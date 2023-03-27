Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại

Sao Việt 27/03/2023 09:10

Khoe concept thời trang trẻ trung với tông màu hường phấn làm chủ đạo, thế nhưng đôi chân của "Bà trùm điền quân" quê Vũng Tàu lại đặt ở vị trí từng khiến bao ngôi sao bị chỉ trích.

 

Hồi tháng 1.2022, tờ South China Morning Post đã có một bài viết ví Lý Nhã Kỳ là "Kim Kardashian của Việt Nam" và khai thác cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng của cô. Theo trang tin này, dù ở tuổi 39 nhưng Lý Nhã Kỳ đã sở hữu khối tài sản 17 triệu USD (khoảng 385 tỉ đồng).

Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ không hoạt động showbiz quá náo nhiệt, cô dành thời gian để tĩnh dưỡng tại dinh thự của mình. Người đẹp không xuất hiện nhiều trong các sự kiện nhưng vẫn tương tác với người hâm mộ thường xuyên qua các concept thời trang xa xỉ. Quý cô tuổi trung niên khi đi thảm đỏ lộng lẫy với trang sức kim cương nặng trĩu cổ nhưng khi ở nhà lại có xu hướng nghiện "cưa sừng làm nghé" với nhiều bộ cánh "xì tin".

Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ trở lại showbiz sau gần nửa năm vắng bóng. Ngày 24/3, cô tung bộ ảnh mới, thể hiện phong cách thời trang trẻ trung.
Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 2
Cô tạo dáng với đầm dệt kim của Calvin Klein, phối túi Dior. Diễn viên đánh tóc rối, trang điểm tông hồng cam - xu hướng được nhiều cô gái yêu thích.
Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 3
Người đẹp chọn trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, phối giày, túi xách lần lượt của thương hiệu Louis Vuitton, Dior tại sự kiện ngày 21/3 ở TP HCM.
Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 4
Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, là diễn viên, nhà đầu tư điện ảnh, doanh nhân.
Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 5
Mỹ nhân nổi tiếng qua các vai trong Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Gió nghịch mùaMùa hè lạnh, Kẻ thứ ba.

Mới đây, người đẹp quê gốc Vũng Tàu vừa khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi tung lên trang instagram concept chụp hình đặc biệt. Cô lấy tông màu hường phấn làm chủ đạo khoe sắc vóc mỹ mãn ở tuổi đối mặt với lão hoá, song cách cô thực hiện lại có gì đó gây lấn cấn.

Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 6
Mỹ nhân "Kiều nữ và đại gia" diện chiếc áo phông sơ vin cùng chân váy thắt nơ xẻ tà.
Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 7
Người đẹp xỏ chân đôi giày Ankle Strap màu hồng cao cả tấc ton-sur-ton với bộ cánh.
Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 8
Cách mix & match phá cách này đang là hot trend khi nhấn mạnh chất cá tính ở người mặc. Cô phối hợp cùng phụ kiện tinh giản là túi xách hiệu mini.

Bài đăng của nữ đại gia nhận được rất nhiều lượt thả tim trên instagram song có vẻ như bộ hình này của mỹ nhân sinh năm 1982 lại được thực hiện với rất nhiều sự dũng cảm. Lí do là trước đây, có rất nhiều mỹ nhân Vbiz từng thực hiện concept thời trang với sách báo song đa số đều bị chỉ trích, "ném đá" khi giẫm chân lên sách.

Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 9
Phương Thanh  từng bị chỉ trích vì đứng trên sách chụp ảnh

 

Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 10
Phương Thanh cho biết, ảnh chị đứng trên sách là ảnh ghép.

Thời gian trước, trong một bài phỏng vấn nữ ca Trống vắng được đăng báo kèm theo bức ảnh minh họa chị mặc váy hoa sặc sỡ, đứng đạp lên những chồng sách cũ. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả bực mình. Có người cho rằng, trong thời buổi văn hóa đọc đang bị cho là xuống dốc như hiện nay, hành động đạp lên sách của Phương Thanh chẳng khác nào giẫm đạp lên con chữ và tri thức, là "cái tát" với những ai tôn trọng văn hóa đọc.

Nữ ca sĩ cho biết, chị rất bất ngờ khi thấy bức ảnh mình đứng trên sách như thế. Vài tháng trước, Phương Thanh được mời chụp những bức ảnh này để minh họa cho một bài phỏng vấn.

"Khi chụp ảnh, tôi chỉ đứng trên mấy chiếc bục gỗ, hoàn toàn không đứng trên sách vở nào cả", chị nói.

Phương Thanh cho rằng, nếu chỉ vin vào hình ảnh chị đứng trên sách để nói chị không quý trọng sách vở là không có căn cứ. "Tôi rất quý chữ nghĩa và trọng việc đọc sách, báo nói chung. Khi tôi đọc, dù chỉ là một mẩu tin ngắn trên báo hay một trang sách nào đó, nếu ấn tượng thì tất cả sẽ đi vào đầu tôi, nằm ở trong tim tôi chứ không còn nằm ở trên xác chữ, xác giấy", nữ ca sĩ nói.

Sau này loạt ảnh của Angela Phương Trinh mặt váy ngắn, chân mang giày cao gót và vô tư giẫm đạp lên chồng sách trên ghế cũng bị chỉ trích tương tự.

Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 11
Hành động này của Angela Phương Trinh lập tức bị chỉ trích dữ dội vì "thái độ thiếu tôn trọng đối với kho tàng tri thức của nhân loại”.

 

Đã từng có Phương Thanh khiến dân mạng nổi đóa khi 'giẫm đạp sách vở', nay Lý Nhã Kỳ dũng cảm lặp lại - Ảnh 12
Bức ảnh Angela Phương Trinh dẫm lên sách gây phản ứng trong cộng đồng

Hành động này của Angela Phương Trinh lập tức bị chỉ trích dữ dội vì "thái độ thiếu tôn trọng đối với kho tàng tri thức của nhân loại”. Một số người còn cho rằng đây là chiêu PR mới của Angela Phương Trinh sau bộ ảnh đồ lót và phát ngôn bất ngờ: "vào chùa quy y".

 

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Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Phương Thanh Vbiz

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