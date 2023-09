Minh Hằng: Viên mãn trọn vẹn với đại gia dệt may hơn mình 10 tuổi và hạnh phúc khi chuẩn bị đón cặp song thai

Sau buổi cầu hôn lãng mạn trên du thuyền, và đám cưới hoành tráng tổ chức vào tháng 6/2022, Minh Hằng đã chính thức kết hôn với người bạn trai gắn bó nhiều năm, là một doanh nhân giàu có kinh doanh trong lĩnh vực dệt may. Hôn lễ của cặp đôi được gia đình, người thân và nhiều bạn bè chứng kiến.

Những khoảnh khắc được chồng cưng chiều Minh Hằng khoe trên mạng xã hội

Cặp đôi "trai tài gái sắc" về chung một nhà vào sau 6 năm hẹn hò. Minh Hằng thi thoảng "vén màn" hôn nhân với chồng đại gia thông qua những hình ảnh đời thường. Qua những hình ảnh này có thể thấy, ông xã Minh Hằng là người hiểu, cảm thông cho công việc bận rộn của vợ.

Khoảnh khắc rạng ngời trong ngày cưới của cô dâu Minh Hằng.

Nửa kia không hoạt động lĩnh vực giải trí, do đó Minh Hằng rất cẩn trọng chuyện riêng tư. Giọng ca sinh năm "Một vòng trái đất" bày tỏ: "Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu một nghệ sĩ. Không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng nhưng gia đình, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh".

Về cuộc sống làm vợ, Minh Hằng cho hay cô cũng không quá áp lực chuyện bếp núc vì chồng thấu hiểu công việc bận rộn của cô. Cô từng tiết lộ việc ông xã âu yếm nói với vợ: "Em mệt không muốn ăn ở nhà, được, đi ăn ở ngoài thôi".

Doanh nhân Quốc Bảo hiếm hoi xuất hiện trong clip vui nhộn của Minh Hằng.

Điều đặc biệt, dù lấy chồng nhưng Minh Hằng chưa "bỏ cuộc chơi" như nhiều mỹ nhân Việt khác, cô vẫn miệt mài đóng phim, đi diễn. Ông xã rất thấu hiểu và thông cảm với vợ. Anh cũng luôn đồng hành và động viên cô trong những thời điểm công việc bận rộn, vất vả. Vì thế, Minh Hằng vẫn toả sáng trong lĩnh vực phim ảnh, điển hình là bộ phim "Chị chị em em" cô mới tham gia diễn xuất vai chính.

Tạo hình của Minh Hằng, Ngọc Trinh trong phim "Chị chị em em"

Cũng theo bật mí từ Minh Hằng, cô được chồng ủng hộ hoạt động nghệ thuật, từ ca hát cho đến đóng phim và làm nhà sản xuất. Anh còn thể hiện bất ngờ khi chứng kiến cô làm việc không ngừng nghỉ. Chính vì vậy, giọng ca sinh năm 1987 càng có niềm tin vào hôn nhân và không cần phải đắn đo lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp.

Hạnh phúc trọn vẹn khi chẩn bị đón cặp song sinh nhờ thụ tinh nhân tạo.

Mới đây, Minh Hằng cũng hạnh phúc chia sẻ việc mình sắp làm mẹ của một cặp song thai. Trong vlog ghi lại hành trình bầu bí, nữ ca sĩ sinh năm 1987 dành nhiều thời gian tìm hiểu trước khi quyết định mang thai bằng thụ tinh ống nghiệm. Minh Hằng nói “sai thì sửa, chửa thì đẻ nhưng lại không đúng với con người tôi”.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cô dùng phương pháp IVF – kỹ thuật dùng tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ để thụ tinh trong phòng thí nghiệm, tạo thành phôi. Sau đó, phôi sẽ được đưa vào buồng trứng tử cung người vợ, bắt đầu thai kỳ.

Minh Hằng hạnh phúc khi có chồng luôn đồng hành, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đến với cuộc đời

Sở dĩ vợ chồng Minh Hằng chọn phương pháp này là vì nhận thức được bản thân có tuổi và để đảm bảo sức khỏe tốt cho mẹ và bé, Minh Hằng đánh giá phương pháp có thai bằng thụ tinh ống nghiệm là phù hợp với cô tại thời điểm này. Đồng thời hai vợ chồng hy vọng có thể theo dõi từng trình tự và chủ động trong việc có con. Cô đã nghiên cứu và tham khảo kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này.

Minh Hằng xúc động kể lại hành trình thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: CMH.

Từ phòng chuyển phôi tới phòng bệnh, Minh Hằng cho hay cô rơi nước mắt không ngừng vì hạnh phúc. Từ khi có thai, cô luôn chú tâm từng cử chỉ của mình để giữ gìn cơ thể: "Đi tắm mình cũng sợ, ngồi hay đứng cũng sợ. Thật sự đó là những cảm xúc và cảm giác chỉ có những người trải qua rồi mới hiểu được".

Minh Hằng sinh năm 1987, nổi bật với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô kết hôn cùng chồng doanh nhân sau 6 năm yêu. Vì chồng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, do đó ca sĩ giữ kín chuyện riêng tư. Chồng Minh Hằng tên Nguyễn Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt Đông Quang (Đức Hòa, Long An). Mỹ nhân 35 tuổi nói cô hạnh phúc khi chồng luôn ở bên, đồng hành trong cả hành trình mang thai.