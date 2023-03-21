Hậu ly hôn các ông bố nổi tiếng chu cấp cho con: Có người chủ động gửi 2 tỷ/năm, có người 'mặc cả' từ 5 triệu xuống 3 triệu

Vấn đề chu cấp tiền cho con sau ly hôn khiến các bà mẹ quan tâm vì nó không chỉ giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính cho người mẹ mà còn thể hiện nghĩa vụ của người cha đối với con cái. . Mức trợ cấp này tùy thuộc vào kinh tế, sự thỏa thuận của hai vợ chồng và phụ thuộc vào tình cảm, trách nhiệm của người làm cha nên sẽ không có ai giống ai cả.

Theo tiết lộ của Dũng Taylor, Bằng Kiều đã phải lao động cật lực kiếm tiền để nuôi con và số tiền hằng năm chu cấp cho con là 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng). Điều này khiến không ít mọi người bất ngờ.

Trước đây, Dũng Taylor - ông xã của ca sĩ Thu Phương, đồng thời cũng là một người bạn thân thiết của Bằng Kiều đã lên tiếng bênh vực bạn thân của vợ. Dũng Taylor cho rằng anh cảm thấy bất công khi Bằng Kiều bị mọi người lên án, chà đạp.

Nguyên văn đoạn status Dũng Taylor lên tiếng bênh vực Bằng Kiều

“Thử hỏi có biết bao nhiêu gia đình hiện tại đầy đủ bố mẹ mà người chồng lại có trách nhiệm tài chính với vợ con như Bằng Kiều? Người đàn ông ở Mỹ có trách nhiệm tài chính cũng chưa đủ, họ còn phải đóng góp tin thần cho giá trị gia đình cho vợ con, việc Bằng Kiều rất thương con là một điều mà đồng nghiệp ai ai cũng biết”, Dũng Taylor chia sẻ.

Bằng Kiều từng tâm sự, anh và Phương Trinh đều chung quan niệm: Con cái cần nhất là khỏe mạnh, ngoan ngoãn, không cần quá giỏi, không ép buộc con học hành để thành ông nọ bà kia.

Ngược lại, đối với Bằng Kiều tiền bạc chỉ là con số. Điều quan trọng nhất là mỗi bậc cha mẹ phải có trách nhiệm với con mình để con cái biết rằng, dù không còn chung sống với nhau nhưng cha mẹ vẫn có trách nhiệm nuôi nấng, yêu thương con cái.

MC Thành Trung chu cấp 5 triệu đều đều suốt 12 năm

Thu Phượng và Thành Trung từng là cặp trai tài gái sắc của làng giải trí, nhưng chỉ 3 năm sau khi cùng chung sống đã quyết định chia tay. Lý do đến nay vẫn là điều khiến dư luận tranh cãi không ngừng. Tuy nhiên, cách cư xử văn minh của họ sau khi ly hôn được mọi người ca ngợi rất nhiều.

Thu Phượng đưa ra phản hồi được cho là khéo léo. Bày tỏ sự cảm thông cho Thành Trung, nữ ca sĩ cũng cho biết chồng cũ luôn chu cấp đều đặn cho con gái suốt 12 năm qua.

Ngay lập tức Thu Phượng lên tiếng bênh vực chồng cũ, đồng thời tiết lộ số tiền anh chu cấp cho con gái suốt 12 năm qua.

Dù bận rộn công việc nhưng Thành Trung luôn sắp xếp thời gian gặp gỡ, quan tâm con gái. Về phía mình, bé Zon cũng rất yêu thương 2 em trai cùng cha khác mẹ.

Thành Trung quan tâm, yêu thương con gái.

“Ba ruột ở xa gần 2000km, nước xa không cứu được lửa gần bao giờ. Hơn nữa ba Trung bận lo gia đình của ba, 2 em con riêng cũng là những gánh nặng của anh ấy. Chúng ta không cần thiết phải đòi hỏi gì ở nhau nhiều. hàng tháng ba vẫn gửi chu cấp 5 triệu cho Zon đều đều suốt 12 năm nay, không thiếu là tốt lắm rồi bạn ạ”, Thu Phượng chia sẻ.

Chồng cũ ca sĩ Hồng Nhung 105 triệu/tháng

Trước đây, mái ấm của ca sĩ Hồng Nhung, chồng Tây Kevin Gilmore và cặp song sinh Tôm Tép được nhiều người ngưỡng mộ. Vậy mà sau 8 năm hạnh phúc, cô "Bống" công khai chuyện ly hôn vào năm 2017. Họ tiếp tục là bạn bè và chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy hai nhóc tỳ.

Theo thông tin từ trang V Today, sau khi ly hôn, chồng cũ của Hồng Nhung phải có trách nhiệm chu cấp hơn 52 triệu đồng/tháng cho mỗi đứa con.

Mới đây, vụ ly hôn giữa Hồng Nhung và người chồng doanh nhân quốc tịch Mỹ gây xôn xao dư luận. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cô và chồng quyết định chia tay và phân chia trách nhiệm nuôi 2 con dựa trên tinh thần hợp tác.

Được biết, Hồng Nhung và chồng chính thức kết thúc cuộc hôn nhân vào cuối năm 2017. Theo nguồn tin độc quyền của trang V Today, sau khi ly hôn, mỗi tháng Kevin Gilmore – chồng cũ của Hồng Nhung - phải chu cấp hơn 52 triệu đồng cho mỗi bé.

Chồng cũ của ca sĩ Hồng Nhung chu cấp cho hai con nên nàng Bống cũng đỡ bị áp lực về kinh tế.

Số tiền này bao gồm tiền đóng học phí (khoảng 45 triệu đồng/1 bé), tiền phí bảo hiểm và thuê người giúp việc. Tổng cộng số tiền cho hai bé vào khoảng 105 triệu đồng mỗi tháng.

Lâm Vinh Hải “mặc cả” từ 5 triệu xuống còn 3 triệu đồng/tháng

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Lâm Vinh Hải xác nhận không chu cấp cho con gái Kỳ Kỳ - kết quả cuộc hôn nhân với Lý Phương Châu. Lý do nam biên đạo đưa ra là vợ cũ không cung cấp số tài khoản ngân hàng, chứ không phải vì anh không muốn hay thiếu tiền. Lâm Vinh Hải tiết lộ thêm vợ cũ không cho gặp con suốt một năm qua khiến anh quyết tâm có hành động cụ thể hơn.



Vài tháng đầu sau ly hôn, Lâm Vinh Hải thực hiện đầy đủ việc chu cấp. Đến tháng 7/2017, anh chậm trễ chu cấp và tránh sự liên lạc từ vợ cũ.

Trước chia sẻ của chồng cũ về việc chu cấp cho con gái, Lý Phương Châu bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân. Dù giữ quan điểm im lặng suốt thời gian qua, cô quyết định lên tiếng một lần rõ ràng, chấm dứt tranh cãi với Lâm Vinh Hải. Phương Châu cũng nói rõ, cô chỉ viết trên trang cá nhân, không tiếp nhận trả lời phỏng vấn của báo chí về vấn đề này.

Mở đầu câu chuyện, Lý Phương Châu khẳng định ngay từ thời điểm tiến hành thủ tục ly hôn, Lâm Vinh Hải đã bày tỏ mong muốn không cấp dưỡng hàng tháng cho con gái. Khi luật sư giải thích đó là nghĩa vụ theo luật định và đề xuất mức 5 triệu đồng/tháng, Lâm Vinh Hải cân nhắc rồi mới đồng ý. Thoả thuận này được ghi rõ trong Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của toà án.

Khi luật sư giải thích đó là nghĩa vụ theo luật định và đề xuất mức 5 triệu đồng/tháng, Lâm Vinh Hải cân nhắc rồi mới đồng ý

Vài tháng đầu sau ly hôn, Lâm Vinh Hải thực hiện đầy đủ việc chu cấp. Đến tháng 7/2017, anh chậm trễ chu cấp và tránh sự liên lạc từ vợ cũ. Thậm chí, nam biên đạo muốn giảm mức tiền xuống 3 triệu vì gặp khó khăn kinh tế. Phương Châu đồng ý, song Vinh Hải không chủ động gửi tiền trong khoảng thời gian tháng 9-12/2017 khiến cô bức xúc. Chưa kể, mọi liên lạc với anh đều rất khó khăn.

Từ tháng 2/2018, Lý Phương Châu quyết định tự nuôi con và từ chối nhận cấp dưỡng từ chồng cũ. "Tôi quá mệt mỏi khi Hải không có ý thức chăm lo con gái, trong khi gọi điện, nhắn tin đều không trả lời. Ai ở hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu", cô giãi bày.