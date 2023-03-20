Phản ứng cực gắt của Phương Oanh khi bị nói 'tiểu tam trơ trẽn', hé lộ thời điểm quay trở lại đường đua nghệ thuật

Bên dưới bài đăng xuất hiện không ít bình luận mỉa mai Phương Oanh sau lùm xùm chuyện tình cảm. Tưởng rằng nữ diễn viên sẽ chọn cách ngó lơ tới những bình luận như vậy nhưng cô không ngại đáp trả.

Phương Oanh là một trong những diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô nàng được khán giả yêu thích khi vào vai Phương Nam mạnh mẽ, cá tính trong Hương Vị Tình Thân. Thế nhưng ít ai biết rằng, Phương Oanh cũng từng vào vai “bé ba” khiến khán giả ghét cay ghét đắng ở Nàng Dâu Order. Kể từ khi diễn viên Phương Oanh xác nhận hẹn hò với Shark Bình, mọi thông tin về cặp đôi này được dân chúng dành sự quan tâm đặc biệt.

Mới đây, trên trang cá nhân Phương Oanh đăng tải clip ngắn ghi lại khoảnh khắc lên đồ cực sang chảnh kèm dòng chú thích: "Chiếc clip xinh quá, cảm ơn bạn nào đó nha". Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Khán giả dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên với nhan sắc ngày càng thăng hạng. Phương Oanh đăng tải doạn video ghi lại khoảnh khắc lên đồ cực sang chảnh. Bên cạnh những lời "có cánh", nhiều khán giả để lại những bình luận mỉa mai. Có tài khoản viết: "Tiểu tam, trơ trẽn, đi giật chồng người khác lúc nào cũng nghĩ mình là thiên nga, mãi mãi cũng chỉ là loại đàn bà giật chồng thiên hạ, thất đức không bao giờ có nhân cách xứng sao được với chị Hương vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Nick thật nè Shark block hộ cái".

Phương Oanh thẳng thắn đáp trả bình luận mỉa mai của anti-fan. Tưởng rằng nữ ca sĩ sẽ ngó lơ với những bình luận như này, Phương Oanh phản pháo cực gắt: "Ok, mình block ngay đây ạ! Yêu". Không những thế, Shark Bình cũng vào thay lời bạn gái, gay gắt: "Nhìn là biết vừa ảo vừa man trá rồi, quét ngay ra khỏi nhà". Bên cạnh đó, có khán giả hỏi về dự định tái xuất đường đua nghệ thuật của Phương Oanh: "Có đóng phim nữa không chị?". Trước thắc mắc này, nữ chính Quỳnh Búp Bê lên tiếng: "Dạo này chị mải mê với những đam mê còn dang dở, ổn định rồi chị sẽ trở lại sớm thôi". Phương Oanh tiết lộ thời gian trở lại đường đua nghệ thuật. Sau chuyện xác nhận đang hẹn hò với Shark Bình, nhất cử nhất động của Phương Oanh đều nhận được sự quan tâm của dư luận. Từ những chia sẻ này có thể thấy, Phương Oanh không mấy quan tâm đến những lời bàn tán những ngày vừa qua. Phương Oanh thường xuyên thẳng thắn đáp trả những bình luận mỉa mai của anti-fan.

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