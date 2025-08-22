Tinh hoa hội tụ trong các ngày 23/8 đến 30/8, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 22/08/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh trong các ngày 23/8 đến 30/8 này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Trong các ngày 23/8 đến 30/8, Chính Quan nâng bước, người tuổi Hợi làm công ăn lương có một ngày làm việc vô cùng suôn sẻ. Bạn nhận được sự ủng hộ của nhiều người nên công việc vốn khó khăn cũng nhanh chóng được giải quyết.

Tinh hoa hội tụ trong các ngày 23/8 đến 30/8, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, đừng vội bằng lòng với hiện tại, bởi khả năng của bạn còn có thể giúp bạn tiến xa hơn nhiều. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, dần dần, bạn sẽ tụt hậu và để người khác vượt qua mình.

Thủy sinh Mộc, con đường tình duyên của bản mệnh cũng có những dấu hiệu tốt đẹp. Người khác giới đều rất thiện ý khi tiếp xúc với bạn. Nếu còn đang trong tình trạng độc thân, bản mệnh có thể mở lòng để tìm ra người vừa ý.

Con giáp tuổi Mão 

Trong các ngày 23/8 đến 30/8, cơ hội cho những con giáp tuổi Mão được hòa giải hoặc tháo gỡ những hiểu nhầm với ai đó trong ngày có Lục Hợp che chở. Bạn cũng nên buông bỏ hết mọi tức giận, phiền não trong lòng để cho mình cũng như người ta cơ hội cải thiện trong thời gian tới.

Tinh hoa hội tụ trong các ngày 23/8 đến 30/8, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, dù khi xảy ra chuyện gì, nếu bạn cảm thấy mọi chuyện không rõ ràng, tốt nhất là hãy chậm lại và đặt câu hỏi. Đừng vội vàng, hấp tấp, nếu không bạn có thể mắc sai lầm ngày hôm nay.

Nhờ Thiên Tài mà nhiều con giáp tuổi Mão đạt được mục tiêu tiền bạc của mình trong ngày hôm nay. Thế nhưng đừng vì thế mà tham lam quá bạn nhé, bản thân bạn phải là người làm chủ đồng tiền, như vậy mới có thể tiếp tục thăng hạng trong cuộc sống. 

Con giáp tuổi Dậu 

Trong các ngày 23/8 đến 30/8,  tam hội mang đến cho tuổi Dậu sự hài hòa, vui vẻ, môi trường làm việc như ý trong ngày này. Bản mệnh là con giáp sáng tạo và thông minh, tinh tế, ngoài ra còn có khả năng gắn kết tập thể, khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày.

Tinh hoa hội tụ trong các ngày 23/8 đến 30/8, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Dậu luôn nghiêm túc trong công việc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mỗi khi giao cho con giáp giàu kinh nghiệm này bất cứ nhiệm vụ gì.

Ngũ hành tương sinh mang tới cho con giáp này nhiều cơ hội để cải thiện tình trạng độc thân của mình. Nhờ đào hoa dẫn lối, tuổi Ngọ có thể sớm tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không còn phải chịu cảnh cô đơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Đời sống 43 phút trước
Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Đời sống 48 phút trước
Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Đời sống 53 phút trước
Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Bị lăng mạ trước mặt đồng nghiệp, cô gái tạt axit vào bạn trai cũ khiến anh ta bị bỏng

Bị lăng mạ trước mặt đồng nghiệp, cô gái tạt axit vào bạn trai cũ khiến anh ta bị bỏng

Video 1 giờ 12 phút trước
Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp

Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Vừa ngủ dậy, nam thanh niên sốc nặng khi phát hiện rắn hổ mang chui vào màn và nằm cạnh mình suốt đêm

Vừa ngủ dậy, nam thanh niên sốc nặng khi phát hiện rắn hổ mang chui vào màn và nằm cạnh mình suốt đêm

Video 2 giờ 12 phút trước
Trong 4 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, Đại Cát Đại Lợi, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

Trong 4 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, Đại Cát Đại Lợi, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Xã hội 2 giờ 39 phút trước
Đang ăn bánh mì phô mai và thịt xông khói, thanh niên sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Đang ăn bánh mì phô mai và thịt xông khói, thanh niên sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Video 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp

Đúng 00h đêm nay 22/8/2025, 3 con giáp vận trình tình cảm tươi sáng, được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp

Trong 4 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, Đại Cát Đại Lợi, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

Trong 4 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, Đại Cát Đại Lợi, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường sau ngày 22/8/2025

3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường sau ngày 22/8/2025

Sau hôm nay, thứ Sáu 22/8/2025, Thần May Mắn 'đá bay vận xui', 3 con giáp khai thông vận mệnh, trúng số độc đắc dễ dàng, công việc hứa hẹn thu nhập khủng

Sau hôm nay, thứ Sáu 22/8/2025, Thần May Mắn 'đá bay vận xui', 3 con giáp khai thông vận mệnh, trúng số độc đắc dễ dàng, công việc hứa hẹn thu nhập khủng

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/8/2025, 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, Tài Lộc như mưa, làm ăn Phát Đạt, giàu lên trông thấy, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/8/2025, 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, Tài Lộc như mưa, làm ăn Phát Đạt, giàu lên trông thấy, sự nghiệp hanh thông