Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại

Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ không hoạt động showbiz quá náo nhiệt, cô dành thời gian để tĩnh dưỡng tại dinh thự của mình. Người đẹp không xuất hiện nhiều trong các sự kiện nhưng vẫn tương tác với người hâm mộ thường xuyên qua các concept thời trang xa xỉ. Quý cô tuổi trung niên khi đi thảm đỏ lộng lẫy với trang sức kim cương nặng trĩu cổ nhưng khi ở nhà lại có xu hướng nghiện "cưa sừng làm nghé" với nhiều bộ cánh "xì tin".

Hồi tháng 1.2022, tờ South China Morning Post đã có một bài viết ví Lý Nhã Kỳ là "Kim Kardashian của Việt Nam" và khai thác cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng của cô. Theo trang tin này, dù ở tuổi 39 nhưng Lý Nhã Kỳ đã sở hữu khối tài sản 17 triệu USD (khoảng 385 tỉ đồng).

Bài đăng của nữ đại gia nhận được rất nhiều lượt thả tim trên instagram song có vẻ như bộ hình này của mỹ nhân sinh năm 1982 lại được thực hiện với rất nhiều sự dũng cảm. Lí do là trước đây, có rất nhiều mỹ nhân Vbiz từng thực hiện concept thời trang với sách báo song đa số đều bị chỉ trích, "ném đá" khi giẫm chân lên sách.

Mới đây, người đẹp quê gốc Vũng Tàu vừa khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi tung lên trang instagram concept chụp hình đặc biệt. Cô lấy tông màu hường phấn làm chủ đạo khoe sắc vóc mỹ mãn ở tuổi đối mặt với lão hoá, song cách cô thực hiện lại có gì đó gây lấn cấn.

Phương Thanh từng bị chỉ trích vì đứng trên sách chụp ảnh

Phương Thanh cho biết, ảnh chị đứng trên sách là ảnh ghép.

Thời gian trước, trong một bài phỏng vấn nữ ca Trống vắng được đăng báo kèm theo bức ảnh minh họa chị mặc váy hoa sặc sỡ, đứng đạp lên những chồng sách cũ. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả bực mình. Có người cho rằng, trong thời buổi văn hóa đọc đang bị cho là xuống dốc như hiện nay, hành động đạp lên sách của Phương Thanh chẳng khác nào giẫm đạp lên con chữ và tri thức, là "cái tát" với những ai tôn trọng văn hóa đọc.

Nữ ca sĩ cho biết, chị rất bất ngờ khi thấy bức ảnh mình đứng trên sách như thế. Vài tháng trước, Phương Thanh được mời chụp những bức ảnh này để minh họa cho một bài phỏng vấn.

"Khi chụp ảnh, tôi chỉ đứng trên mấy chiếc bục gỗ, hoàn toàn không đứng trên sách vở nào cả", chị nói.

Phương Thanh cho rằng, nếu chỉ vin vào hình ảnh chị đứng trên sách để nói chị không quý trọng sách vở là không có căn cứ. "Tôi rất quý chữ nghĩa và trọng việc đọc sách, báo nói chung. Khi tôi đọc, dù chỉ là một mẩu tin ngắn trên báo hay một trang sách nào đó, nếu ấn tượng thì tất cả sẽ đi vào đầu tôi, nằm ở trong tim tôi chứ không còn nằm ở trên xác chữ, xác giấy", nữ ca sĩ nói.

Sau này loạt ảnh của Angela Phương Trinh mặt váy ngắn, chân mang giày cao gót và vô tư giẫm đạp lên chồng sách trên ghế cũng bị chỉ trích tương tự.

Hành động này của Angela Phương Trinh lập tức bị chỉ trích dữ dội vì "thái độ thiếu tôn trọng đối với kho tàng tri thức của nhân loại”.

Bức ảnh Angela Phương Trinh dẫm lên sách gây phản ứng trong cộng đồng

Hành động này của Angela Phương Trinh lập tức bị chỉ trích dữ dội vì "thái độ thiếu tôn trọng đối với kho tàng tri thức của nhân loại”. Một số người còn cho rằng đây là chiêu PR mới của Angela Phương Trinh sau bộ ảnh đồ lót và phát ngôn bất ngờ: "vào chùa quy y".