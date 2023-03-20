TikToker, Streamer mạo danh nhà báo đến quay nghệ sĩ Hồng Nga có thể bị phạt ra sao?

Sao Việt 20/03/2023 18:21

Mấy ngày qua rất nhiều YouTuber, TikToker tìm đến tận nhà quấy nhiễu nghệ sĩ Hồng Nga

 

Sự việc YouTuber, TikToker gây náo loạn trong đám tang của NSƯT Vũ Linh chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây, gia đình nghệ sĩ Hồng Nga cũng lên tiếng mong những người này đừng quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của họ.

Ca sĩ Vỹ Khang, con nuôi của nghệ sĩ Hồng Nga cho biết, mấy ngày qua, nhiều YouTuber, TikToker đến nhà bà tự xưng là phóng viên, đòi phỏng vấn. Khi gia đình không đồng ý, những người này đến những quán nước trước nhà chờ đợi, hỏi han những người bán hàng.

TikToker, Streamer mạo danh nhà báo đến quay nghệ sĩ Hồng Nga có thể bị phạt ra sao? - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Nga sinh năm 1946, tên thật Đinh Thị Nga, là nghệ sĩ cải lương gạo cội của sân khấu miền Nam từ trước năm 1975.

Trước đó, thông tin về sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga được khán giả quan tâm. Bởi qua một số thông tin, video ban đầu cho thấy bà bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già, trí nhớ lẫn lộn, không còn tốt như trước.

Con nuôi nữ nghệ sĩ cho biết thêm, khoảng 4 ngày qua, các streamer đến nhà Hồng Nga làm phiền liên tục. "Những ngày sau thì vắng hơn, nhưng họ vẫn gõ cửa làm phiền. Gia đình đang tính việc đưa má về nhà con út để tránh mặt", anh nói.

"Họ nói họ là nhà báo nhưng thực ra là giả danh, chỉ là YouTuber, TikToker. Gia đình không cho gặp nên đưa má vào phòng nghỉ. Họ không về và nói với người chăm má rằng họ phải có bài đem về, nếu không sếp sẽ la. Gia đình vẫn không cho gặp, họ ra các quán trước cửa nhà má để lấy thông tin từ những người bán", anh Vỹ Khang nói với Zing.

TikToker, Streamer mạo danh nhà báo đến quay nghệ sĩ Hồng Nga có thể bị phạt ra sao? - Ảnh 2
YouTuber, TikToker gây náo loạn trong đám tang của NSƯT Vũ Linh chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây, gia đình nghệ sĩ Hồng Nga cũng lên tiếng mong những người này đừng quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của họ

Trao đổi với Zing, luật sư Trần Trọng Hiếu (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết hành vi giả danh, tự nhận là phóng viên, nhà báo để đến nhà nghệ sĩ Hồng Nga quay phim, livestream của streamer là vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, mức phạt tiền cho hành vi này là từ 5-10 triệu đồng. Đến Nghị định 119/2020/NĐ-CP mức phạt tiền đã tăng lên từ 10-20 triệu đồng. Đến Nghị định số 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 119/2020/NĐ-CP thì mức phạt mức phạt tiền đã tăng lên từ 10-30 triệu đồng.

Tùy từng hành vi vi phạm pháp luật mà các đối tượng này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những tội khác nhau theo Bộ luật Hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

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Từ khóa:   Hồng Nga Nghệ sĩ Hồng Nga youtuber

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