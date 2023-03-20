Cuộc sống của 'Thị Mầu' Hòa Minzy và bạn trai cũ sau hơn 1 năm chia tay với bạn trai cũ và màn tái xuất ấn tượng

Sao Việt 20/03/2023 20:30

Sau tan vỡ, Hòa Minzy chăm sóc con trai, bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân. Trong hơn 1 năm qua, nữ ca sĩ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Cô liên tục xuất hiện ở nhiều chương trình, cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc tạo được tiếng vang nhất định trong lòng công chúng.

 

Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải từng là cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ vì có tình yêu đẹp. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2017 và công bố có con trai chung vào năm 2021. Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, cặp đôi xác nhận chia tay. Quyết định này của cả hai khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hiện tại, đã hơn 1 năm sau chia tay, cuộc sống của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đã có sự thay đổi nhất định.

Cuộc sống của 'Thị Mầu' Hòa Minzy và bạn trai cũ sau hơn 1 năm chia tay với bạn trai cũ và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 1
Tháng 2/2022, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải chia tay khiến nhiều người tiếc nuối

Bên cạnh đó, nhan sắc của Hòa Minzy được nhận xét thăng hạng trông thấy. Về mặt tình cảm, nữ ca sĩ kín tiếng hơn và chưa có bến đỗ mới.

Song song công việc, Hòa Minzy cũng cân bằng thời gian để bên cạnh con trai. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vẫn cập nhật cuộc sống của hai mẹ con với công chúng. Những cử chỉ đáng yêu của Hòa Minzy và bé Bo luôn gây sốt MXH. Hòa Minzy cũng được khen ngợi vì cách dạy dỗ con. Nữ ca sĩ luôn thể hiện sự tâm lý, lắng nghe và đưa ra các cách khoa học để giúp nhóc tỳ trưởng thành.

Cuộc sống của 'Thị Mầu' Hòa Minzy và bạn trai cũ sau hơn 1 năm chia tay với bạn trai cũ và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 2
Sau chia tay, Hòa Minzy chăm sóc cho bé Bo

Khi nhận những ý kiến trái chiều về công việc bán online, Hòa Minzy từng chia sẻ: "Hiện tại trong cuộc sống của tôi có nhiều việc cần tiền để chi tiêu. Thế cho nên tôi muốn phát triển thêm một lĩnh vực ngoài việc ca hát. Tôi muốn có nhiều nguồn tiền lưu động để mỗi khoản tiền kiếm được sẽ dùng cho các mục đích khác nhau".

Cuộc sống của 'Thị Mầu' Hòa Minzy và bạn trai cũ sau hơn 1 năm chia tay với bạn trai cũ và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 3
Hòa Minzy và con trai

 Một lần khác, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp bộc bạch trên trang cá nhân lý do cô cật lực làm việc kiếm tiền: "Nếu ai hỏi em vẫn đang cố gắng vì điều gì? Tại sao làm ca sĩ nổi tiếng kiếm tiền tỷ rồi vẫn phải bán hàng ngày đêm, livestream khắp nơi không sợ mất hình ảnh hay sao? Em cũng sợ, cũng mệt nhưng em không cho phép bản thân nghỉ ngơi vì những người thân yêu. Mẹ cũng vậy, mẹ đã mỏi mệt nửa đời người, giờ lại vất vả phụ con trông nom cháu để con yên tâm đi làm, nên con cả đời đền đáp công ơn bố mẹ là không đủ!".

Cuộc sống của 'Thị Mầu' Hòa Minzy và bạn trai cũ sau hơn 1 năm chia tay với bạn trai cũ và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 4
Hòa Minzy chụp hình tại căn biệt thự mới "tậu" tặng cha mẹ

Sau khi trình làng MV Thị Mầu tối 5.3 trên YouTube, Hòa Minzy bất ngờ chia sẻ clip "biến hình" dựa trên nền nhạc này trên TikTok vào ngày 6.3. Đến nay, video đã mang về cho nữ ca sĩ hơn 23 triệu lượt xem.

Đáng chú ý, đoạn clip được quan tâm nhờ "bắt trend" tốt với những thước phim biến hóa mãn nhãn. Từ dung mạo xấu xí, Hòa Minzy khéo léo kết hợp vũ đạo cùng diễn xuất để có tạo hình Thị Mầu xinh đẹp, lả lơi.

Cuộc sống của 'Thị Mầu' Hòa Minzy và bạn trai cũ sau hơn 1 năm chia tay với bạn trai cũ và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 5

Hòa Minzy muốn mang đến hình tượng Thị Mầu ở tuổi 15, 16 với nét tinh nghịch, hồn nhiên

Ngay sau khi đăng tải, clip nhanh chóng trở thành trào lưu trên TikTok. Đến nay, phần nhạc nền của Thị Mầu đã sử dụng trong hơn 44.800 bài đăng. Trong đó, có những video thu hút hàng triệu view với phong cách thời trang, trang điểm độc đáo.

Cuộc sống của 'Thị Mầu' Hòa Minzy và bạn trai cũ sau hơn 1 năm chia tay với bạn trai cũ và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 6
MV Thị Mầu của Hòa Minzy đang nhận được nhiều lời khen từ khán thính giả

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Hòa Minzy cũng nhận được sự ngưỡng mộ của dân mạng bởi cách dạy con khéo léo. Nữ ca sĩ là một trong những bà mẹ nổi tiếng nhất showbiz Việt hiện nay. Bé Bo - con trai của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải - cũng sở hữu lượng fan đông đảo nhờ tính cách dễ thương, hiểu chuyện.

Sau khi chia tay bạn trai, cả hai vẫn xem nhau là người thân, cùng chăm sóc con, để bé không thiếu thốn tình cảm. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy thường chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống vui vẻ, tích cực của 2 mẹ con.

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