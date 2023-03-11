Ca sĩ Minh Hằng chọn sinh đôi bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm: Cần lưu ý gì khi thực hiện IVF?

Nữ ca sĩ đã khóc. Cô đã dành thời gian cho bản thân và chuẩn bị cho vai trò làm mẹ vào năm 2023. Sau khi tìm hiểu kỹ các tài liệu và thoải mái về tâm lý.

Chia sẻ trên Báo Thanh Niên, vợ chồng ca sĩ Minh Hằng lựa chọn biệp pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để có em bé. Thời điểm vợ chồng nữ ca sĩ quyết định thực hiện biện pháp này là lúc dự án cô đóng chính hoàn tất.

Nói về chuyện sắp làm mẹ, Minh Hằng cho biết cô có cho mình nhiều cảm xúc, từ lo lắng đến hạnh phúc. Giọng ca Một vòng trái đất trải lòng: “Hành trình này khá gian nan, có nhiều thứ khiến tôi bỡ ngỡ. Nhưng tôi và chồng cảm thấy hạnh phúc khi chào đón sinh linh bé nhỏ đến với cuộc đời. Tôi muốn ghi lại hết khoảnh khắc này vì có thể cả cuộc đời sẽ không quên được". Đối với nữ diễn viên, để trở thành một người mẹ không phải là chuyện đơn giản. “Tôi thấy bạn bè mình chăm con như thế nào, trầm cảm ra sao, rồi mất luôn cả sự nghiệp. Điều đó bày ra trước mắt khiến tôi lo sợ", cô bộc bạch.

Cô chia sẻ: “Tôi từng nghĩ IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) là phương pháp rất chủ động để mình có thể biết mọi thứ diễn ra theo trình tự thế nào. Nhưng khi bước chân vào hành trình thực sự tôi mới biết mọi thứ không như mình đã nghĩ. Tôi không thể nào quên được cảm giác khi hai phôi thai được chuyển vào cơ thể. Khi đó, tôi nhận ra đang có sinh linh sống trong cơ thể của mình".

Ca sĩ Minh Hằng thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để mang thai. Ảnh: Internet

Thụ tinh trong ống nghiệm là gì?

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, thụ tinh trong ống nghiệm là biện pháp hỗ trợ sinh sản cho các cặp vợ chồng bằng cách cho trứng và tinh trùng kết hợp ở ngoài cơ thể (trong ống nghiệm). Phôi thai được tạo thành sau khi trứng và tinh trùng kết hợp thành công sẽ được chuyển lại vào buồng tử cung của người phụ nữ. Phôi sau đó làm tổ, phát triển thành thai nhi như trong các trường hợp thụ thai tự nhiên.

Thụ tinh trong ống nghiệm IVF (viết tắt của “In vitro fertilization”, trong đó “in vitro” - “trong kính" ) - là kỹ thuật đặc biệt giúp tinh trùng và trứng kết hợp với nhau trong môi trường phòng thí nghiệm. Tinh trùng sau khi được lọc rửa, sẽ được cấy chung với trứng trong đĩa môi trường và để ủ trong tủ. Tinh trùng có thể đi xuyên vào trứng và xảy ra quá trình thụ tinh chỉ trong vài giờ đầu. Trong kỹ thuật này, trứng và tinh trùng gặp nhau, kết hợp với nhau một cách tự nhiên để tạo thành phôi.

Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh: Internet

Ngày nay, IVF là một phương thức thụ tinh được công nhận, được rất nhiều các cặp bố mẹ sử dụng. Tính đến nay, hàng triệu người trên thế giới đã được ra đời nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản này. Những “đứa trẻ trong ống nghiệm” phát triển bình thường như trẻ sinh nhờ thụ thai tự nhiên.

Quy trình IVF khởi đầu bằng việc kích trứng ở người phụ nữ. Sau khi đạt yêu cầu, trứng được lấy ra từ buồng trứng của người mẹ hoặc người hiến tặng. Sau đó, tinh trùng được bơm vào các trứng và tạo thành phôi thai. Những phôi thai này được nuôi trong phòng thí nghiệm vài ngày, sau đó một hoặc hai phôi thai khỏe mạnh nhất sẽ được cấy vào buồng trứng của người mẹ hoặc người mang thai hộ. Số còn lại được đông lạnh để có thể sử dụng trong tương lai.

Những điều mẹ có thể lo lắng về phương pháp này?

Theo thông tin từ VnExpress dẫn nguồn Bệnh viện Tâm Anh, có thể nhiều chị em sẽ lo lắng như việc chọc hút trứng có nguy hiểm không và việc chọc hút này có đau hay không?

Theo đó, quá trình chọc hút trứng (noãn) phụ thuộc hoàn toàn và tay nghề của bác sĩ. Vì thế, chọc hút trứng có nguy hiểm không; có gây tổn thương và sang chấn đến tử cung, các tạng lân cận hay không; có gây sai sót làm chảy máu ổ bụng hay không tùy thuộc vào độ khéo léo và kinh nghiệm của bác sĩ.

Ông xã Minh Hằng là người đồng hành từ những ngày đầu tiên cô tiêm thuốc kích trứng. Ảnh: Internet

Sự chuyên nghiệp, cẩn trọng, giàu kinh nghiệm của bác sĩ thực hiện sẽ giúp quá trình chọc hút noãn diễn ra nhanh, ít tổn thương cho người bệnh và lấy được nhiều noãn nhất.

Trong quá trình chọc hút trứng (noãn), bạn sẽ được gây mê tại chỗ. Vì dùng biện pháp gây mê nên bạn sẽ không cảm thấy đau đớn trong suốt quá trình bác sĩ chọc hút trứng (noãn).

Sau khi chọc hút trứng (noãn), bạn có thể cảm thấy đau tức bụng dưới, đi lại và vận động khó khăn hơn bình thường một chút. Tuy nhiên, mức đau này hoàn toàn nằm ở ngưỡng chịu đựng được, nhất là khi bạn đang có động lực được làm mẹ.

Bạn sẽ được gây mê khi thực hiện phương pháp. Ảnh: Internet

Lưu ý trước, trong và sau quá trình chọc hút trứng

Cũng theo VnExpress, dưới đây là những điều bạn cần lưu ý khi thực hiện phương pháp:

Trước ngày thực hiện:

- Cần nhịn ăn, nhịn uống trước khi chọc hút trứng (noãn) ít nhất 6 tiếng.

- Không trang điểm, sử dụng nước hoa, mỹ phẩm có mùi thơm vì chúng có thể ảnh hưởng đến noãn, tinh trùng và phôi; không đeo kính áp tròng, đồ trang sức

- Nên tẩy sạch các chất sơn trên móng tay, móng chân (nếu có).

- Vợ chồng kiêng quan hệ 3-5 ngày.

- Không nên sử dụng bia, rượu và các chất kích thích.

Trong ngày thực hiện:

Quy trình chọc hút trứng trong thụ tinh ống nghiệm IVF.

Quy trình chọc hút trứng trong thụ tinh ống nghiệm IVF.

Sau khi thực hiện:

- Không tự lái xe sau khi ra viện.

- Hoạt động bình thường sau khi làm thủ thuật. Không làm việc nặng hay gắng sức.

- Sau khi chọc hút trứng (noãn) nên ăn thức ăn có thành phần axit folic, sắt, canxi, chất béo Omega3 có trong thực phẩm tự nhiên như cải bó xôi, măng tây, nước cam, đậu, ngũ cốc, thịt đỏ, đậu nành, hạnh nhân, bông cải xanh, trứng, cá, các loại trái cây... Tránh sử dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá, cà phê, thức ăn cay nóng.

- Không quan hệ tình dục trong 2-3 ngày sau thủ thuật.

- Gọi ngay đến bệnh viện nếu có bất thường như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở, chảy máu quá nhiều, đau hoặc rát khi đi tiểu, khó đi tiểu, sốt, chướng bụng...

- Lưu ý: Quy trình có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể.