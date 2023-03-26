Lộ ảnh tại thẩm mỹ viện, Hoa hậu Thanh Thủy "đập mặt đi xây lại"?

Hoa hậu Thanh Thủy đã vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt hoàn hảo, sắc nét hơn.
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Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Năm 2019, cô đạt được huy chuơng Bạc nội dung thi thời trang trẻ Hội hoa xuân Thành phố Đà Nẵng 2019. Cô đăng quang ngôi vị hoa khôi Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2021 và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch Thành phố Đà Nẵng 2021.
Năm 2022, trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng quang Hoa Hậu và đồng thời cô cũng giành được giải phụ "Người đẹp Thể thao".Á hậu 1 thuộc về Trịnh Thùy Linh và Á hậu 2 thuộc về Lê Nguyễn Ngọc Hằng.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam 2022 lại khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ cô đã "dao kéo" vì vòng 1 nảy nở hơn hẳn so với cách đây ba tháng khi cô tham gia cuộc thi sắc đẹp.
Tuy nhiên, đến hiện tại, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2022 vẫn chưa lên tiếng phản bác hay đính chính về thông tin này.