoài nhà và xe, Hòa Minzy cũng là một tín đồ hàng hiệu. Nói về sở thích dùng đồ hàng hiệu, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôn trọng giá trị bản thân thì dành cho bản thân những cái mình thích và mình xứng đáng. Còn mắc hay rẻ cũng chỉ để đeo thôi".

Hòa Minzy xây nhà tặng bố mẹ.

Hoà Minzy còn đi từ thiện thường xuyên

Hòa Minzy cũng từng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để trả nợ giúp bố mẹ và nuôi em trai ăn học. Nói về thời điểm khó khăn, Hòa Minzy kể: "Vào giai đoạn nghèo khó nhất thì chị cả và chị hai phải đi phụ hồ giúp bố. Bố em có quan điểm là đến khi 3 đứa con cuối học ở xa thì nhà phải xây xong để bạn bè có về thăm thì con sẽ không bị ngại. Mất khoảng 5- 6 năm, khi chị gái học cấp 2 và học xong cấp 3 rồi mà nhà vẫn chưa xây xong. Bố em phải đi vay tiền ngân hàng để hoàn thiện ngôi nhà và mua các vật dụng."

Nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên và thoải mái

Nhan sắc mẹ bỉm một con khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hoà Minzy chăm chỉ làm việc, nữ ca sĩ biểu diễn ở nhiều sự kiện, tham gia gameshow, chương trình thực tế và trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Trở về làm người phụ nữ độc thân, nhan sắc của mẹ bỉm một con thăng hạng thấy rõ. Thậm chí, nhiều khán giả còn khen ngợi sắc vóc và thần thái của Hoà Minzy trông rạng rỡ và tươi tắn hơn hẳn trước kia. Sau tan vỡ, Hoà Minzy cũng trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư và cho biết chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm mới.

Hòa Minzy không làm phụ lòng khán giả với sản phẩm âm nhạc tái xuất sau 3 năm

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Hòa Minzy gây bất ngờ khi thoát ly khỏi các bản ballad sở trường để tái xuất với một sản phẩm âm nhạc mang đậm màu sắc dân gian đương đại - Thị Mầu. Phần hình ảnh MV cũng được khán giả đánh giá mới lạ, được đầu tư chỉn chu.

Thời điểm chia tay Hoà Minzy, thiếu gia Minh Hải đang sinh sống và làm việc tại Úc. Nói về quyết định "đường ai nấy đi", người yêu cũ của Hoà Minzy chia sẻ: "Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi! Nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em! Chúc em hạnh phúc". Kể từ đó, Minh Hải cũng hạn chế nhắc đến Hoà Minzy và không còn tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc cùng Hoà Minzy lúc còn yêu nhau vẫn được Minh Hải giữ lại trên trang cá nhân.

Minh Hải sống kín tiêng ở Úc sau khi chia tay Hoà Minzy

Mới đây nhất, bạn trai cũ của Hòa Minzy bị tố không chu cấp tiền nuôi con. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội "giật tít":

"Hòa Minzy ra đi với bàn tay trắng sau ly hôn, làm mẹ đơn thân vừa chạy show, vừa bán hàng online để kiếm tiền nuôi con. Chồng cũ hứa làm tròn trách nhiệm nhưng biết số tiền chu cấp cho bé Bo thì choáng hẳn".

Thiếu gia Minh Hải lập tức có bình luận đáp trả: "Cơ sở nào mà viết ra được thế này vậy? Bạn nào làm admin đấy? Bớt ăn nói hàm hồ lại nhé! Chuyện trách nhiệm với con cái chỉ có cha mẹ của cháu biết! Làm sao mà cứ phải câu like bằng mấy cái status rẻ tiền này vậy?".

Đầu năm 2022, sau khi tiết lộ đã chia tay bạn trai sau 5 năm yêu nhau, Hòa Minzy đã đăng tải tâm thư.

Cô cho biết: "Em và anh Hải thực sự đã không thể quay lại với nhau nữa, cho nên việc ai trong mỗi người có một mối quan hệ mới là điều bình thường. Em cũng xác nhận mối quan hệ mới đó không xuất hiện khi 2 đứa còn yêu đâu ạ, không có người thứ ba nào hết.

Hòa Minzy cùng bạn trai cũ đưa con trai đi tựu trường.

Duy nhất giữa em và anh Hải vẫn còn đó là trách nhiệm cùng nhau chăm sóc Bo, nên việc giữ mối quan hệ tốt sau chia tay là để con nhìn vào nữa! Nếu có nói chuyện cũng chỉ về con và nếu gặp cũng chỉ vì con thôi ạ".

Minh Hải đi chơi cùng bạn gái mới

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh được cho là thiếu gia Minh Hải du lịch cùng tình mới tại Đà Lạt. Cụ thể, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc một cặp đôi nam nữ đang ngồi chờ ở sân bay, mặc dù cả hai đều đeo khẩu trang cẩn thận nhưng netizen phát hiện nhân vật nam trong ảnh có diện mạo khá giống với thiếu gia Minh Hải.